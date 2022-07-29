Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220729/1037024001.html
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое - 29.07.2022 Украина.ру
Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил испанского снайпера-наёмника, тяжело раненого 18 июля в бою в Херсонской области. Об этом сообщает 29 июля испанская газета La Razón
2022-07-29T16:59
2022-07-29T16:59
спецоперация
новости
испания
сми
наёмники
владимир зеленский
херсонская область
кокаин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/45/1020954546_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_7df13f8ff9709ab94195cdb77dee8f0e.jpg.webp
Рассказывая о визите Зеленского, издание отмечает, что наёмник Хуан является ветераном испанских вооружённых сил и умелым снайпером.По его словам, ранение он получил, когда, вместе с другими военными киевского режима, находился на позиции в здании "заброшенной" школы.В апреле Хуан давал интервью той же газете, в котором оценил свои шансы на выживание в военном конфликте как 50%, и сказал, что по условиям контракта с американской частной компанией, ему платят 300 долларов за убитого российского военного.Он также рассказал, что приехал на Украину в составе "гуманитарного конвоя", который, помимо предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств, вёз "четыре чёрных пакета", которые были выгружены, когда конвой пересекал Германию.По его словам, он потерял несколько пальцев и часть ноги, после выздоровления он рассчитывает вернуться в строй или стать инструктором для солдат киевского режима.
https://ukraina.ru/20220418/1033791351.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102095/45/1020954546_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_a1a73d6c179716160ce539ef80711c01.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, испания, сми, наёмники, владимир зеленский, херсонская область, кокаин

Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое

16:59 29.07.2022
 
© courtney mandryk / flickr
© courtney mandryk / flickr
Читать в
Глава киевского режима Владимир Зеленский посетил испанского снайпера-наёмника, тяжело раненого 18 июля в бою в Херсонской области. Об этом сообщает 29 июля испанская газета La Razón
Рассказывая о визите Зеленского, издание отмечает, что наёмник Хуан является ветераном испанских вооружённых сил и умелым снайпером.
По его словам, ранение он получил, когда, вместе с другими военными киевского режима, находился на позиции в здании "заброшенной" школы.
В апреле Хуан давал интервью той же газете, в котором оценил свои шансы на выживание в военном конфликте как 50%, и сказал, что по условиям контракта с американской частной компанией, ему платят 300 долларов за убитого российского военного.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 14:14
«Гуманитарная помощь из Колумбии»: странное видео Зеленского рассмешило латиноамериканцевВидео президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в Twitter 17 апреля, вызвало бурную реакцию в испаноязычном сегменте этой социальной сети
Он также рассказал, что приехал на Украину в составе "гуманитарного конвоя", который, помимо предметов первой необходимости, продуктов питания и лекарств, вёз "четыре чёрных пакета", которые были выгружены, когда конвой пересекал Германию.

Могу представить, что это был кокаин, ну, да ладно, не всё так красиво, как это описывают. По крайней мере, водитель воспользовался тем, что эти фургоны никто не останавливает и не проверяет ни на границе, ни на таможне, чтобы наварить бонус", — рассказал тогда наемник.

По его словам, он потерял несколько пальцев и часть ноги, после выздоровления он рассчитывает вернуться в строй или стать инструктором для солдат киевского режима.
 
СпецоперацияНовостиИспанияСМИнаёмникиВладимир ЗеленскийХерсонская областькокаин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
17:21Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву
17:11Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
17:05Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля
16:59Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
16:57"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue
16:26На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
16:23Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"
16:10Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии
15:58Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны
15:54Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт
15:52Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
15:46Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
15:42Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой
15:32Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
15:15Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
15:09"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
15:07Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
14:57В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
Лента новостейМолния