Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке
Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности киевского режима за обстрел СИЗО в Еленовке и ждёт от международной организации реакции на случившееся. Об этом сообщил 31 июля в своём Telegram-канале первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Он подчеркнул, что Россия осуждает попытки киевского режима свалить на неё вину за это преступление.
Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему. Сообщили также, что Следственный комитет России начал расследование обстрела с подключением международных экспертов с тем, чтобы выявить исполнителей этого преступления и привлечь их к ответственности. Будем ждать реакции Генсека ООН.
Войска киевского режима в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Погибли 50 военнопленных и более 70 получили ранения. Ранены были также 8 сотрудников СИЗО.
1 июня, 16:28Первая сотня плененных в Мариуполе украинских нацистов получила теплые места в СИЗО - минюстСвыше ста взятых в плен в Мариуполе офицеров и солдат украинских вооруженных формирований перевели в следственный изолятор (СИЗО) в ожидании суда, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко 1 июня
В Минобороны РФ назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.