"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске - 29.07.2022 Украина.ру
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"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске
"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске - 29.07.2022 Украина.ру
"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске
Российский журналист и писатель Армен Гаспарян заявил, что ему "доставили удовольствие" два фрагмента из заявления СБУ, в котором утверждается, что он "объявлен в международный розыск". Об этом он заявил 29 июля в комментарии для издания Украина.ру
2022-07-29T17:49
2022-07-29T17:49
новости
армен гаспарян
сбу
киевский режим
розыск
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великобритания
швейцария
канада
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Одним из таких фрагментов заявления СБУ является утверждение о том, что журналист - автор термина "денацификация".Он также посмеялся над заявлением спецслужбы киевского режима о том, что отныне он стал "невъездным в цивилизованные страны мира".Гаспарян рассказал, что он и без заявления СБУ уже находился в санкционных списках стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады, и, следовательно, уже не мог въехать в вышеупомянутые страны.Накануне СБУ обвинила писателя в том, что в изданной в 2018 году книге он "продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину".
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новости, армен гаспарян, сбу, киевский режим, розыск, ес, великобритания, швейцария, канада

"Назначили правообладателем": Гаспарян высмеял заявление СБУ о его международном розыске

17:49 29.07.2022
 
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
историк и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
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Российский журналист и писатель Армен Гаспарян заявил, что ему "доставили удовольствие" два фрагмента из заявления СБУ, в котором утверждается, что он "объявлен в международный розыск". Об этом он заявил 29 июля в комментарии для издания Украина.ру
Одним из таких фрагментов заявления СБУ является утверждение о том, что журналист - автор термина "денацификация".
"Так что я теперь являюсь правообладателем [на этот термин]. … Ну хоть какую-то пользу надо же получить с этих дегенератов невероятных", - рассказал журналист.
Он также посмеялся над заявлением спецслужбы киевского режима о том, что отныне он стал "невъездным в цивилизованные страны мира".
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Гаспарян рассказал, что он и без заявления СБУ уже находился в санкционных списках стран ЕС, Великобритании, Швейцарии и Канады, и, следовательно, уже не мог въехать в вышеупомянутые страны.

В целом, конечно, это вызывает иронию. Они бы лучше об экономике бы заботились, чем заниматься подобного рода ерундой

Армен Гаспарян
Журналист и писатель
Накануне СБУ обвинила писателя в том, что в изданной в 2018 году книге он "продвигает вымышленные нарративы о несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину".
 
НовостиАрмен ГаспарянСБУкиевский режимрозыскЕСВеликобританияШвейцарияКанада
 
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