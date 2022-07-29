Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
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Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ
Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ - 29.07.2022 Украина.ру
Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ
Применением РСЗО HIMARS на Украине управляют исключительно американские инструкторы, сообщает 29 июля корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале
2022-07-29T20:03
2022-07-29T20:04
himars
новости
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"Эту почетную обязанность американцы оставили за собой по ряду причин. В первую очередь - безопасность установок. НАТОвские инструкторы обслуживающие эти РСЗО сами принимают решения об их перемещении, и разумеется, не допускают украинцев к выборам целей", - написал он.По мнению Стешина, причины удара по изолятору в Еленовке значительно важнее самих заключенных и их показаний, а наиболее важное – внешнее управление и "экстерриториальность" "Азова".Он также добавил, что, по его информации, одной из установок HIMARS ВСУ воспользовались самостоятельно, но подробности не раскрыл.
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himars, новости, корреспонденты, всу

Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ

20:03 29.07.2022 (обновлено: 20:04 29.07.2022)
 
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
US military - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Читать в
Применением РСЗО HIMARS на Украине управляют исключительно американские инструкторы, сообщает 29 июля корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале
"Эту почетную обязанность американцы оставили за собой по ряду причин. В первую очередь - безопасность установок. НАТОвские инструкторы обслуживающие эти РСЗО сами принимают решения об их перемещении, и разумеется, не допускают украинцев к выборам целей", - написал он.
По мнению Стешина, причины удара по изолятору в Еленовке значительно важнее самих заключенных и их показаний, а наиболее важное – внешнее управление и "экстерриториальность" "Азова".
Он также добавил, что, по его информации, одной из установок HIMARS ВСУ воспользовались самостоятельно, но подробности не раскрыл.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
16:23
Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"HIMARS – это советские более мобильные "Ураганы", но американские ракеты не обладают такой повышенной точностью, как РСЗО России, сказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в интервью Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
20:08В сети появилось видео с обломками HIMARS в Еленовке
20:03Журналист Стешин раскрыл детали внешнего управления ВСУ
19:05Удар по Еленовке, зерно из Черноморска. Итоги 29 июля на Украине
18:02Мэр Нью-Йорка заявил о наступлении в США невиданного кризиса
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