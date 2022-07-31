https://ukraina.ru/20220731/1037056147.html

Шойгу: Российский флот успешно защищает страну

Шойгу: Российский флот успешно защищает страну - 31.07.2022 Украина.ру

Шойгу: Российский флот успешно защищает страну

Российские моряки успешно обеспечивают безопасность страны, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом он написал в поздравлении с Днём Военно-морского флота, опубликованном 31 июля на сайте министерства

2022-07-31T17:13

2022-07-31T17:13

2022-07-31T17:13

новости

день военно-морского флота

сергей шойгу

мо рф

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Он поздравил с праздником ветеранов, военнослужащих, тружеников судостроительных и судоремонтных предприятий, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.Министр пожелал всем "крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма, новых успехов и достижений в службе на благо Родины".День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.

https://ukraina.ru/20220719/1036629931.html

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2022

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Новости

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новости, день военно-морского флота, сергей шойгу, мо рф