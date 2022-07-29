Замкомандующего Южного ВО подозревают в трате денег МО РФ
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Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны
Замкомандующего Южного ВО подозревают в трате денег МО РФ
Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны
Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ в личных целях, передает 29 июля РИА Новости
2022-07-29T15:58
2022-07-29T15:58
новости
растрата
средства
минобороны рф
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Улики указывают на то, что эти деньги злоумышленник потратил на благоустройство своего земельного участка и дома. По словам представителя Южного окружного военного суда, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.
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новости, растрата, средства, минобороны рф

Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны

15:58 29.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ в личных целях, передает 29 июля РИА Новости
Улики указывают на то, что эти деньги злоумышленник потратил на благоустройство своего земельного участка и дома.
По словам представителя Южного окружного военного суда, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Задержанного подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.

"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.

УЗ - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября 2021, 12:32
В «Укрзализныце» раскрыли схему растраты на 3 млн грн вместо ремонтаНациональная полиция Украины при участии Службы безопасности Украины и офиса Генпрокурора раскрыла схему подделки документов и растраты бюджетных средств на сумму 3 млн гривен в «Укрзализныце». Об этом 1 сентября сообщили на сайте Министерства внутренних дел Украины
 
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