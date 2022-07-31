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Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии - 31.07.2022 Украина.ру
Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен показывает, насколько популярны на Западе русофобские взгляды. Об этом написал 31 июля в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков
2022-07-31T16:19
2022-07-31T16:19
2022-07-31T16:19
новости
алексей пушков
норвегия
дипломаты
русофобия
мурманск
консульство
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Отметив, что МИД Норвегии “политкорректно” отмежевался от слов своей сотрудницы, он предположил, что на фоне ведущейся на Западе русофобской кампании многие коллеги Эллингсен были бы с ней согласны.Ранее в интернете появилось видео, на котором Эллингсен в одном из отелей Мурманска оскорбляет его сотрудников. В ходе скандала она нецензурно выражалась и сказала, что ненавидит русских. МИД Норвегии заявило, что сожалеет о высказывании своей сотрудницы.
https://ukraina.ru/20220703/1034283817.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей пушков, норвегия, дипломаты, русофобия, мурманск, консульство
Пушков предложил, как ответить “ненавидящей русских” дипломату из Норвегии
Поведение сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске Элисабет Эллингсен показывает, насколько популярны на Западе русофобские взгляды. Об этом написал 31 июля в своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков