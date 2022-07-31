Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве
Спецоперация РФ на Украине должна быть расширена с целью освобождения других областей страны, а в Киеве будет организован трибунал над военными преступниками. Об этом рассказал в опубликованном 31 июля агентством РИА Новости интервью замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
По его мнению, в ходе спецоперации необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а также контролируемую киевским режимом часть Запорожскую области.
В большой перспективе я не сомневаюсь, что в Киеве состоится военный трибунал, на котором будут судить военных преступников [Владимира] Зеленского, [Александра] Турчинова, [Петра] Порошенко, которых выдадут их же западные партнёры
Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ.
27 июля, 05:45В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителейВ настоящее время киевское правительство оплачивает отпускные учителям школ Херсонской области, и "ведутся разговоры" о том, что эти выплаты будут продлены им как минимум до ноября при условии их невыхода на работу. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум по этому вопросу состоится, предположительно, осенью.