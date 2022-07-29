Замкомандующего Южного военного округа подозревают в растрате средств Минобороны
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Заместитель командующего Южного военного округа по материально-техническому обеспечению Виктор Воронов подозревается в использовании около 2 миллионов рублей средств Минобороны РФ в личных целях, передает 29 июля РИА Новости
Улики указывают на то, что эти деньги злоумышленник потратил на благоустройство своего земельного участка и дома.
По словам представителя Южного окружного военного суда, 1 августа окружной военный суд рассмотрит жалобу на постановление Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда об избрании Воронову меры пресечения в виде заключения под стражу.
Задержанного подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и подстрекательстве к мошенничеству.
"По данным органов предварительного расследования, подсудимый обвиняется в использовании денежных средств Министерства обороны Российской Федерации, около 2 миллионов рублей, для благоустройства собственного земельного участка и дома", - сказал представитель суда.
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