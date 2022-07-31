https://ukraina.ru/20220731/1037052188.html

Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу

Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу - 31.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу

Украина.ру, 31.07.2022

2022-07-31T12:28

2022-07-31T12:28

2022-07-31T12:28

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Под Херсоном обнаружили схрон украинских диверсантов. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Появились новые подробности удара по штабу Черноморского флота в СевастополеCхрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, обнаружили силовики в заброшенном доме в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах."Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.В течение июля российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.Удар по штабуАтака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - рассказала она.По её словам, произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт."Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", - добавила сенатор.Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.Охарактеризовал произошедшее как терроризм и глава парламента Крыма Владимир Константинов."Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своём Telegram-канале.Он отметил, что удар по штабу ЧФ РФ носил психологический характер."Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ", - подчеркнул Константинов.Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать."Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.Ранее, утром 31 июля украинский беспилотник нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности были отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 95 раз открывали огонь по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм и 122 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 513 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Новобахмутовка, Красный Партизан, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Пантелеймоновка, Владимировка, Новоселовка, Вольное, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, и Горловке, в т.ч. один с ранее освобождённых территорий – с Владимировки", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 50 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, в республике инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают работы по разминированию территории."В течении 30 июля ими очищенно более 4 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Метелкино и Сиротино", - сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html

https://ukraina.ru/20220730/1037044335.html

https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники