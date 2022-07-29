https://ukraina.ru/20220729/1037024001.html

Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое

Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое - 29.07.2022 Украина.ру

Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое

Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил испанского снайпера-наёмника, тяжело раненого 18 июля в бою в Херсонской области. Об этом сообщает 29 июля испанская газета La Razón

2022-07-29T16:59

2022-07-29T16:59

2022-07-29T16:59

спецоперация

новости

испания

сми

наёмники

владимир зеленский

херсонская область

кокаин

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Рассказывая о визите Зеленского, издание отмечает, что наёмник Хуан является ветераном испанских вооружённых сил и умелым снайпером.По его словам, ранение он получил, когда, вместе с другими военными киевского режима, находился на позиции в здании "заброшенной" школы.В апреле Хуан давал интервью той же газете, в котором оценил свои шансы на выживание в военном конфликте как 50%, и сказал, что по условиям контракта с американской частной компанией, ему платят 300 долларов за убитого российского военного.Он также рассказал, что приехал на Украину в составе "гуманитарного конвоя", который, помимо предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств, вёз "четыре чёрных пакета", которые были выгружены, когда конвой пересекал Германию.По его словам, он потерял несколько пальцев и часть ноги, после выздоровления он рассчитывает вернуться в строй или стать инструктором для солдат киевского режима.

https://ukraina.ru/20220418/1033791351.html

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новости, испания, сми, наёмники, владимир зеленский, херсонская область, кокаин