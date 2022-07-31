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Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов
Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов - 31.07.2022 Украина.ру
Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов
Российский политтехнолог, автор популярного ТГ-канала "Политджойстик" Марат Баширов прокомментировал возможный обмен гражданами между Россией и США, а также вероятность мирного урегулирования украинского конфликта и неоднозначный вывоз зерна из Одессы:
2022-07-31T14:35
2022-07-31T14:35
2022-07-31T14:35
видео
марат баширов
зерно
украина
одесса
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00:54 - Обмен России с США: насколько важно вернуть Виктора Бута домой? 02:40 - Не будут ли США применять украинскую практику, хватая граждан РФ для выгодного обмена? 04:12 - Мирное урегулирование конфликта на Украине: может ли сейчас идти речь о мирном соглашении? 07:08 - Приезд послов стран G7 в Одессу для контроля вывоза зерна: отчего такая заинтересованность и кому Украина продаст зерно?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов
Российский политтехнолог, автор популярного ТГ-канала "Политджойстик" Марат Баширов прокомментировал возможный обмен гражданами между Россией и США, а также вероятность мирного урегулирования украинского конфликта и неоднозначный вывоз зерна из Одессы:
00:54 - Обмен России с США: насколько важно вернуть Виктора Бута домой?
02:40 - Не будут ли США применять украинскую практику, хватая граждан РФ для выгодного обмена?
04:12 - Мирное урегулирование конфликта на Украине: может ли сейчас идти речь о мирном соглашении?
07:08 - Приезд послов стран G7 в Одессу для контроля вывоза зерна: отчего такая заинтересованность и кому Украина продаст зерно?