https://ukraina.ru/20220731/1037055888.html

Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке - 31.07.2022 Украина.ру

Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в Еленовке

Россия официально пригласила экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие киевского режима. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Минобороны РФ

2022-07-31T16:44

2022-07-31T16:44

2022-07-31T16:44

спецоперация

сизо

новости

днр

военнопленные

обстрел

киевский режим

"азов"

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По СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики неонацистского формирования "Азов", в ночь на 29 июля был нанесён удар. Здание было практически полностью уничтожено огнем. По последним данным, погибли на месте или скончались позже 53 военнопленных, около 70 были ранены.Ранения также получили восемь сотрудников СИЗО.Представители киевского режима обвинили Россию в обстреле находящегося под контролем ДНР населённого пункта. В Пентагоне допустили, что удар был нанесён ВСУ, но сказали, что в этом случае попадание по СИЗО было случайным.В Минобороны России назвали обстрел вопиющей провокацией, совершённой с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что содержавщиеся в СИЗО пленные начали давать показания.

https://ukraina.ru/20220730/1037043999.html

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сизо, новости, днр, военнопленные, обстрел, киевский режим, "азов"