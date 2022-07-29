https://ukraina.ru/20220729/1037025236.html

"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue

"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue - 29.07.2022 Украина.ру

"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue

Американский журнал Vogue читают миллионы людей, поэтому говорить с ними была обязанностью. Такое объяснение своей фотосессии для гламурного издания дала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее слова 29 июля приводит BBC

2022-07-29T16:57

2022-07-29T16:57

2022-07-29T16:57

новости

vogue

елена зеленская

фотосессия

критика

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"Я в мирной жизни не привыкла к чрезмерному вниманию. Но здесь, в Украине, сейчас каждый на своем фронте. Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа и я должна ее выполнять", - сказала она.Фотосессия Елены Зеленской с супругом для Vogue вызвала серьезную критику. Первую леди обвинили в том, что она делала "ванильные снимки" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.Также ее раскритиковали за позу с широко разведенными ногами на одном из снимков, правда позже украинские звезды объявили в поддержку Зеленской флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка").

https://ukraina.ru/20220729/1037005325.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, vogue, елена зеленская, фотосессия, критика