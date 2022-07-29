https://ukraina.ru/20220729/1037023774.html
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
За последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, 3 из них касаются продажи детей. Об этом 29 июля заявила замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко
2022-07-29T16:26
2022-07-29T16:26
2022-07-29T16:26
новости
украина
замминистра
торговля людьми
дети
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По данным украинского ведомства, полицейские выявили несколько противозаконных случаев, связанных, в том числе с продажей малолетних граждан страны за рубеж. В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию. По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.
https://ukraina.ru/20220609/1034130919.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, замминистра, торговля людьми, дети
На Украине зафиксированы случаи торговли людьми
За последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, 3 из них касаются продажи детей. Об этом 29 июля заявила замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко
По данным украинского ведомства, полицейские выявили несколько противозаконных случаев, связанных, в том числе с продажей малолетних граждан страны за рубеж.
Полицией выявлено 12 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 149 УК Украины - торговля людьми, из них 3 – торговля детьми.
Екатерина Павличенко
Заместитель министра внутренних дел Украины
В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию.
По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.