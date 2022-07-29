https://ukraina.ru/20220729/1037031782.html
"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске
"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске - 29.07.2022 Украина.ру
"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске
Российский журналист и писатель Армен Гаспарян заявил, что ему "доставили удовольствие" два фрагмента из заявления СБУ, в котором утверждается, что он "объявлен в международный розыск". Об этом он заявил 29 июля в комментарии для издания Украина.ру
2022-07-29T17:49
2022-07-29T17:49
2022-07-29T17:49
новости
армен гаспарян
сбу
киевский режим
розыск
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Одним из таких фрагментов заявления СБУ является утверждение о том, что журналист - автор термина "денацификация".Он также посмеялся над заявлением спецслужбы киевского режима о том, что отныне он стал "невъездным в цивилизованные страны мира".Гаспарян рассказал, что он и без заявления СБУ уже находился в санкционных списках стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады, и, следовательно, уже не мог въехать в вышеупомянутые страны.Накануне СБУ обвинила писателя в том, что в изданной в 2018 году книге он "продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину".
https://ukraina.ru/20220722/1036785685.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, армен гаспарян, сбу, киевский режим, розыск, ес, великобритания, швейцария, канада
"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске
Российский журналист и писатель Армен Гаспарян заявил, что ему "доставили удовольствие" два фрагмента из заявления СБУ, в котором утверждается, что он "объявлен в международный розыск". Об этом он заявил 29 июля в комментарии для издания Украина.ру
Одним из таких фрагментов заявления СБУ является утверждение о том, что журналист - автор термина "денацификация".
"Так что я теперь являюсь правообладателем [на этот термин]. … Ну хоть какую-то пользу надо же получить с этих дегенератов невероятных", - рассказал журналист.
Он также посмеялся над заявлением спецслужбы киевского режима о том, что отныне он стал "невъездным в цивилизованные страны мира".
Гаспарян рассказал, что он и без заявления СБУ уже находился в санкционных списках стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады, и, следовательно, уже не мог въехать в вышеупомянутые страны.
В целом, конечно, это вызывает иронию. Они бы лучше об экономике бы заботились, чем заниматься подобного рода ерундой
Армен Гаспарян
Журналист и писатель
Накануне СБУ обвинила писателя в том, что в изданной в 2018 году книге он "продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину".