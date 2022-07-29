На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1037023774.html
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
За последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, 3 из них касаются продажи детей. Об этом 29 июля заявила замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко
2022-07-29T16:26
2022-07-29T16:26
новости
украина
замминистра
торговля людьми
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102211/32/1022113229_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1086b6a469786cd2e7ebd36743241203.jpg.webp
По данным украинского ведомства, полицейские выявили несколько противозаконных случаев, связанных, в том числе с продажей малолетних граждан страны за рубеж. В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию. По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.
https://ukraina.ru/20220609/1034130919.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102211/32/1022113229_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c075af228d4d0c5d04666930dc2fc4c9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, замминистра, торговля людьми, дети

На Украине зафиксированы случаи торговли людьми

16:26 29.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция в Киеве против торговли людьми
Акция в Киеве против торговли людьми - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
За последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, 3 из них касаются продажи детей. Об этом 29 июля заявила замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко
По данным украинского ведомства, полицейские выявили несколько противозаконных случаев, связанных, в том числе с продажей малолетних граждан страны за рубеж.

Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины - торговля людьми, из них 3 – торговля детьми.

Екатерина Павличенко
Заместитель министра внутренних дел Украины
В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию.
По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 18:24
Ничего святого: украинцев задержали в Нидерландах за торговлю людьмиПолиция Нидерландов задержала беженцев с Украины, которых заподозрили в торговле людьми и мошенничестве. Это произошло 8 июня на юге страны
 
НовостиУкраиназамминистраторговля людьмидети
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:23В Запорожье хотят увековечить память Бориса Джонсона
17:21Американские СМИ предположили, для чего на самом деле Британия "помогает" Киеву
17:11Мартынов: У Майи Санду — политическая шизофрения
17:05Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля
16:59Зеленский посетил раненого наёмника, рассказавшего о кокаине в "гуманитарном" конвое
16:57"Дембельский альбом": Зеленская ответила на критику за фотосессию в Vogue
16:26На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
16:23Подберезкин объяснил, в чем состоят отличия HIMARS от советских РСЗО "Ураган"
16:10Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии
15:58Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны
15:54Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт
15:52Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
15:46Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
15:42Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой
15:32Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
15:15Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
15:09"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
15:07Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
14:57В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
Лента новостейМолния