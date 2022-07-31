Шойгу: Российский флот успешно защищает страну
Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он написал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном 31 июля на сайте министерства
Сегодня личный состав Военно-морского флота наглядно демонстрирует всему миру отличную морскую выучку и слаженность действий, успешно решает поставленные задачи по обеспечению безопасности государства", — отметил Шойгу.
Он поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
19 июля, 12:50СпецоперацияМинобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть КрымКиевский режим готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью, опубликованном 19 июля в лондонской газете The Times
Министр пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".
День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.