В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине
Потеря Одессы приведет к поражению Киева в конфликте на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях отставным полковником разведки ВВС США Дж. Мёрфи Донованом в издании American Thinker
Он напоминает о том, что российские войска, контролирующие Херсонскую область, находятся недалеко от Николаева и Одессы. Полковник также вспоминает о том, что мосты в Херсонской области были заминированы, но не взорваны, в результате чего российская армия смогла установить контроль над дельтой Днепра без ожесточённых боёв.
28 июля, 16:28СпецоперацияОтрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и НиколаевомРазгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
По мнению автора, Одесса может быть взята под контроль российской армией, “как Херсон”, в результате действий пророссийских сил.
И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена
По мнению Донована, результаты военных действий на Украине могут стать для администрации президента США Джо Байдена “ещё одним нанесённым самому себе унижением”, как в Афганистане.