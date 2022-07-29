https://ukraina.ru/20220729/1037028346.html
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона - 29.07.2022 Украина.ру
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь Бориса Джонсона. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру
2022-07-29T17:23
2022-07-29T17:23
2022-07-29T17:23
telegram
новости
переименование
запорожье
борис джонсон
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"Это ненадолго, пусть порезвятся", "Не понимаю, зачем они стесняются? Переименовали бы уже остатки страны в Укробританию и все, остальное произойдет автоматически, улицы и проспекты имени Джонсона, Терезы Мэй и всех, кого они вспомнят по списку!", - добавили пользователи.В сентябре 2021 года ту же самую площадь Маяковского в Запорожье предлагали переименовать в честь американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Однако переименования в итоге так и не произошло.Лихорадку по декоммунизации подхватила и Одесса, там несколько недель назад предложили заменить памятник Екатерине II на монумент все того же Геррингтона.Автор инициативы объяснил свою идею тем, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре", а Геррингтона власти города посчитали хорошей маркетинговой и культурной "фишкой".
https://ukraina.ru/20220712/1034342406.html
https://ukraina.ru/20220729/1037025236.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
telegram, новости, переименование, запорожье, борис джонсон
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь Бориса Джонсона. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру
"Не торопитесь, а то сейчас премьер-министр в Великобритании поменяется, и опять переименовывать будет нужно", - прокомментировал канал соответствующую петицию, которую могут рассмотреть власти, если она наберет нужное число голосов.
"Это ненадолго, пусть порезвятся", "Не понимаю, зачем они стесняются? Переименовали бы уже остатки страны в Укробританию и все, остальное произойдет автоматически, улицы и проспекты имени Джонсона, Терезы Мэй и всех, кого они вспомнят по списку!", - добавили пользователи.
В сентябре 2021 года ту же самую площадь Маяковского в Запорожье предлагали переименовать в честь американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Однако переименования в итоге так и не произошло.
Лихорадку по декоммунизации подхватила и Одесса, там несколько недель назад предложили заменить памятник Екатерине II на монумент все того же Геррингтона.
Автор инициативы объяснил свою идею тем, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре", а Геррингтона власти города посчитали хорошей маркетинговой и культурной "фишкой".