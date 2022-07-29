https://ukraina.ru/20220729/1037031782.html

"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске

"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске - 29.07.2022 Украина.ру

"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске

Российский журналист и писатель Армен Гаспарян заявил, что ему "доставили удовольствие" два фрагмента из заявления СБУ, в котором утверждается, что он "объявлен в международный розыск". Об этом он заявил 29 июля в комментарии для издания Украина.ру

2022-07-29T17:49

2022-07-29T17:49

2022-07-29T17:49

новости

армен гаспарян

сбу

киевский режим

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Одним из таких фрагментов заявления СБУ является утверждение о том, что журналист - автор термина "денацификация".Он также посмеялся над заявлением спецслужбы киевского режима о том, что отныне он стал "невъездным в цивилизованные страны мира".Гаспарян рассказал, что он и без заявления СБУ уже находился в санкционных списках стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады, и, следовательно, уже не мог въехать в вышеупомянутые страны.Накануне СБУ обвинила писателя в том, что в изданной в 2018 году книге он "продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину".

https://ukraina.ru/20220722/1036785685.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, армен гаспарян, сбу, киевский режим, розыск, ес, великобритания, швейцария, канада