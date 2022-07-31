https://ukraina.ru/20220731/1037056480.html

“Неадекватно и сюрреалистично”: Захарова высказалась об азиатском турне Пелоси

“Неадекватно и сюрреалистично”: Захарова высказалась об азиатском турне Пелоси - 31.07.2022 Украина.ру

“Неадекватно и сюрреалистично”: Захарова высказалась об азиатском турне Пелоси

Ситуация с поездкой по странам Азии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична. Об этом заявила 31 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2022-07-31T17:43

2022-07-31T17:43

2022-07-31T17:43

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китай

нэнси пелоси

тайвань

мария захарова

азия

турне

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Накануне Пелоси отправилась в поездку, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Неоднократно сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но недавно сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до правительства США предупреждения КНР о нежелательности визита Пелоси на Тайвань.28 июля в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин сравнил поездку Пелоси на Тайвань с “игрой с огнём” и подчеркнул “намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны”.КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США формально признаёт суверенитет Пекина над островом, однако оказывает правительству Тайваня поддержку, в том числе и в военной сфере.

https://ukraina.ru/20220615/1034159148.html

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новости, китай, нэнси пелоси, тайвань, мария захарова, азия, турне