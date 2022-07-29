https://ukraina.ru/20220729/1037027734.html

Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву

СМИ ответили, зачем Британия "помогает" Киеву

Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву

В издании The National Interest 28 июля опубликована статья, в которой эксперт Джонатан Мейлендер заявил, что Великобритания поставляет Украине оружие, чтобы улучшить позиции в Восточной Европе, ослабленные выходом из Евросоюза

2022-07-29T17:21

2022-07-29T17:21

2022-07-29T17:21

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британия

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поставки

вооружение

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По мнению Мейлендера, британцы стремятся занять традиционное место "уравнителя" в Европе против Франции и Германии.Для этого Лондон стремится "усилить" свои позиции и активно поддерживает Киев вооружением и обучает украинских солдат на британских военных базах. С той же целью премьер-министр Борис Джонсон, подавший в отставку, неоднократно приезжал на Украину к Владимиру Зеленскому.В середине июля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о получении от Лондона первой партии реактивных систем залпового огня M270 американского производства. По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, эти ракетные комплексы и управляемые снаряды с дальностью стрельбы до 70 километров отправят на Украину.На этом фоне проведения российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяются десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ukraina.ru/20220721/1036686711.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, сша, украина, поставки, вооружение