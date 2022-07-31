“Неадекватно и сюрреалистично”: Захарова высказалась об азиатском турне Пелоси
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Ситуация с поездкой по странам Азии спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси неадекватна и сюрреалистична. Об этом заявила 31 июля в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Накануне Пелоси отправилась в поездку, во время которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Неоднократно сообщалось, что она намерена побывать и на Тайване, но недавно сама спикер отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.
С одной стороны, хочется назвать полёты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой - "полётами во сне и наяву". … Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи
По сведениям различных изданий, китайские дипломаты с апреля вели активную работу, чтобы донести до правительства США предупреждения КНР о нежелательности визита Пелоси на Тайвань.
28 июля в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин сравнил поездку Пелоси на Тайвань с “игрой с огнём” и подчеркнул “намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны”.
15 июня, 17:47Сыма Нань: мы понимаем, что Китаю могут устроить украинский сценарий на ТайванеВ Китае пристально следят за тем, что происходит на Украине. Во-первых, потому что у Китая с Россией сложились особенно близкие отношения — и в экономическом, и в политическом плане. А во-вторых, потому что не исключают разыгрывания на Тайване «украинского» сценария, считает один из известнейших блогеров КНР Сыма Нань (50 млн подписчиков)
КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США формально признаёт суверенитет Пекина над островом, однако оказывает правительству Тайваня поддержку, в том числе и в военной сфере.