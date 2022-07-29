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Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом

Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом - 29.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, на кого Россия успешнее всего охотится под Харьковом

Проблема с обстрелами Белгородской области состоит в том, что в "серой зоне" севернее и северо-восточнее Харькова до сих пор действуют диверсионно-разведывательные группы противника, которые используют кочующие орудия и минометы, рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-29T16:10

2022-07-29T16:10

2022-07-29T16:10

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Эксперт отметил, что за этой артиллерией ВСУ ведется охота. Это видно по последним событиям в Харьковской области."Идут интенсивные обстрелы со стороны ВС РФ по местам сосредоточения, командным и опорным пунктам в районе Старого Салтова и Чугуева. Там уничтожен штаб, там уничтожен взвод РСЗО, там уничтожены несколько ракетных установок", - указал Алехин.Специалист подчеркнул, что за распиаренными HIMARSами и новыми западными артиллерийскими и ракетными системами тоже началась самая настоящая охота.По его словам, большую роль в этом играет спецназ. Они выясняют, где находятся их огневые позиции и склады с боеприпасами.Первые результаты есть, в дальнейшем таких результатов будет больше, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков