Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом - 29.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом
Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом - 29.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом
Проблема с обстрелами Белгородской области состоит в том, что в "серой зоне" севернее и северо-восточнее Харькова до сих пор действуют диверсионно-разведывательные группы противника, которые используют кочующие орудия и минометы, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-29T16:10
2022-07-29T16:10
новости
россия
харьков
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Эксперт отметил, что за этой артиллерией ВСУ ведется охота. Это видно по последним событиям в Харьковской области."Идут интенсивные обстрелы со стороны ВС РФ по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам в районе Старого Салтова и Чугуева. Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок", - указал Алехин.Специалист подчеркнул, что за распиаренными HIMARSами и новыми западными артиллерийскими и ракетными системами тоже началась самая настоящая охота.По его словам, большую роль в этом играет спецназ. Они выясняют, где находятся их огневые позиции и склады с боеприпасами.Первые результаты есть, в дальнейшем таких результатов будет больше, заключил собеседник издания.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, харьков

Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом

16:10 29.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские войска в районе города Изюм
Российские войска в районе города Изюм - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Проблема с обстрелами Белгородской области состоит в том, что в "серой зоне" севернее и северо-восточнее Харькова до сих пор действуют диверсионно-разведывательные группы противника, которые используют кочующие орудия и минометы, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что за этой артиллерией ВСУ ведется охота. Это видно по последним событиям в Харьковской области.
"Идут интенсивные обстрелы со стороны ВС РФ по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам в районе Старого Салтова и Чугуева. Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок", - указал Алехин.
Специалист подчеркнул, что за распиаренными HIMARSами и новыми западными артиллерийскими и ракетными системами тоже началась самая настоящая охота.
По его словам, большую роль в этом играет спецназ. Они выясняют, где находятся их огневые позиции и склады с боеприпасами.
Первые результаты есть, в дальнейшем таких результатов будет больше, заключил собеседник издания.
 
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