Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно - 30.07.2022 Украина.ру
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Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно
Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно - 30.07.2022 Украина.ру
Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если в ударе по тюрьме в Еленовке (ДНР) виновен Киев, то удар был нанесен "непреднамеренно", передает РИА Новости 30 июля
2022-07-30T09:32
2022-07-30T09:32
новости
всу
"азов"
пентагон
джон кирби
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Накануне был нанесен удар по изолятору временного содержания в деревне Еленовка Донецкой Народной республики. В тюрьме содержались 600 украинских военнопленных, в том числе, и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в ударе ВСУ, заявив, что причиной стали показания "азовцев", которые те начали давать в последнее время. Таким образом, по мнению Пушилина, Киев намеревался скрыть свои преступления.Генштаб ВСУ удар отрицает, обвиняя Россию. В ведомстве утверждают, что Россия хотела таким образом "скрыть пытки и убийства" военнопленных.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби официально заявил, что в Вашингтоне не располагают разведданными достаточными для того, чтобы сделать вывод.В это же время российские военные и Народная Милиция ДНР обнаружили на месте происшествия обломки ракет HIMARS.По предварительной информации, впоследствии удара погибло 54 человека, пострадало около 150.
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новости, всу, "азов", пентагон, джон кирби

Так получилось: в Пентагоне допустили, что ВСУ ударили по Еленовке случайно

09:32 30.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что если в ударе по тюрьме в Еленовке (ДНР) виновен Киев, то удар был нанесен "непреднамеренно", передает РИА Новости 30 июля

"Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать", - цитирует агентство его слова.

Накануне был нанесен удар по изолятору временного содержания в деревне Еленовка Донецкой Народной республики. В тюрьме содержались 600 украинских военнопленных, в том числе, и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.
Глава ДНР Денис Пушилин обвинил в ударе ВСУ, заявив, что причиной стали показания "азовцев", которые те начали давать в последнее время. Таким образом, по мнению Пушилина, Киев намеревался скрыть свои преступления.
Генштаб ВСУ удар отрицает, обвиняя Россию. В ведомстве утверждают, что Россия хотела таким образом "скрыть пытки и убийства" военнопленных.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби официально заявил, что в Вашингтоне не располагают разведданными достаточными для того, чтобы сделать вывод.
В это же время российские военные и Народная Милиция ДНР обнаружили на месте происшествия обломки ракет HIMARS.
По предварительной информации, впоследствии удара погибло 54 человека, пострадало около 150.
Взрыв в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
Вчера, 20:08
В сети появилось видео с обломками HIMARS в ЕленовкеКиев отрицает свою ответственность за удар по изолятору в Еленовке, ДНР, но корреспондент РИА Новости 29 июля показал обломки ракет HIMARS
 
НовостиВСУ"Азов"ПентагонДжон Кирби
 
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