https://ukraina.ru/20220729/1037022347.html

Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии

Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии - 29.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 29 июля: угроза Билецкого, зерно, Т-72 из Македонии

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T16:00

2022-07-29T16:00

2022-07-29T16:15

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Создатель «Азова» Андрей Билецкий пообещал отомстить всем виновным в смерти бойцов полка в Еленовке. Послы «Большой семёрки» приехали в Одессу, чтобы проконтролировать отправку первого груза с зерном. Северная Македония направила на Украину танки Т-72.Свои угрозы Билецкий разместил в Telegram-канале.«Мы собираем информацию о жертвах и конкретных исполнителях этого военного преступления», — отметил лидер «азовского» движения.Билецкий обвинил в ударе Россию, заявив, что РФ пытается «уничтожить нас вероломством».«Я от имени "азовских" подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Понесёт ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор, вне зависимости от должности и местонахождения. Где бы вы ни находились, вы будете найдены и экстерминированы», — подчернул Билецкий.В то же время, и ДНР, и Минобороны России подчёркивают, удар по СИЗО в Еленовке, где находились в том числе и «азовцы», нанесли Вооружённые силы Украины. При ударе применялась американская РСЗО HIMARS.«По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования "Азов", нанесён ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он заявил, что данная провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.Позже стало известно, что количество погибших возросло.«В результате ночного обстрела вооружённых формирований Украины по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населённом пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», — сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Как заявил российский журналист Дмитрий Стешин, стоит обратить внимание на то, что действительно управляет HIMARS.«Самая мякотка в накрытии "Азова" в Еленовке — украинцы не имеют отношения к целеуказанию при применении HIMARS. Эту почетную обязанность американцы оставили за собой по ряду причин. В первую очередь безопасность установок. Натовские инструкторы, обслуживающие эти РСЗО, сами принимают решения об их перемещении, и, разумеется, не допускают украинцев к выборам целей. Думаю, причины накрытия новой располаги петушни куда интереснее воинских преступлений "азовцев". А самое интересное, что может быть, — экстерриториальность "Азова" и его внешнее управление. Кем? А тем, кто уничтожил свидетелей. Такая вот простая загогулина», — отметил Стешин.Примечательно также, что утром 29 июля главком ВСУ Валерий Залужный выложил видео применения на Украине американских РСЗО М270, переданных Великобританией. Для М270 и для HIMARS используются одни и те же снаряды.Видео с обломками снарядов днём 29 июля опубликовало РИА «Новости».Между тем и на самой Украине в официальную версию украинских властей, обвиняющих Россию, верят далеко не все.«Сейчас всем ЛОМам Офиса президента спустили методичку по Еленовке, там сразу месседжи, бренд слова, но главный акцент, что это дело рук россиян. Так массово бросились кричать везде всей медиамашиной ОП, что в этом виноваты россияне, что сразу вызывает подозрение», — сообщил популярный в стране Telegram-канал «Легитимный».Авторы канала предложили рассмотреть цель комбинации с ударом по Еленовке.«Рассмотрим такую версию: Офис президента дал секретное указание нанести удар по тюрьме в Еленовке, конечно, понимая, что никто в Украине не поверит, что это сделало ВСУ. Значит, это отличный козырь в дальнейшей игре: остановить распространяемый тезис в ВСУ, что можно сдаваться, там безопасно, жизнь сохранишь — не стоит стоять до конца и умирать в окопе за украинскую власть; таким образом подогреть кейс ненависти в тылу, прокачав месседж, что россияне убили пленных, значит, надо мстить и убивать всех — снова сценаристы поднимают градус ненависти между украинцами и русскими; попытаться таким образом усилить желание украинцев идти на войну и умирать, прокачав кейс мобилизации, который уже дискредитирован в обществе», — отмечалось в публикации канала.А российский журналист Юрий Васильев посоветовал Билецкому начать составлять список причастных к удару по Еленовке с президента Украины Владимира Зеленского.«Зерно превыше всего»Послы стран «Большой семёрки» на Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции, сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.«Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины», — написала Симмонс в своём микроблоге.При этом, когда она писала это сообщение, стало известно об ударе ВСУ по зернохранилищам в Запорожской области.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА «Новости», что судно с зерном в Чёрном море покинет порт Одессы в течение дня, если не случится форс-мажор.«Планируется сегодня (в пятницу), если не будет форс-мажора», — рассказал источник, отказавшись при этом уточнить, что он подразумевал под словом «форс-мажор».В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трёх портов, включая Одессу.Македонские танкиСеверная Македония передаёт Украине советские танки Т-72, которые планировали снимать с вооружения в ближайшие годы. Об этом сообщило македонское издание РТС. Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72 после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.Как заявили в Минобороны Северной Македонии, танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано. Решение передать их Украине дополнительно аргументировали тем, что еще через несколько лет эта техника станет устаревшей и её всё равно нужно заменять современной.Сколько танков передается Украине, не уточняется. При этом всего, насколько известно, армия Северной Македонии имеет на вооружении около 30 танков Т-72.

https://ukraina.ru/20220729/1037007159.html

https://ukraina.ru/20220729/1037000185.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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