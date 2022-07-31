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Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке

Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке - 31.07.2022 Украина.ру

Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке

Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности киевского режима за обстрел СИЗО в Еленовке и ждёт от международной организации реакции на случившееся. Об этом сообщил 31 июля в своём Telegram-канале первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

2022-07-31T13:37

2022-07-31T13:37

2022-07-31T13:37

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военнопленные

"азов"

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Он подчеркнул, что Россия осуждает попытки киевского режима свалить на неё вину за это преступление.Войска киевского режима в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Погибли 50 военнопленных и более 70 получили ранения. Ранены были также 8 сотрудников СИЗО.В Минобороны РФ назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.

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