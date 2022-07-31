Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке - 31.07.2022 Украина.ру
Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке
Россия официально пригласила экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие киевского режима. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Минобороны РФ
2022-07-31T16:44
2022-07-31T16:44
спецоперация
сизо
новости
днр
военнопленные
обстрел
киевский режим
"азов"
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По СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики неонацистского формирования "Азов", в ночь на 29 июля был нанесён удар. Здание было практически полностью уничтожено огнем. По последним данным, погибли на месте или скончались позже 53 военнопленных, около 70 были ранены.Ранения также получили восемь сотрудников СИЗО.Представители киевского режима обвинили Россию в обстреле находящегося под контролем ДНР населённого пункта. В Пентагоне допустили, что удар был нанесён ВСУ, но сказали, что в этом случае попадание по СИЗО было случайным.В Минобороны России назвали обстрел вопиющей провокацией, совершённой с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что содержавщиеся в СИЗО пленные начали давать показания.
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сизо, новости, днр, военнопленные, обстрел, киевский режим, "азов"

Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

16:44 31.07.2022
 
© Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
© Пресс-служба Южного военного округа
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Россия официально пригласила экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие киевского режима. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Минобороны РФ
По СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики неонацистского формирования "Азов", в ночь на 29 июля был нанесён удар. Здание было практически полностью уничтожено огнем. По последним данным, погибли на месте или скончались позже 53 военнопленных, около 70 были ранены.Ранения также получили восемь сотрудников СИЗО.

Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста

Пресс-служюа Министерства Обороны РФ
Представители киевского режима обвинили Россию в обстреле находящегося под контролем ДНР населённого пункта. В Пентагоне допустили, что удар был нанесён ВСУ, но сказали, что в этом случае попадание по СИЗО было случайным.
Вчера, 18:42
ООН хочет принять участие в расследовании удара по ЕленовкеЗаместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил о готовности организации отправить группу экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке (ДНР), передает 30 июля РИА Новости
В Минобороны России назвали обстрел вопиющей провокацией, совершённой с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что содержавщиеся в СИЗО пленные начали давать показания.
 
СпецоперацияСИЗОНовостиДНРвоеннопленныеобстрелкиевский режим"Азов"
 
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