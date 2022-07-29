https://ukraina.ru/20220729/1037023774.html

На Украине зафиксированы случаи торговли людьми

На Украине зафиксированы случаи торговли людьми

На Украине зафиксированы случаи торговли людьми

За последние пять месяцев правоохранители выявили 12 фактов торговли людьми, 3 из них касаются продажи детей. Об этом 29 июля заявила замминистра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко

2022-07-29T16:26

2022-07-29T16:26

2022-07-29T16:26

новости

украина

замминистра

торговля людьми

дети

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По данным украинского ведомства, полицейские выявили несколько противозаконных случаев, связанных, в том числе с продажей малолетних граждан страны за рубеж. В ведомстве отметили, что в мае на базе Европола заработала группа Ukrainian Task Force, деятельность которой направлена на защиту временно перемещенных лиц в Европу, а также в в Россию и Белоруссию. По информации МВД Украины, лидером группы стала Австрия, в состав группы вошли правоохранители Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Польши, Румынии и Украины.

https://ukraina.ru/20220609/1034130919.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, замминистра, торговля людьми, дети