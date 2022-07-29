Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ
20:03 29.07.2022 (обновлено: 20:04 29.07.2022)
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Применением РСЗО HIMARS на Украине управляют исключительно американские инструкторы, сообщает 29 июля корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале
"Эту почетную обязанность американцы оставили за собой по ряду причин. В первую очередь - безопасность установок. НАТОвские инструкторы обслуживающие эти РСЗО сами принимают решения об их перемещении, и разумеется, не допускают украинцев к выборам целей", - написал он.
По мнению Стешина, причины удара по изолятору в Еленовке значительно важнее самих заключенных и их показаний, а наиболее важное – внешнее управление и "экстерриториальность" "Азова".
Он также добавил, что, по его информации, одной из установок HIMARS ВСУ воспользовались самостоятельно, но подробности не раскрыл.
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