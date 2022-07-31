https://ukraina.ru/20220731/1037053426.html

Смерть олигарха: версии гибели Алексея Вадатурского

Смерть олигарха: версии гибели Алексея Вадатурского - 31.07.2022 Украина.ру

Смерть олигарха: версии гибели Алексея Вадатурского

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T15:59

2022-07-31T15:59

2022-07-31T16:18

эксклюзив

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1f/1037053710_14:0:1701:949_1920x0_80_0_0_9c3a82e9c7a6a3bb28ea755630bf87ec.png.webp

Утром 31 июля во время очередного обстрела военных объектов в Николаеве в своём доме погиб Герой Украины, владелец сельскохозяйственного предприятия "Нибулон", №12 в рейтинге ста богатейших людей Украины за 2021 год по версии журнала "Фокус" Алексей Вадатурский.Люди такого калибра на Украине не гибли очень давно – последним был Евгений Щербань в 1996 году. Вадатурский родился в 1947 году в Балтском районе Одесской области. Окончил Одесский технологический институт. Всю жизнь занимался зерновым хозяйством. С 1980 по 1991 годы – руководитель промышленного отдела, первый зам гендиректора Объединения элеваторной индустрии Николаевской области.Предприятие "Нибулон", совладельцами которого являются Вадатурский и его сын Андрей, создано в 1991 году. Кроме самого Вадатурского соучредителями выступили венгерская KOMBISEED KFT и британская Meridian Commodities Ltd. Название предприятия создали из первых букв городов, откуда происходили сооснователи: НИколаев – БУдапешт – ЛОНдон. Вопрос о том, насколько Вадатурский автономен относительно западных совладельцев дискуссионен. Андрей Веревский, например, в большей степени представляет западный капитал, чем ведёт свою игру. Но он и живёт в Лондоне.На настоящий момент "Нибулон" – многопрофильное предприятие, включающее более 50-ти предприятий по всей Украине. Главное направление – выращивание (компании принадлежит ок. 100 тыс. га земли), хранение, обработка и транспортировка зерна. Для последнего у "Нибулона" есть собственный флот в составе более 80 вымпелов и даже судостроительный-судоремонтный завод в Николаеве (бывший завод "Лиман"), а кроме того компания осуществляет контроль над Николаевским морским торговым портом (история его рейдерского захвата многократно описана в СМИ). В 2019 году "Нибулон" обеспечил примерно 9% экспорта украинского зерна.Естественно, Вадатурский имел отношение к политике. В 2007 году он даже выдвигался в Раду по списку Компартии. В СМИ лоббистом "Нибулона" считали Анатолия Матвиенко – бывшего лидера украинского комсомола, а потом влиятельного националиста. Когда в 2011 году СБУ возбудило дело в отношении "Нибулона", именно Матвиенко инициировал создание временной следственной комиссии по расследованию вмешательства органов власти в хозяйственную деятельность. Впрочем, это не помогло – по слухам, в 2012 году Вадатурский вынужден был отдать часть корпоративных прав одному из кошельков Партии регионов Юрию Иванющенко ("Юра Енакиевский"). Не удивительно, что в 2014-м Вадатурский активно поддержал Майдан, а его сын Андрей стал депутатом Рады от Блока Петра Порошенко.С началом гражданской войны финансировал добровольцев и обещал деньги за "сепаратистов", но не слишком усердствовал в этом отношении. В 2020 году депутаты от "Слуги народа" Игорь Негулевский и Николай Тищенко обвинили "Нибулон" в попытке подкупа парламентариев, чтобы помешать принятию проекта закона о внутреннем водном транспорте.Итак, что же послужило причиной смерти олигарха?Версия 1: случайная жертва.Да, российская армия стреляет высокоточными боеприпасами по военным объектам, но бывает всякое, особенно, когда боевые действия ведутся в городе. Напомним, что первое же поражение жилого дома в Киеве во время СВО было осуществлено нештатно взлетевшей украинской зенитной ракетой. Местные источники сообщают, что дом Вадатурского находился на незаконно приватизированной территории воинской части. Так что прилёт туда случайностью не был.Вероятность именно этой версии в районе 90%. Когда гибнут простые люди, у мультимиллионеров особого "зонтика" нет. Их выручает статистика. Просто олигархов в тысячи раз меньше, чем простых граждан.Версия 2: конспирологическая – целенаправленное убийство.Обоснование? Россия наверняка вела переговоры со многими представителями элит на Украине перед началом СВО. Вполне вероятно, что целью переговоров было обеспечение сдачи соответствующих регионов. Вадатурский занятия Николаевской области не обеспечил, а потому был показательно наказан.Вероятность такой версии примерно в районе 0%. И не потому, что Россия не занимается индивидуальным террором, а потому, что просто непонятно, почему именно Вадатурский, а не Коломойский или Ахметов?Версия 3: разборки в украинской власти.Напомним, что буквально 29 июля Владимир Зеленский был в Одессе и рассказывал о перспективах экспорта украинского зерна – того самого зерна, которое в значительной части выращивается на землях "Нибулона", хранится на элеваторах "Нибулона" и перевозится на кораблях "Нибулона". Не кажется ли вам, что в этом театре одного актёра кто-то лишний?А лишний тут тот, кто ориентирован на Порошенко, что подтверждает целый ряд источников (Вадатурский хорошо знаком и с Алексеем Порошенко– отцом экс-президента).Опять же отметим – дом цел, пострадало только крыло, в котором находилась спальня олигарха. Т.е., стреляли, скорее всего, целенаправленно в него, точно зная, что жертва находится дома и отнюдь не мощной ракетой типа "калибра".Тоже конспирология, конечно, но конспирология доброкачественная – грызня внутри украинского олигархического класса видна невооружённым взглядом. Ну а деолигархизация может обеспечиваться разными методами.Кстати, теперь, когда зернового олигарха нет в живых, очень легко списать на него недостающее (если его, действительно нет в заявленных объемах) зерно. Говорил, что у него (5-10-15 млн тонн зерна, а по факту оказалось много меньше… И спрашивать теперь, как говорится не с кого. Нет олигарха, нет и ответов.

https://ukraina.ru/20220722/1036761747.html

https://ukraina.ru/20220405/1033693664.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_951c7f0deefbafd105a5b087590aaa35.jpg.webp

эксклюзив, украина, владимир зеленский