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Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве

Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве - 31.07.2022 Украина.ру

Стремоусов рассказал о будущем военном трибунале в Киеве

Спецоперация РФ на Украине должна быть расширена с целью освобождения других областей страны, а в Киеве будет организован трибунал над военными преступниками. Об этом рассказал в опубликованном 31 июля агентством РИА Новости интервью замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

2022-07-31T12:21

2022-07-31T12:21

2022-07-31T12:21

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По его мнению, в ходе спецоперации необходимо освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, а также контролируемую киевским режимом часть Запорожскую области.Херсонская область была освобождена российскими военными в марте текущего года. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идёт восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Жители области объявили о планах войти в состав России, референдум по этому вопросу состоится, предположительно, осенью.

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новости, херсонская область, кирилл стремоусов, запорожская область, николаевская область, одесская область, харьковская область, днепропетровская область, владимир зеленский, александр турчинов, петр порошенко