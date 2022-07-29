"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue - 29.07.2022 Украина.ру
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"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue
"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue - 29.07.2022 Украина.ру
"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue
Американский журнал Vogue читают миллионы людей, поэтому говорить с ними была обязанностью. Такое объяснение своей фотосессии для гламурного издания дала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее слова 29 июля приводит BBC
2022-07-29T16:57
2022-07-29T16:57
новости
vogue
елена зеленская
фотосессия
критика
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"Я в мирной жизни не привыкла к чрезмерному вниманию. Но здесь, в Украине, сейчас каждый на своем фронте. Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа и я должна ее выполнять", - сказала она.Фотосессия Елены Зеленской с супругом для Vogue вызвала серьезную критику. Первую леди обвинили в том, что она делала "ванильные снимки" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.Также ее раскритиковали за позу с широко разведенными ногами на одном из снимков, правда позже украинские звезды объявили в поддержку Зеленской флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка").
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новости, vogue, елена зеленская, фотосессия, критика

"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue

16:57 29.07.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленская Vogue
Зеленская Vogue
© Пресс-служба президента Украины
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Американский журнал Vogue читают миллионы людей, поэтому говорить с ними была обязанностью. Такое объяснение своей фотосессии для гламурного издания дала первая леди Украины Елена Зеленская. Ее слова 29 июля приводит BBC
"Я в мирной жизни не привыкла к чрезмерному вниманию. Но здесь, в Украине, сейчас каждый на своем фронте. Я использую любую возможность, чтобы выйти на публику, пообщаться с как можно большим количеством людей, чтобы рассказывать информацию, правду об Украине. Поэтому здесь не может быть никаких сантиментов. Это работа и я должна ее выполнять", - сказала она.
Фотосессия Елены Зеленской с супругом для Vogue вызвала серьезную критику. Первую леди обвинили в том, что она делала "ванильные снимки" на фоне боевых действий. Многие пользователи сочли это глумлением Зеленской над своим народом.

"Сфоткался как Гитлер, так же как он и закончит", "Знаковая схожесть персон! Не зря ведь в сети народ сразу увидел совпадения и параллели двух "Исторических кровопийц"", "В США эта фотосессия перекрыла новости о повышении цен и бездействии правительства. Оч удачная фотосессия.", "Это дембельский альбом в "Воге" заказали. Перестанет главнокомандовать, будет корешам показывать, типа видали я в армии был с женой даже", - отреагировали пользователи.

Также ее раскритиковали за позу с широко разведенными ногами на одном из снимков, правда позже украинские звезды объявили в поддержку Зеленской флешмоб с хештегом #sitlikeagirl ("Сиди как девочка").
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НовостиVogueЕлена Зеленскаяфотосессиякритика
 
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