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Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News

Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News - 30.07.2022 Украина.ру

Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News

Из-за конфликта на Украине американский производитель сладостей Hershey's скоро перестанет справляться со спросом, а американские дети могут не получить конфеты на Хэллоуин, сообщил телеканал ABC News 29 июля

2022-07-30T14:50

2022-07-30T14:50

2022-07-30T14:50

новости

сша

шоколад

конфеты

хэллоуин

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Генеральный директор компании Мишель Бак объяснил, что причина таких проблем – пандемия и конфликт на Украине, нарушивший глобальную цепь поставок какао и других ингредиентов для производства шоколада.Показательным моментом Бак считает Хэллоуин. Несмотря на то, что праздник отмечается в октябре, готовиться к нему компания начинает уже весной, однако, в этом году Hershey's боится не справиться со спросом.Предприниматель уточнил, что продажи на Хэллоуин составляют 10% от ежегодного дохода компании.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, шоколад, конфеты, хэллоуин