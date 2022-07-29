В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру
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В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру
В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
Киев отрицает свою ответственность за удар по изолятору в Еленовке, ДНР, но корреспондент РИА Новости 29 июля показал обломки ракет HIMARS
2022-07-29T20:08
2022-07-29T20:08
новости
всу
азов
удар
himars
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В Генштабе ВСУ отрицают, что Киев наносил удар по колонии с военнопленными в Еленовке в ДНР, обвиняя в этом Россию.В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 54.
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новости, всу, азов, удар, himars

В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке

20:08 29.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВзрыв в Донбассе
Взрыв в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Киев отрицает свою ответственность за удар по изолятору в Еленовке, ДНР, но корреспондент РИА Новости 29 июля показал обломки ракет HIMARS
В Генштабе ВСУ отрицают, что Киев наносил удар по колонии с военнопленными в Еленовке в ДНР, обвиняя в этом Россию.
В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".
По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 54.
 
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Заголовок открываемого материала
20:08В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
20:03Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ
19:05Удар по Еленовке, зерно из Черноморска. Итоги 29 июля на Украине
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17:53Планы Польши, Россия и антизападная коалиция. О чем говорили эксперты 29 июля
17:49"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске
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