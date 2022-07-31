В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине - 31.07.2022 Украина.ру
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В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине
В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине - 31.07.2022 Украина.ру
В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине
Потеря Одессы приведет к поражению Киева в конфликте на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях отставным полковником разведки ВВС США Дж. Мёрфи Донованом в издании American Thinker
2022-07-31T15:41
2022-07-31T15:41
спецоперация
новости
сша
сми
одесса
херсонская область
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Он напоминает о том, что российские войска, контролирующие Херсонскую область, находятся недалеко от Николаева и Одессы. Полковник также вспоминает о том, что мосты в Херсонской области были заминированы, но не взорваны, в результате чего российская армия смогла установить контроль над дельтой Днепра без ожесточённых боёв.По мнению автора, Одесса может быть взята под контроль российской армией, “как Херсон”, в результате действий пророссийских сил.По мнению Донована, результаты военных действий на Украине могут стать для администрации президента США Джо Байдена “ещё одним нанесённым самому себе унижением”, как в Афганистане.
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новости, сша, сми, одесса, херсонская область

В США рассказали, какую роль сыграет Одесса в военных действиях на Украине

15:41 31.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийОдесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона
Одесса-Украина транспорант мешки с песком ВСУ тероборона - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Потеря Одессы приведет к поражению Киева в конфликте на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях отставным полковником разведки ВВС США Дж. Мёрфи Донованом в издании American Thinker
Он напоминает о том, что российские войска, контролирующие Херсонскую область, находятся недалеко от Николаева и Одессы. Полковник также вспоминает о том, что мосты в Херсонской области были заминированы, но не взорваны, в результате чего российская армия смогла установить контроль над дельтой Днепра без ожесточённых боёв.
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 16:28Спецоперация
Отрезать, а не штурмовать: военный эксперт описал, что будет с Одессой и НиколаевомРазгром славянско-краматорской группировки ВСУ будет означать перелом в ходе военных действий на Украине и начало военной катастрофы киевского режима. Такой прогноз высказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
По мнению автора, Одесса может быть взята под контроль российской армией, “как Херсон”, в результате действий пророссийских сил.

И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена

Дж. Мёрфи Донован
Американский полковник в отставке
По мнению Донована, результаты военных действий на Украине могут стать для администрации президента США Джо Байдена “ещё одним нанесённым самому себе унижением”, как в Афганистане.
 
СпецоперацияНовостиСШАСМИОдессаХерсонская область
 
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