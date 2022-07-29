https://ukraina.ru/20220729/1037033515.html

Удар по Еленовке, зерно из Черноморска. Итоги 29 июля на Украине

Удар по Еленовке, зерно из Черноморска. Итоги 29 июля на Украине - 29.07.2022 Украина.ру

Удар по Еленовке, зерно из Черноморска. Итоги 29 июля на Украине

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T19:05

2022-07-29T19:05

2022-07-29T19:05

спецоперация

хроники

эксклюзив

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В результате удара ВСУ по Еленовке погибли 53 пленных украинских военных, среди которых были боевики "Азова". Из порта Черноморска выйдет первый танкер с зерномОб ударе по Еленовке стало известно утром 29 июля."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", - сказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что показания "азовцев" Киеву невыгодны и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.Минобороны России также заявило об умышленной провокации украинских военных."Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населённого пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора", - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По его словам, в настоящее время большое количество украинских военнослужащих "добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны"."Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются", - отметил Конашенков.Позже Штаб теробороны ДНР уточнил данные по погибшим. Как указывалось в сообщении штаба, от удара HIMARS погибло 53 украинских военнопленных. Ещё 75 человек получили ранения.Видео из разрушенного ударом американских РСЗО здания колонии опубликовал канал "Россия 1". Другое видео опубликовал корреспондент Андрей Руденко. На видео (18+) запечатлены и останки погибших от удара украинских военных.Как заявил лидер "азовского" движения, создатель "Азова" Андрей Билецкий, его побратимы отомстят за смерть товарищей."Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления", - отметил лидер "азовского" движения.Билецкий обвинил в ударе Россию, заявив, что РФ пытается "уничтожить нас вероломством"."Я от имени "азовских" подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесёт ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор вне зависимости от должности и местонахождения. Где бы вы ни находились, вы будете найдены и экстерминированы", - подчеркнул Билецкий.В то же время, многие отмечают, что удар по "азовцам" был выгоден именно украинской власти. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже призвал признать Россию страной-террористом. При этом за два дня до этого — 27 июля - Сенат США принял резолюцию, в которой призывает Госдепартамент признать Россию страной-спонсором терроризма.Многие, в том числе и на Украине, указали и на другое совпадение."Сейчас всем ЛОМам Офиса президента спустили методичку по Еленовке, там сразу месседжи, бренд слова, но главный акцент, что это дело рук россиян. Так массово бросились кричать везде всей медиамашиной ОП, что в этом виноваты россияне, что сразу вызывает подозрение", - сообщил популярный в стране Telegram-канал "Легитимный".Авторы канала предложили рассмотреть цель комбинации с ударом по Еленовке."Рассмотрим такую версию: Офис президента дал секретное указание нанести удар по тюрьме в Еленовке, конечно понимая, что никто в Украине не поверит, что это сделало ВСУ. Значит это отличный козырь в дальнейшей игре: остановить распространяемый тезис в ВСУ, что можно сдаваться, там безопасно, жизнь сохранишь - не стоит стоять до конца и умирать в окопе за украинскую власть; таким образом подогреть кейс ненависти в тылу, прокачав месседж, что россияне убили пленных, значит надо мстить и убивать всех - снова сценаристы поднимают градус ненависти между украинцами и русскими; попытаться таким образом усилить желание украинцев идти на войну и умирать, прокачав кейс мобилизации, который уже дискредитирован в обществе", - отмечалось в публикации канала.А российский журналист Дмитрий Стешин указал на тот факт, что удары из HIMARS координируются не украинцами."Самая мякотка в накрытии "Азова" в Еленовке - украинцы не имеют отношения к целеуказанию при применении HIMARS. Эту почетную обязанность американцы оставили за собой по ряду причин. В первую очередь - безопасность установок. НАТОвские инструкторы обслуживающие эти РСЗО сами принимают решения об их перемещении, и разумеется, не допускают украинцев к выборам целей. Думаю, причины накрытия новой располаги петушни, куда интереснее воинских преступлений "азовцев". А самое интересное, что может быть - экстерриториальность "Азова" и его внешнее управление. Кем? А тем, кто уничтожил свидетелей. Такая вот простая загогулина", - отметил Стешин.Примечательно также, что утром 29 июля главком ВСУ Валерий Залужный выложил видео применения на Украине американских РСЗО М270, переданных Великобританией. Для М270 и для HIMARS используются одни и те же снаряды.Российские СМИ уже распространили видео с найденными в зоне поражения в СИЗО Еленовки осколками снарядов от американских РСЗО.Первый грузВ ходе рабочей поездки в Одесскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта. Загрузка прошла в Морском торговом порту "Черноморск"."Первый корабль загружается с начала войны. Это турецкое судно. Это свидетельствует о том, что порт заработал", – сказал Глава государства.Зеленский заявил, что экспорт зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала боевых действий. При этом президент Украины умолчал, что одной из причин этого было минирование украинскими военными территориальных вод.Как отметил Зеленский, Украина ждет от партнёров – представителей Организации Объединённых Наций и Турции – соответствующих сигналов относительно начала транспортировки зерна. Как сообщил Зеленский, экспорт может начаться в ближайшие дни."Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют безопасность. Министр инфраструктуры пребывает на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать", – заявил Зеленский.Вместе с Зеленским с процессом загрузки зерна ознакомились представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, в частности посол Соединённых Штатов Америки Бриджит Бринк, посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, посол Канады Лариса Галадза, посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен, заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло, и координатор системы ООН Оснат Лубрани.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что судно с зерном в Чёрном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор."Планируется сегодня (в пятницу), если не будет форс-мажора", — рассказал источник, отказавшись при этом уточнить, что он подразумевал под словом "форс-мажор".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.

https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html

https://ukraina.ru/20220729/1037007159.html

https://ukraina.ru/20220729/1037000185.html

https://ukraina.ru/20220728/1036988369.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив