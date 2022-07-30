https://ukraina.ru/20220730/1037034513.html

Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно

Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно - 30.07.2022 Украина.ру

Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если в ударе по тюрьме в Еленовке (ДНР) виновен Киев, то удар был нанесен "непреднамеренно", передает РИА Новости 30 июля

2022-07-30T09:32

2022-07-30T09:32

2022-07-30T09:32

новости

всу

"азов"

пентагон

джон кирби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037023150_0:0:1113:626_1920x0_80_0_0_bd5caf8342c18b3d15456d762803868c.jpg.webp

Накануне был нанесен удар по изолятору временного содержания в деревне Еленовка Донецкой Народной республики. В тюрьме содержались 600 украинских военнопленных, в том числе, и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в ударе ВСУ, заявив, что причиной стали показания "азовцев", которые те начали давать в последнее время. Таким образом, по мнению Пушилина, Киев намеревался скрыть свои преступления.Генштаб ВСУ удар отрицает, обвиняя Россию. В ведомстве утверждают, что Россия хотела таким образом "скрыть пытки и убийства" военнопленных.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби официально заявил, что в Вашингтоне не располагают разведданными достаточными для того, чтобы сделать вывод.В это же время российские военные и Народная Милиция ДНР обнаружили на месте происшествия обломки ракет HIMARS.По предварительной информации, впоследствии удара погибло 54 человека, пострадало около 150.

https://ukraina.ru/20220729/1037034345.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, "азов", пентагон, джон кирби