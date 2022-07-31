Шойгу: Российский флот успешно защищает страну - 31.07.2022 Украина.ру
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Шойгу: Российский флот успешно защищает страну
Шойгу: Российский флот успешно защищает страну - 31.07.2022 Украина.ру
Шойгу: Российский флот успешно защищает страну
Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он написал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном 31 июля на сайте министерства
2022-07-31T17:13
2022-07-31T17:13
новости
день военно-морского флота
сергей шойгу
мо рф
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Он поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.Министр пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.
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новости, день военно-морского флота, сергей шойгу, мо рф

Шойгу: Российский флот успешно защищает страну

17:13 31.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он написал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном 31 июля на сайте министерства

Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", — отметил Шойгу.

Он поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Гаврилов
19 июля, 12:50Спецоперация
Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть КрымКиевский режим готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью, опубликованном 19 июля в лондонской газете The Times
Министр пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.
 
НовостиДень Военно-Морского ФлотаСергей ШойгуМО РФ
 
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