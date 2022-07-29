https://ukraina.ru/20220729/1037021434.html

Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны

Замкомандующего Южного ВО подозревают в трате денег МО РФ

Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны

Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ в личных целях, передает 29 июля РИА Новости

2022-07-29T15:58

2022-07-29T15:58

2022-07-29T15:58

новости

растрата

средства

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101762/24/1017622492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3c12b3bac06552bdcb9fedd641d4d196.jpg

Улики указывают на то, что эти деньги злоумышленник потратил на благоустройство своего земельного участка и дома. По словам представителя Южного окружного военного суда, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу. Задержанного подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.

https://ukraina.ru/20210901/1032166561.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, растрата, средства, минобороны рф