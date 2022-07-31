Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке - 31.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220731/1037052974.html
Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке
Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке - 31.07.2022 Украина.ру
Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке
Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности киевского режима за обстрел СИЗО в Еленовке и ждёт от международной организации реакции на случившееся. Об этом сообщил 31 июля в своём Telegram-канале первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
2022-07-31T13:37
2022-07-31T13:37
новости
оон
генсек оон
сизо
обстрел
военнопленные
"азов"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1e/1037041363_0:33:1164:688_1920x0_80_0_0_1abc4ede77272e391bba12b39477fcea.jpg
Он подчеркнул, что Россия осуждает попытки киевского режима свалить на неё вину за это преступление.Войска киевского режима в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Погибли 50 военнопленных и более 70 получили ранения. Ранены были также 8 сотрудников СИЗО.В Минобороны РФ назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
https://ukraina.ru/20220601/1034076832.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1e/1037041363_103:0:1063:720_1920x0_80_0_0_7de718e87225b50b6cca723fd8878b94.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оон, генсек оон, сизо, обстрел, военнопленные, "азов"

Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке

13:37 31.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва заявила генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности киевского режима за обстрел СИЗО в Еленовке и ждёт от международной организации реакции на случившееся. Об этом сообщил 31 июля в своём Telegram-канале первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Он подчеркнул, что Россия осуждает попытки киевского режима свалить на неё вину за это преступление.

Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему. Сообщили также, что Следственный комитет России начал расследование обстрела с подключением международных экспертов с тем, чтобы выявить исполнителей этого преступления и привлечь их к ответственности. Будем ждать реакции Генсека ООН.

Дмитрий Полянский
Первый заместитель Постоянного представителя РФ при ООН
Войска киевского режима в ночь на 29 июля нанесли удар по СИЗО, в котором содержались военнопленные, прежде всего боевики националистического полка "Азов". Погибли 50 военнопленных и более 70 получили ранения. Ранены были также 8 сотрудников СИЗО.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 16:28
Первая сотня плененных в Мариуполе украинских нацистов получила теплые места в СИЗО - минюстСвыше ста взятых в плен в Мариуполе офицеров и солдат украинских вооруженных формирований перевели в следственный изолятор (СИЗО) в ожидании суда, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко 1 июня
В Минобороны РФ назвали обстрел вопиющей провокацией, совершенной с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Глава ДНР Денис Пушилин, со своей стороны, связал атаку с тем, что пленные начали давать показания.
 
НовостиООНГенсек ООНСИЗОобстрелвоеннопленные"Азов"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Немецкий политик рассказал, сколько лет Германии будет нужен российский газ
14:35Кому Киев всучит зерно и зачем послы G7 ринулись в Одессу - Баширов
14:15В ДНР назвали количество освобождённых в ходе СВО населённых пунктов
13:37Россия рассказала генсеку ООН о том, кто обстрелял СИЗО в Еленовке
13:28Военный эксперт объяснил, зачем Киев ударил по штабу Черноморского флота России
13:02В США рассказали об ошибке Пелоси в связи с визитом на Тайвань
12:57Военный эксперт Леонков назвал единственный способ защитить Крым от атак беспилотников
12:28Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу
12:21Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве
12:20Военный эксперт объяснил, почему Киев не бьет американскими ракетами по Севастополю
12:15Здравомыслящее украинское общество ждет справедливого возмездия - Бальбек
12:01Военный эксперт рассказал, кто и откуда нанес удар по Севастополю
12:00Признать Украину террористическим государством нужно для будущих судов - Третьяков
11:45"У ВСУ нет ни слаженности, ни подготовки" - эксперт Подберезкин о мифах армии Украины
11:42Средняя рыночная цена на газ в Европе выросла в июле почти на 50 процентов
11:30Подберезкин о том, где будет последняя линия обороны ВСУ
11:19Пелоси не сказала, поедет ли на Тайвань вопреки предупреждениям Пекина
11:14Инцидент в Севастополе: странности информационной кампании
10:54Алексей Леонков об атаке на штаб Черноморского флота и о наступлении ВСУ в Херсоне
10:40Сухо и почти формально. Что в Китае говорят о разговоре лидеров КНР и США
Лента новостейМолния