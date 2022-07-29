https://ukraina.ru/20220729/1037028346.html

В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона

В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона - 29.07.2022 Украина.ру

В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона

Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь Бориса Джонсона. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру

2022-07-29T17:23

2022-07-29T17:23

2022-07-29T17:23

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новости

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запорожье

борис джонсон

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"Это ненадолго, пусть порезвятся", "Не понимаю, зачем они стесняются? Переименовали бы уже остатки страны в Укробританию и все, остальное произойдет автоматически, улицы и проспекты имени Джонсона, Терезы Мэй и всех, кого они вспомнят по списку!", - добавили пользователи.В сентябре 2021 года ту же самую площадь Маяковского в Запорожье предлагали переименовать в честь американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Однако переименования в итоге так и не произошло.Лихорадку по декоммунизации подхватила и Одесса, там несколько недель назад предложили заменить памятник Екатерине II на монумент все того же Геррингтона.Автор инициативы объяснил свою идею тем, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре", а Геррингтона власти города посчитали хорошей маркетинговой и культурной "фишкой".

https://ukraina.ru/20220712/1034342406.html

https://ukraina.ru/20220729/1037025236.html

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telegram, новости, переименование, запорожье, борис джонсон