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Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News
Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News - 30.07.2022 Украина.ру
Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News
Из-за конфликта на Украине американский производитель сладостей Hershey's скоро перестанет справляться со спросом, а американские дети могут не получить конфеты на Хэллоуин, сообщил телеканал ABC News 29 июля
2022-07-30T14:50
2022-07-30T14:50
2022-07-30T14:50
новости
сша
шоколад
конфеты
хэллоуин
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Генеральный директор компании Мишель Бак объяснил, что причина таких проблем – пандемия и конфликт на Украине, нарушивший глобальную цепь поставок какао и других ингредиентов для производства шоколада.Показательным моментом Бак считает Хэллоуин. Несмотря на то, что праздник отмечается в октябре, готовиться к нему компания начинает уже весной, однако, в этом году Hershey's боится не справиться со спросом.Предприниматель уточнил, что продажи на Хэллоуин составляют 10% от ежегодного дохода компании.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, шоколад, конфеты, хэллоуин
Украина может оставить американских детей без сладостей – ABC News
Из-за конфликта на Украине американский производитель сладостей Hershey's скоро перестанет справляться со спросом, а американские дети могут не получить конфеты на Хэллоуин, сообщил телеканал ABC News 29 июля
Генеральный директор компании Мишель Бак объяснил, что причина таких проблем – пандемия и конфликт на Украине, нарушивший глобальную цепь поставок какао и других ингредиентов для производства шоколада.
Показательным моментом Бак считает Хэллоуин. Несмотря на то, что праздник отмечается в октябре, готовиться к нему компания начинает уже весной, однако, в этом году Hershey's боится не справиться со спросом.
Предприниматель уточнил, что продажи на Хэллоуин составляют 10% от ежегодного дохода компании.