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В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов

В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов - 31.07.2022 Украина.ру

В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов

С 24 февраля военные ДНР при поддержке РФ и ЛНР освободили 263 населённых пункта республики. Об этом сообщается 31 июля в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР

2022-07-31T14:15

2022-07-31T14:15

2022-07-31T14:15

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Там также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление по нескольким направлениям.

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2022

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днр, новости, вс рф, освобождение