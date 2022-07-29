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В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке

В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке - 29.07.2022 Украина.ру

В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке

Киев отрицает свою ответственность за удар по изолятору в Еленовке, ДНР, но корреспондент РИА Новости 29 июля показал обломки ракет HIMARS

2022-07-29T20:08

2022-07-29T20:08

2022-07-29T20:08

новости

всу

азов

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himars

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В Генштабе ВСУ отрицают, что Киев наносил удар по колонии с военнопленными в Еленовке в ДНР, обвиняя в этом Россию.В пятницу 29 июля вооруженные силы Украины нанесли удар по изолятору в селе Еленовка, где содержались около 600 украинских военнопленных, в том числе и боевики батальона "Азов", сдавшиеся в плен в Мариуполе, на металлургическом комбинате "Азовсталь".По предварительной информации сообщалось о 40 погибших пленных и 130 раненных, однако, на данный момент число подтвержденных жертв – 54.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, азов, удар, himars