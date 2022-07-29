В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1037028346.html
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона - 29.07.2022 Украина.ру
В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь Бориса Джонсона. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру
2022-07-29T17:23
2022-07-29T17:23
telegram
новости
переименование
запорожье
борис джонсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/41/1034314115_0:411:8242:5047_1920x0_80_0_0_dabb02d6818d5583001ab1fba19f478f.jpg.webp
"Это ненадолго, пусть порезвятся", "Не понимаю, зачем они стесняются? Переименовали бы уже остатки страны в Укробританию и все, остальное произойдет автоматически, улицы и проспекты имени Джонсона, Терезы Мэй и всех, кого они вспомнят по списку!", - добавили пользователи.В сентябре 2021 года ту же самую площадь Маяковского в Запорожье предлагали переименовать в честь американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Однако переименования в итоге так и не произошло.Лихорадку по декоммунизации подхватила и Одесса, там несколько недель назад предложили заменить памятник Екатерине II на монумент все того же Геррингтона.Автор инициативы объяснил свою идею тем, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре", а Геррингтона власти города посчитали хорошей маркетинговой и культурной "фишкой".
https://ukraina.ru/20220712/1034342406.html
https://ukraina.ru/20220729/1037025236.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/41/1034314115_484:0:7759:5456_1920x0_80_0_0_21d13eec570917f769ca1150e6ed6adc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
telegram, новости, переименование, запорожье, борис джонсон

В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона

17:23 29.07.2022
 
© AP / Bernat ArmangueБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP / Bernat Armangue
Читать в
Площадь Маяковского в Запорожье хотят переименовать в честь Бориса Джонсона. Об этом 29 июля написал Telegram-канал Украина.ру

"Не торопитесь, а то сейчас премьер-министр в Великобритании поменяется, и опять переименовывать будет нужно", - прокомментировал канал соответствующую петицию, которую могут рассмотреть власти, если она наберет нужное число голосов.

"Это ненадолго, пусть порезвятся", "Не понимаю, зачем они стесняются? Переименовали бы уже остатки страны в Укробританию и все, остальное произойдет автоматически, улицы и проспекты имени Джонсона, Терезы Мэй и всех, кого они вспомнят по списку!", - добавили пользователи.
В сентябре 2021 года ту же самую площадь Маяковского в Запорожье предлагали переименовать в честь американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Однако переименования в итоге так и не произошло.
Лихорадку по декоммунизации подхватила и Одесса, там несколько недель назад предложили заменить памятник Екатерине II на монумент все того же Геррингтона.
Автор инициативы объяснил свою идею тем, что Екатерина II "своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре", а Геррингтона власти города посчитали хорошей маркетинговой и культурной "фишкой".
Уильям Херрингтон
12 июля, 14:59
Зеленский может заменить Екатерину II на порно-звезду гачимучиВ Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на монумент американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины и уже набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов
Зеленская Vogue
16:57
"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в VogueАмериканский журнал Vogue читают миллионы людей, поэтому говорить с ними была обязанностью. Такое объяснение своей фотосессии для гламурного издания дала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее слова 29 июля приводит BBC
 
TelegramНовостипереименованиеЗапорожьеБорис Джонсон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
17:21Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву
17:11Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
17:05Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля
16:59Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
16:57"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue
16:26На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
16:23Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"
16:10Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии
15:58Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны
15:54Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт
15:52Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
15:46Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
15:42Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой
15:32Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
15:15Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
15:09"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
15:07Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
14:57В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
Лента новостейМолния