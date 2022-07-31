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В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов - 31.07.2022 Украина.ру
В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
С 24 февраля военные ДНР при поддержке РФ и ЛНР освободили 263 населённых пункта республики. Об этом сообщается 31 июля в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
2022-07-31T14:15
2022-07-31T14:15
2022-07-31T14:15
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Там также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление по нескольким направлениям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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днр, новости, вс рф, освобождение
В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
С 24 февраля военные ДНР при поддержке РФ и ЛНР освободили 263 населённых пункта республики. Об этом сообщается 31 июля в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
“По состоянию на 31 июля 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта”, - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что войска ДНР продолжают наступление по нескольким направлениям.