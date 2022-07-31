Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу - 31.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу
Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу - 31.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу
Украина.ру, 31.07.2022
2022-07-31T12:28
2022-07-31T12:28
спецоперация
эксклюзив
хроники
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Под Херсоном обнаружили схрон украинских диверсантов. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Появились новые подробности удара по штабу Черноморского флота в СевастополеCхрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, обнаружили силовики в заброшенном доме в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур."В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах."Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.В течение июля российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.Удар по штабуАтака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - рассказала она.По её словам, произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт."Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", - добавила сенатор.Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.Охарактеризовал произошедшее как терроризм и глава парламента Крыма Владимир Константинов."Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своём Telegram-канале.Он отметил, что удар по штабу ЧФ РФ носил психологический характер."Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ", - подчеркнул Константинов.Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать."Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.Ранее, утром 31 июля украинский беспилотник нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности были отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 95 раз открывали огонь по территории республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм и 122 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 513 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Новобахмутовка, Красный Партизан, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Пантелеймоновка, Владимировка, Новоселовка, Вольное, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район)."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, и Горловке, в т.ч. один с ранее освобождённых территорий – с Владимировки", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 50 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, в республике инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают работы по разминированию территории."В течении 30 июля ими очищенно более 4 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Метелкино и Сиротино", - сообщил Филипоненко.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
https://ukraina.ru/20220731/1037048367.html
https://ukraina.ru/20220730/1037044335.html
https://ukraina.ru/20220730/1037041489.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники

Хроника событий на Украине на 12:00 31 июля: обстрелы, схрон под Херсоном, удар по штабу

12:28 31.07.2022
 
© Фото : Михаил Развожаев / TelegramШтаб ЧФ РФ
Штаб ЧФ РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© Фото : Михаил Развожаев / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Под Херсоном обнаружили схрон украинских диверсантов. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Появились новые подробности удара по штабу Черноморского флота в Севастополе
Cхрон с противотанковыми гранатами на огневой позиции, оборудованной для обстрела российской военной техники, обнаружили силовики в заброшенном доме в Херсонской области, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"В ходе общения с жителями села Софиевка Каховского района Херсонской области была получена информация, что в районе заброшенного дома были замечены два неустановленных лица, которые проводили осмотр строения. Очевидцы рассказали, что видели у них в руках пакеты и рюкзак камуфляжной раскраски. В результате проведенных оперативных мероприятий наши сотрудники обнаружили схрон", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в схроне найден автомат АК-74, две противопехотные гранаты Ф-1, три 40-мм противотанковые гранаты ПГ-7М и более 200 патронов калибром 7,62 миллиметра трех видов в лентах.
"Позиция организованного схрона выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост Росгвардии и пути передвижения российской военной техники, а также транспортных средств местных жителей", - уточнил сотрудник российских силовых структур.
Развожаев Штаб ЧФ РФ атака - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
10:18Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 31 июля: минный террор, атака на Севастополь
В течение июля российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных групп на территории Херсона и области, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины из Одессы, были задержаны ее члены, а помимо оружия изъято 48 кг тротила, который хотели использовать для подрыва железной дороги. Также российские силовики обнаружили несколько схронов с оружием: гранатометами, автоматами, пулеметом и даже двумя ПЗРК "Игла". Кроме того, российские силовики нашли перевалочный пункт украинских диверсионных групп и как минимум две огневые позиции, оборудованные для обстрелов трасс, по которым передвигаются конвои с гуманитарной помощью, российская военная техника и гражданский автотранспорт.
Удар по штабу
Атака беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе была совершена не извне, а с территории города, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - рассказала она.
По её словам, произошедшее расценивается, несомненно, как террористический акт.
"Виновные будут наказаны, будут сделаны пролонгированные выводы", - добавила сенатор.
Ковитиди подчеркнула, что обстановка в Севастополе спокойная, люди празднуют День ВМФ.
Охарактеризовал произошедшее как терроризм и глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"Перейдя к тактике откровенного терроризма, Киев в пропагандистских целях наносит такие удары, которые никак не вытекают из логики войны", - написал Константинов в своём Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
Вчера, 19:12Спецоперация
Расследование по Еленовке, заявление Пентагона. Итоги 30 июля на Украине
Он отметил, что удар по штабу ЧФ РФ носил психологический характер.
"Укронацисты используют любую возможность, чтобы вывести наше общество из равновесия, заронить в нем тревогу и сомнения в неизбежном итоге СВО. Именно поэтому удар по штабу флота был нанесён в День ВМФ", - подчеркнул Константинов.
Глава парламента уверен, что из случившегося будут сделаны самые серьёзные выводы и ответ не замедлит себя ждать.
"Нужно так дать по рукам этому восточноевропейскому ИГИЛу* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), чтобы навсегда отбить у него охоту гадить на чужих праздниках", - подчеркнул глава парламента.
Ранее, утром 31 июля украинский беспилотник нанёс удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены шесть человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе из соображений безопасности были отменены. В пресс-службе флота уточнили, что на территории штаба сработало маломощное взрывное устройство, установленное на самодельный БПЛА.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 95 раз открывали огонь по территории республики.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
Вчера, 16:11Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 30 июля: потери ВСУ, кто погиб в Еленовке
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – артиллерию 152 мм и 122 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, выпустив 513 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы тринадцати населённых пунктов республики: столица Донецк (Ворошиловский, Киевский, Калининский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Новобахмутовка, Красный Партизан, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Пантелеймоновка, Владимировка, Новоселовка, Вольное, Ясиноватая, Минеральное, Макеевка (Червоногвардейский район).
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, и Горловке, в т.ч. один с ранее освобождённых территорий – с Владимировки", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 50 домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском и Киевском районах Донецка, Горловке и Макеевке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, в республике инженерно-сапёрные подразделения НМ ЛНР продолжают работы по разминированию территории.
"В течении 30 июля ими очищенно более 4 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Метелкино и Сиротино", - сообщил Филипоненко.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
 
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