https://ukraina.ru/20220731/1037055432.html

Хроника событий на Украине на 16:00 31 июля: потери ВСУ, зерно, опасность в Севастополе

Хроника событий на Украине на 16:00 31 июля: потери ВСУ, зерно, опасность в Севастополе - 31.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 31 июля: потери ВСУ, зерно, опасность в Севастополе

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T16:30

2022-07-31T16:30

2022-07-31T16:30

спецоперация

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102706/71/1027067171_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_6d56d4ba107266499b1eff0a9c8b2b8b.jpg

Украинские военные продолжают нести потери. В Турции назвали дату отправления зерна с Украины. В Севастополе ввели жёлтый уровень террористической опасностиОфициальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, заяви, что считает "высокой" вероятность того, что первое судно с зерном отправится с Украины в рамках "зернового соглашения" уже 1 августа."Мы на постоянной связи с украинской стороной. Мы также видим с россиянами. Корабли готовы к выходу из одесского порта. Есть подробности, например, того, как будут выходить и из каких координат, когда войдут в международные территориальные воды, кто будет загружать их, когда они войдут в турецкие территориальные воды. Вероятность отправки первого корабля завтра утром кажется высокой", - заявил он в в интервью интервью турецкому каналу Kanal7.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в переговорах с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заявил, что технические работы по отгрузке первого судна с зерном в Чёрном море завершены, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время."В ходе переговоров состоялся обмен мнениями о последней ситуации в отношении деятельности, проводимой в Совместном координационном центре в Стамбуле по подготовке к отгрузке зерна. Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве", - сообщило турецкое военное ведомство.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из трёх портов, включая Одессу.Потери УкраиныДнём 31 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине."Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой Народной Республики нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 50 военнослужащих, две гаубицы "Мста-Б" и десять единиц военной техники", - заявил Конашенков.Он отметил, что в Харькове высокоточным оружием ВКС России был нанесён удар по пункту временной дислокации националистического формирования "Кракен" на территории механического техникума имени Морозова."В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также, уничтожено 11 единиц военной техники", - указал Конашенков.Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины."За сутки поражено: 13 пунктов управления, в том числе 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Майорска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 227 районах", - рассказал представитель Минобороны РФ.В результате ударов ВКС России в районах населённых пунктов Потёмкино, Белогорка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области было уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники."Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев", - отметил Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена гаубица М777 производства США. В районе Николаевки – пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающая машина."Также подавлено: девять взводов РСЗО "Град", четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б", пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгородское, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой Народной Республики", - заявил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Терновая, Пришиб, Семеновка, Яковенково и Петропавловка Харьковской области."Кроме того, перехвачено в воздухе 11 снарядов реактивной системы залпового огня над населёнными пунктами Долгенькое и Синичено Харьковской области, Чернобаевка Херсонской области, Новоивановка, Алчевск Луганской Народной Республики, Макеевка, Моспино Донецкой Народной Республики", - рассказал представитель Минобороны РФ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники.Террористическая опасность в СевастополеЖёлтый уровень террористической опасности введен в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев."Приняли решение о введении "жёлтого" уровня террористической опасности. "Жёлтый" уровень - средний уровень из трех существующих. Это значит, что будут максимально усилены меры безопасности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.Данный режим вводится для усиления работы спецслужб и не отразится на обычной жизни севастопольцев, отметил губернатор.Он призвал сохранять спокойствие, но быть более бдительными. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.Утром 31 июля украинский беспилотник атаковал здание штаба Черноморского флота. Пострадали шесть человек, им оказали медицинскую помощь. Власти отменили все мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе.В Крыму назвали случившееся террористической атакой."Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.Он отметил, что удар по штабу ЧФ РФ носил психологический характер."Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ", - подчеркнул Константинов.Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать."Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.Сама Украина пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html

https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

https://ukraina.ru/20220730/1037044335.html

https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив