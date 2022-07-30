Фиолетовое безумие. Как выглядит крымский Прованс - 30.07.2022 Украина.ру
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Фиолетовое безумие. Как выглядит крымский Прованс
Фиолетовое безумие. Как выглядит крымский Прованс - 30.07.2022 Украина.ру
Фиолетовое безумие. Как выглядит крымский Прованс
Украина.ру, 30.07.2022
2022-07-30T11:40
2022-07-30T11:40
эксклюзив
крым
туризм
природа
цветы
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Фиолетовые поля до горизонта – так выглядит крымское село Тургеневка в середине июля. Здесь расположено одно из самых крупных лавандовых полей в Европе. В пик цветения тут бывает около 15 тысяч человек. Все хотят оказаться в крымском "Провансе".Пик цветения лаванды в Крыму приходится на конец июня-начало июля. Сюда приезжают толпы туристов – на полях буквально нет свободного квадратного метра земли. Мы побывали в агрофирме "Тургеневская" тогда, когда лаванду почти собрали, и узнали, как из неё делают крымские косметические продукты.Комбайном по красотеТарас Деревянчук, администратор агрофирмы "Тургеневская", отлично сочетается с окружающим ландшафтом – на нём фиолетовая футболка, которая, кажется, создана из лаванды. Насыщенный сиреневый цвет в этих краях в тренде. Тарас смотрит на лаванду равнодушно, он её видит часто, а на аромат и вовсе не обращает внимание. В отличие от нас и бабочек.Аромат даже рядом с несколькими кустами лаванды сбивает с ног. Ты попадаешь в какой-то удивительный мир умиротворения и спокойствия. К тому же мы приехали сюда на закате – Тарас со знание дела пояснил, что в это время самый красивый пейзаж."Кроме лаванды у нас также есть шалфей, кориандр, роза, - говорит Деревянчук. – Всего у нас 450 гектар эфиромасличных растений и 350 гектар зерновых. Безусловно, планируем расширяться и дальше".Тарас показывает на поле вдали, как он говорит, "за БАМом". Так называют местные часть окраины села в сторону Бахчисарая. Говорит, что хотелось бы там посадить лаванду, время покажет, удастся ли это.Преимущество лаванды в том, что она - многолетнее растение. Посадил и радуйся жизни – она растёт себе, только междурядья прореживай, следи за состоянием растений. Сколько может расти лаванда – никому неизвестно."Чем больше лаванда растёт, тем больше становится куст, он тогда лучше переносит засуху и холода, - добавляет Деревянчук. – Когда впервые посадили куст, никто не знает. Но известно, что в Древнем Риме активно использовалось масло лаванды, а Клеопатра использовала его как чарующее зелье".Смотришь на сиреневые скромные цветы и понимаешь, что собирать их можно только бережно руками, каждый раз вдыхая невероятный аромат. На самом деле, всё не так романтично. Лаванду собирали руками разве что десятилетия тому назад при СССР. Сейчас с этой работой идеально справляются комбайны. И уборочная компания может быть в любое время суток – лаванда довольно неприхотлива."Руками мы собираем только розу, там иначе никак, - поясняет наш собеседник. – Примерно полтора месяца назад как раз был сбор, он начинается с 4 утра и длится до 10. Так рано нужно выходить на работу, чтобы солнце не обожгло лепестки. За день собрать нужно от 3 до 7,5 тонн. При этом на 500 мл эфирного масла розы уходит 5 тонн лепестков".Любовь к делу и лавандеНа поле действительно нет людей. Во-первых, время фотосессий закончилось, во-вторых, всю лаванду почти собрали. Мы просим показать нам цех переработки, уверены, что там-то будут толпы специалистов в белых халатах. Но XXI век диктует свои условия. Несколько работников трудятся, ими управляет хрупкая и очень красивая девушка. Оказывается, это инженер-технолог агрофирмы, которая и руководит самым важным процессом – превращением растения в сплошную пользу для здоровья."Мне нравится тут работать, хотя я училась вообще-то на биолога, - говорит Марина Ермолаева, инженер-технолог. – Моя дипломная работа оказалась связана с растениями, и всё. Затянуло. И запах лаванды мне совсем не надоедает. Я просто люблю свою работу. Очень!"Марина улыбается, кажется, что она абсолютно счастливый человек. Рядом шумит техника, вырывается горячий пар, аромат лаванды очень настойчиво пробирается везде. Но Марина и правда довольна работой. Она говорит, что даже дома у неё многое украшено лавандой.Чуть ниже полей расположен фирменный магазин агрофирмы. И здесь всем объясняют, в чём разница между натуральной продукцией из лаванды и той, в которую добавляют различные отдушки. Как говорит продавец, некоторые дамы даже чуть ли не кидались в неё флакончиками с гидролатом растения. Мол, воняет ужасно. На самом деле, лавандовый запах смешивается с травяным, поэтому и кажется непривычным. Понимают это не все. Но, к счастью, ценителей хватает."Спрос на крымскую продукцию есть. Конечно, до объёмов СССР нам ещё очень далеко, но мы движемся в этом направлении, - отмечает Тарас Деревянчук. – Эфиромасличная отрасль постепенно восстанавливается. Кстати, я знаю, что ведутся переговоры о продажах в ОАЭ. Надеемся, что мир оценит дары крымской природы".После прогулки по лавандовым полям почему-то очень спокойной и хорошо. Видимо, не зря древние люди использовали её для успокоения детей и взрослых, создания различных эликсиров. Но главное не польза. Главное, что лаванда наша, крымская. А это значит, что наша земля ещё будет радовать новыми дарами природы много лет.
https://ukraina.ru/20220711/1034326014.html
https://ukraina.ru/20220628/1034244665.html
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Никита Рассказов
Никита Рассказов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, крым, туризм, природа, цветы

Фиолетовое безумие. Как выглядит крымский Прованс

11:40 30.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Никита Рассказов
автор Украина.ру
Все материалы
Фиолетовые поля до горизонта – так выглядит крымское село Тургеневка в середине июля. Здесь расположено одно из самых крупных лавандовых полей в Европе. В пик цветения тут бывает около 15 тысяч человек. Все хотят оказаться в крымском "Провансе".
Пик цветения лаванды в Крыму приходится на конец июня-начало июля. Сюда приезжают толпы туристов – на полях буквально нет свободного квадратного метра земли. Мы побывали в агрофирме "Тургеневская" тогда, когда лаванду почти собрали, и узнали, как из неё делают крымские косметические продукты.
Сотрудница компании Крымская роза - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 07:44
Приятное с выгодным. «Крымская роза» отправилась в КитайСтарейший крымский производитель косметики, компания «Крымская роза», поставила в Китай первую пробную партию своей продукции. Переориентация рынков сбыта происходит на фоне изменившейся мировой конъюнктуры. Ранее немалый процент натурального крымского сырья для косметических брендов отправлялся в Европу, теперь готовая продукция пойдет на Восток
Комбайном по красоте
Тарас Деревянчук, администратор агрофирмы "Тургеневская", отлично сочетается с окружающим ландшафтом – на нём фиолетовая футболка, которая, кажется, создана из лаванды. Насыщенный сиреневый цвет в этих краях в тренде. Тарас смотрит на лаванду равнодушно, он её видит часто, а на аромат и вовсе не обращает внимание. В отличие от нас и бабочек.
Аромат даже рядом с несколькими кустами лаванды сбивает с ног. Ты попадаешь в какой-то удивительный мир умиротворения и спокойствия. К тому же мы приехали сюда на закате – Тарас со знание дела пояснил, что в это время самый красивый пейзаж.
© Никита Рассказов
© Никита Рассказов
"Кроме лаванды у нас также есть шалфей, кориандр, роза, - говорит Деревянчук. – Всего у нас 450 гектар эфиромасличных растений и 350 гектар зерновых. Безусловно, планируем расширяться и дальше".
Тарас показывает на поле вдали, как он говорит, "за БАМом". Так называют местные часть окраины села в сторону Бахчисарая. Говорит, что хотелось бы там посадить лаванду, время покажет, удастся ли это.
Преимущество лаванды в том, что она - многолетнее растение. Посадил и радуйся жизни – она растёт себе, только междурядья прореживай, следи за состоянием растений. Сколько может расти лаванда – никому неизвестно.
"Чем больше лаванда растёт, тем больше становится куст, он тогда лучше переносит засуху и холода, - добавляет Деревянчук. – Когда впервые посадили куст, никто не знает. Но известно, что в Древнем Риме активно использовалось масло лаванды, а Клеопатра использовала его как чарующее зелье".
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 16:11
Не долететь, так доехать. Как проходит туристический сезон в КрымуКурортный сезон в этом году проходит сложно, туристов стало меньше. Однако бывали и сезоны похуже, причём совсем недавно — в «коронавирусном» 2020 году
Смотришь на сиреневые скромные цветы и понимаешь, что собирать их можно только бережно руками, каждый раз вдыхая невероятный аромат. На самом деле, всё не так романтично. Лаванду собирали руками разве что десятилетия тому назад при СССР. Сейчас с этой работой идеально справляются комбайны. И уборочная компания может быть в любое время суток – лаванда довольно неприхотлива.
"Руками мы собираем только розу, там иначе никак, - поясняет наш собеседник. – Примерно полтора месяца назад как раз был сбор, он начинается с 4 утра и длится до 10. Так рано нужно выходить на работу, чтобы солнце не обожгло лепестки. За день собрать нужно от 3 до 7,5 тонн. При этом на 500 мл эфирного масла розы уходит 5 тонн лепестков".
Любовь к делу и лаванде
На поле действительно нет людей. Во-первых, время фотосессий закончилось, во-вторых, всю лаванду почти собрали. Мы просим показать нам цех переработки, уверены, что там-то будут толпы специалистов в белых халатах. Но XXI век диктует свои условия. Несколько работников трудятся, ими управляет хрупкая и очень красивая девушка. Оказывается, это инженер-технолог агрофирмы, которая и руководит самым важным процессом – превращением растения в сплошную пользу для здоровья.
"Мне нравится тут работать, хотя я училась вообще-то на биолога, - говорит Марина Ермолаева, инженер-технолог. – Моя дипломная работа оказалась связана с растениями, и всё. Затянуло. И запах лаванды мне совсем не надоедает. Я просто люблю свою работу. Очень!"
Марина улыбается, кажется, что она абсолютно счастливый человек. Рядом шумит техника, вырывается горячий пар, аромат лаванды очень настойчиво пробирается везде. Но Марина и правда довольна работой. Она говорит, что даже дома у неё многое украшено лавандой.
Чуть ниже полей расположен фирменный магазин агрофирмы. И здесь всем объясняют, в чём разница между натуральной продукцией из лаванды и той, в которую добавляют различные отдушки. Как говорит продавец, некоторые дамы даже чуть ли не кидались в неё флакончиками с гидролатом растения. Мол, воняет ужасно. На самом деле, лавандовый запах смешивается с травяным, поэтому и кажется непривычным. Понимают это не все. Но, к счастью, ценителей хватает.
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 17:45
Крым в новых реалиях: что говорят отдыхающие о ценах и безопасности
"Спрос на крымскую продукцию есть. Конечно, до объёмов СССР нам ещё очень далеко, но мы движемся в этом направлении, - отмечает Тарас Деревянчук. – Эфиромасличная отрасль постепенно восстанавливается. Кстати, я знаю, что ведутся переговоры о продажах в ОАЭ. Надеемся, что мир оценит дары крымской природы".
После прогулки по лавандовым полям почему-то очень спокойной и хорошо. Видимо, не зря древние люди использовали её для успокоения детей и взрослых, создания различных эликсиров. Но главное не польза. Главное, что лаванда наша, крымская. А это значит, что наша земля ещё будет радовать новыми дарами природы много лет.
 
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