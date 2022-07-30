https://ukraina.ru/20220730/1037034513.html
Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно
Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно - 30.07.2022 Украина.ру
Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если в ударе по тюрьме в Еленовке (ДНР) виновен Киев, то удар был нанесен "непреднамеренно", передает РИА Новости 30 июля
2022-07-30T09:32
2022-07-30T09:32
2022-07-30T09:32
новости
всу
"азов"
пентагон
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037023150_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_bd5caf8342c18b3d15456d762803868c.jpg.webp
Накануне был нанесен удар по изолятору временного содержания в деревне Еленовка Донецкой Народной республики. В тюрьме содержались 600 украинских военнопленных, в том числе, и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в ударе ВСУ, заявив, что причиной стали показания "азовцев", которые те начали давать в последнее время. Таким образом, по мнению Пушилина, Киев намеревался скрыть свои преступления.Генштаб ВСУ удар отрицает, обвиняя Россию. В ведомстве утверждают, что Россия хотела таким образом "скрыть пытки и убийства" военнопленных.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби официально заявил, что в Вашингтоне не располагают разведданными достаточными для того, чтобы сделать вывод.В это же время российские военные и Народная Милиция ДНР обнаружили на месте происшествия обломки ракет HIMARS.По предварительной информации, впоследствии удара погибло 54 человека, пострадало около 150.
https://ukraina.ru/20220729/1037034345.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037023150_75:0:988:685_1920x0_80_0_0_8231b3808db16b61b6332b0288915cd6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, "азов", пентагон, джон кирби
Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если в ударе по тюрьме в Еленовке (ДНР) виновен Киев, то удар был нанесен "непреднамеренно", передает РИА Новости 30 июля
"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - цитирует агентство его слова.
Накануне был нанесен удар по изолятору временного содержания в деревне Еленовка Донецкой Народной республики. В тюрьме содержались 600 украинских военнопленных, в том числе, и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в ударе ВСУ, заявив, что причиной стали показания "азовцев", которые те начали давать в последнее время. Таким образом, по мнению Пушилина, Киев намеревался скрыть свои преступления.
Генштаб ВСУ удар отрицает, обвиняя Россию. В ведомстве утверждают, что Россия хотела таким образом "скрыть пытки и убийства" военнопленных.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби официально заявил, что в Вашингтоне не располагают разведданными достаточными для того, чтобы сделать вывод.
В это же время российские военные и Народная Милиция ДНР обнаружили на месте происшествия обломки ракет HIMARS.
По предварительной информации, впоследствии удара погибло 54 человека, пострадало около 150.