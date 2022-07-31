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Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов

Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов - 31.07.2022 Украина.ру

Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов

Российский политтехнолог, автор популярного ТГ-канала "Политджойстик" Марат Баширов прокомментировал возможный обмен гражданами между Россией и США, а также вероятность мирного урегулирования украинского конфликта и неоднозначный вывоз зерна из Одессы:

2022-07-31T14:35

2022-07-31T14:35

2022-07-31T14:35

видео

марат баширов

зерно

украина

одесса

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00:54 - Обмен России с США: насколько важно вернуть Виктора Бута домой? 02:40 - Не будут ли США применять украинскую практику, хватая граждан РФ для выгодного обмена? 04:12 - Мирное урегулирование конфликта на Украине: может ли сейчас идти речь о мирном соглашении? 07:08 - Приезд послов стран G7 в Одессу для контроля вывоза зерна: отчего такая заинтересованность и кому Украина продаст зерно?

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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