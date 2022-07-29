https://ukraina.ru/20220729/1037034345.html
В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру
В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
Киев отрицает свою ответственность за удар по изолятору в Еленовке, ДНР, но корреспондент РИА Новости 29 июля показал обломки ракет HIMARS
2022-07-29T20:08
2022-07-29T20:08
2022-07-29T20:08
новости
всу
азов
удар
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102281/39/1022813922_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7cb7cd275389de2a91a7481af334a97.jpg.webp
В Генштабе ВСУ отрицают, что Киев наносил удар по колонии с военнопленными в Еленовке в ДНР, обвиняя в этом Россию.В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 54.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102281/39/1022813922_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9068e48aa91dca833f127cbe3ef84acd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, азов, удар, himars
В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
Киев отрицает свою ответственность за удар по изолятору в Еленовке, ДНР, но корреспондент РИА Новости 29 июля показал обломки ракет HIMARS
В Генштабе ВСУ отрицают, что Киев наносил удар по колонии с военнопленными в Еленовке в ДНР, обвиняя в этом Россию.
В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".
По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 54.