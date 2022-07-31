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В США рассказали об ошибке Пелоси в связи с визитом на Тайвань
В США рассказали об ошибке Пелоси в связи с визитом на Тайвань - 31.07.2022 Украина.ру
В США рассказали об ошибке Пелоси в связи с визитом на Тайвань
Спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси не следовало бы объявлять о своих планах посещения Тайваня. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в американском журнале Foreign Policy
2022-07-31T13:02
2022-07-31T13:02
2022-07-31T13:02
новости
нэнси пелоси
тайвань
сша
джо байден
си цзиньпин
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По мнению авторов, политику следовало бы совершить поездку неожиданно.В статье отмечается, что, после высказанных в Пекине предупреждений о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, администрация президента США Джо Байдена не может отменить визит, поскольку это будет выглядеть как признак её слабости перед угрозами Пекина.28 июля в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин сравнил намерение Пелоси совершить визит на Тайвань с “игрой с огнём” и подчеркнул “намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны”.КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США формально признаёт суверенитет Пекина над островом, однако оказывает правительству Тайваня поддержку, в том числе и в военной сфере.
https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нэнси пелоси, тайвань, сша, джо байден, си цзиньпин
В США рассказали об ошибке Пелоси в связи с визитом на Тайвань
Спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси не следовало бы объявлять о своих планах посещения Тайваня. Об этом говорится в статье, опубликованной на днях в американском журнале Foreign Policy
По мнению
авторов, политику следовало бы совершить поездку неожиданно.
Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев
Foreign Policy
Американский журнал
В статье отмечается, что, после высказанных в Пекине предупреждений о недопустимости визита Пелоси на Тайвань, администрация президента США Джо Байдена не может отменить визит, поскольку это будет выглядеть как признак её слабости перед угрозами Пекина.
28 июля в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом китайский лидер Си Цзиньпин сравнил намерение Пелоси совершить визит на Тайвань с “игрой с огнём” и подчеркнул “намерение правительства и народа КНР защищать государственный суверенитет и территориальную целостность своей страны”.
КНР считает не контролируемый им со времён завершившейся в 1950 году гражданской войны в Китае остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. США формально признаёт суверенитет Пекина над островом, однако оказывает правительству Тайваня поддержку, в том числе и в военной сфере.