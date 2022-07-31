Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии - 31.07.2022 Украина.ру
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Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии - 31.07.2022 Украина.ру
Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен показывает, насколько популярны на Западе русофобские взгляды. Об этом написал 31 июля в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков
2022-07-31T16:19
2022-07-31T16:19
новости
алексей пушков
норвегия
дипломаты
русофобия
мурманск
консульство
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Отметив, что МИД Норвегии “политкорректно” отмежевался от слов своей сотрудницы, он предположил, что на фоне ведущейся на Западе русофобской кампании многие коллеги Эллингсен были бы с ней согласны.Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет его сотрудников. В ходе скандала она нецензурно выражалась и сказала, что ненавидит русских. МИД Норвегии заявило, что сожалеет о высказывании своей сотрудницы.
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новости, алексей пушков, норвегия, дипломаты, русофобия, мурманск, консульство

Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии

16:19 31.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен показывает, насколько популярны на Западе русофобские взгляды. Об этом написал 31 июля в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков
Отметив, что МИД Норвегии “политкорректно” отмежевался от слов своей сотрудницы, он предположил, что на фоне ведущейся на Западе русофобской кампании многие коллеги Эллингсен были бы с ней согласны.

Ответ не должен быть политкорректным: её следует немедленно выслать из России и, как минимум, предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес граждан России прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране

Алексей Пушков
Алексей Пушков
Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ
Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет его сотрудников. В ходе скандала она нецензурно выражалась и сказала, что ненавидит русских.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 12:28
"Будет вести себя, как порядочная девочка". Ищенко о том, кто приструнит Литву и НорвегиюПолитолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, чем обернется блокировка российских грузов со стороны Литвы и Норвегии
МИД Норвегии заявило, что сожалеет о высказывании своей сотрудницы.
 
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