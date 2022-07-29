Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом - 29.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220729/1037020478.html
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом - 29.07.2022 Украина.ру
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
Глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в РФ
2022-07-29T15:46
2022-07-29T15:46
новости
кндр
денис пушилин
днр
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101966/44/1019664414_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_e172950577f445e1c684b292a4825da7.jpg
Уточняется, что он также готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.Кроме того, посольство КНДР в России сообщило ранее, что стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. Северную Корею представил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, а ДНР - глава представительства Ольга Макеева."В свою очередь Ольга Макеева передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении.Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Северную Корею "токсичным другом России" за признание Донецкой и Луганской народных республик.
https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101966/44/1019664414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb1c1f74e1fe0e8505b850e6b18ed125.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, денис пушилин, днр, москва

Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом

15:46 29.07.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в РФ
Уточняется, что он также готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, посольство КНДР в России сообщило ранее, что стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. Северную Корею представил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, а ДНР - глава представительства Ольга Макеева.
"В свою очередь Ольга Макеева передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении.
Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Северную Корею "токсичным другом России" за признание Донецкой и Луганской народных республик.
Церемония открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 08:27
КНДР обвинила США в биологическом терроризме на УкраинеКНДР обвинила США в "биологическом терроризме", проведении экспериментов с патогенами на территории Украины и других стран и в распространении инфекционных заболеваний. Об этом 24 июля сообщили в статье северокорейского государственного Центрального телеграфного агентства (ЦТАК)
 
НовостиКНДРДенис ПушилинДНРМосква
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт
15:52Стремидловский: отзывчивость поляков к украинским беженцам пошла на убыль
15:46Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
15:42Малек Дудаков: России в любом случае нужно будет договариваться с Америкой
15:32Ищенко: куда наступит разваливающаяся Украина и кто следующий в очереди на дефолт. Видео
15:15Военный эксперт рассказал, как Россия довела до паники ВСУ и "Кракена" в Харькове
15:09"Зима не за горами": Путин поставил задачи по ситуации в Донбассе
15:07Россия восстановит Мариуполь за 3 года - вице-премьер РФ
14:57В Киеве прокомментировали удар по изолятору в Еленовке
14:48Война войной, а грабёж по расписанию. На Украине ускорили приватизацию
14:48Эксперт объяснил, как Зеленский немножко перехитрил Польшу и поляков
14:44Фактор Еленовки. Украина готовится к наступлению
14:25Подберезкин рассказал, как ВС РФ защищают Запорожскую АЭС от ударов ВСУ
14:15"Объявляю охоту": лидер "Азова" пригрозил россиянам за украинскую провокацию в Еленовке
14:04СБУ ищет Армена Гаспаряна
13:48"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
13:46Военный эксперт рассказал, как Россия на будущее уничтожает ВСУ, обороняющие Харьков
13:24Получит ли Киев газ бесплатно и почему Германия готовится к войне - Крашенинникова. Видео
13:20Украинский суд изменил приговор российскому военному Шишимарину
13:17О чём говорят цены на недвижимость в Киеве
Лента новостейМолния