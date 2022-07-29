https://ukraina.ru/20220729/1037024001.html
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое - 29.07.2022 Украина.ру
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил испанского снайпера-наёмника, тяжело раненого 18 июля в бою в Херсонской области. Об этом сообщает 29 июля испанская газета La Razón
2022-07-29T16:59
2022-07-29T16:59
2022-07-29T16:59
спецоперация
новости
испания
сми
наёмники
владимир зеленский
херсонская область
кокаин
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Рассказывая о визите Зеленского, издание отмечает, что наёмник Хуан является ветераном испанских вооружённых сил и умелым снайпером.По его словам, ранение он получил, когда, вместе с другими военными киевского режима, находился на позиции в здании "заброшенной" школы.В апреле Хуан давал интервью той же газете, в котором оценил свои шансы на выживание в военном конфликте как 50%, и сказал, что по условиям контракта с американской частной компанией, ему платят 300 долларов за убитого российского военного.Он также рассказал, что приехал на Украину в составе "гуманитарного конвоя", который, помимо предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств, вёз "четыре чёрных пакета", которые были выгружены, когда конвой пересекал Германию.По его словам, он потерял несколько пальцев и часть ноги, после выздоровления он рассчитывает вернуться в строй или стать инструктором для солдат киевского режима.
https://ukraina.ru/20220418/1033791351.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, испания, сми, наёмники, владимир зеленский, херсонская область, кокаин
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил испанского снайпера-наёмника, тяжело раненого 18 июля в бою в Херсонской области. Об этом сообщает 29 июля испанская газета La Razón
Рассказывая о визите Зеленского, издание отмечает
, что наёмник Хуан является ветераном испанских вооружённых сил и умелым снайпером.
По его словам, ранение он получил, когда, вместе с другими военными киевского режима, находился на позиции в здании "заброшенной" школы.
В апреле Хуан давал интервью
той же газете, в котором оценил свои шансы на выживание в военном конфликте как 50%, и сказал, что по условиям контракта с американской частной компанией, ему платят 300 долларов за убитого российского военного.
Он также рассказал, что приехал на Украину в составе "гуманитарного конвоя", который, помимо предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств, вёз "четыре чёрных пакета", которые были выгружены, когда конвой пересекал Германию.
Могу представить, что это был кокаин, ну, да ладно, не всё так красиво, как это описывают. По крайней мере, водитель воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не проверяет ни на границе, ни на таможне, чтобы наварить бонус", — рассказал тогда наемник.
По его словам, он потерял несколько пальцев и часть ноги, после выздоровления он рассчитывает вернуться в строй или стать инструктором для солдат киевского режима.