Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве - 31.07.2022 Украина.ру
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Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве
Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве - 31.07.2022 Украина.ру
Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве
Спецоперация РФ на Украине должна быть расширена с целью освобождения других областей страны, а в Киеве будет организован трибунал над военными преступниками. Об этом рассказал в опубликованном 31 июля агентством РИА Новости интервью замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
2022-07-31T12:21
2022-07-31T12:21
новости
херсонская область
кирилл стремоусов
запорожская область
николаевская область
одесская область
харьковская область
днепропетровская область
владимир зеленский
александр турчинов
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По его мнению, в ходе спецоперации необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а также контролируемую киевским режимом часть Запорожскую области.Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум по этому вопросу состоится, предположительно, осенью.
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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, запорожская область, николаевская область, одесская область, харьковская область, днепропетровская область, владимир зеленский, александр турчинов, петр порошенко

Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве

12:21 31.07.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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Спецоперация РФ на Украине должна быть расширена с целью освобождения других областей страны, а в Киеве будет организован трибунал над военными преступниками. Об этом рассказал в опубликованном 31 июля агентством РИА Новости интервью замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
По его мнению, в ходе спецоперации необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а также контролируемую киевским режимом часть Запорожскую области.

В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников [Владимира] Зеленского, [Александра] Турчинова, [Петра] Порошенко, которых выдадут их же западные партнёры

Кирилл Стремоусов
Замглавы администрации Херсонской области
Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ.
Херсон, 30 июня 2022
27 июля, 05:45
В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителейВ настоящее время киевское правительство оплачивает отпускные учителям школ Херсонской области, и "ведутся разговоры" о том, что эти выплаты будут продлены им как минимум до ноября при условии их невыхода на работу. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум по этому вопросу состоится, предположительно, осенью.
 
НовостиХерсонская областьКирилл СтремоусовЗапорожская областьНиколаевская областьОдесская областьХарьковская областьДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийАлександр ТурчиновПетр Порошенко
 
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