В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов - 31.07.2022 Украина.ру
В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
С 24 февраля военные ДНР при поддержке РФ и ЛНР освободили 263 населённых пункта республики. Об этом сообщается 31 июля в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
2022-07-31T14:15
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спецоперация
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Там также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление по нескольким направлениям.
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днр, новости, вс рф, освобождение

В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов

14:15 31.07.2022
 
© РИА Новости . Михаил Андроник / Перейти в фотобанкПродолжается освобождение Мариуполя
Продолжается освобождение Мариуполя - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . Михаил Андроник
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С 24 февраля военные ДНР при поддержке РФ и ЛНР освободили 263 населённых пункта республики. Об этом сообщается 31 июля в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР

“По состоянию на 31 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта”, - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление по нескольким направлениям.
 
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