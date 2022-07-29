СМИ ответили, зачем Британия "помогает" Киеву
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Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву
СМИ ответили, зачем Британия "помогает" Киеву
Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву
В издании The National Interest 28 июля опубликована статья, в которой эксперт Джонатан Мейлендер заявил, что Великобритания поставляет Украине оружие, чтобы улучшить позиции в Восточной Европе, ослабленные выходом из Евросоюза
2022-07-29T17:21
2022-07-29T17:21
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По мнению Мейлендера, британцы стремятся занять традиционное место "уравнителя" в Европе против Франции и Германии.Для этого Лондон стремится "усилить" свои позиции и активно поддерживает Киев вооружением и обучает украинских солдат на британских военных базах. С той же целью премьер-министр Борис Джонсон, подавший в отставку, неоднократно приезжал на Украину к Владимиру Зеленскому.В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении от Лондона первой партии реактивных систем залпового огня M270 американского производства. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, эти ракетные комплексы и управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров отправят на Украину.На этом фоне проведения российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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новости, британия, сша, украина, поставки, вооружение

Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву

17:21 29.07.2022
 
© CC0, Pixabayгазеты
газеты
© CC0, Pixabay
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В издании The National Interest 28 июля опубликована статья, в которой эксперт Джонатан Мейлендер заявил, что Великобритания поставляет Украине оружие, чтобы улучшить позиции в Восточной Европе, ослабленные выходом из Евросоюза
"Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Brexit. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства", — говорится в материале.
По мнению Мейлендера, британцы стремятся занять традиционное место "уравнителя" в Европе против Франции и Германии.
Для этого Лондон стремится "усилить" свои позиции и активно поддерживает Киев вооружением и обучает украинских солдат на британских военных базах. С той же целью премьер-министр Борис Джонсон, подавший в отставку, неоднократно приезжал на Украину к Владимиру Зеленскому.
В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении от Лондона первой партии реактивных систем залпового огня M270 американского производства. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, эти ракетные комплексы и управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров отправят на Украину.
На этом фоне проведения российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием.
Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ джавелин
21 июля, 07:15
Бородай рассказал, какое вооружение Запада находят российские военные на УкраинеВС РФ часто находят западное вооружение от разных стран, оставленное ВСУ, часто попадается "левое" оружие турецкого производства, которое не числится в базах данных, сказал депутат Государственной Думы из фракции "Единая Россия", руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью Украина.ру
 
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Заголовок открываемого материала
17:23В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
17:21Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву
17:11Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
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