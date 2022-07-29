https://ukraina.ru/20220729/1037020478.html
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом - 29.07.2022 Украина.ру
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
Глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в РФ
2022-07-29T15:46
2022-07-29T15:46
2022-07-29T15:46
новости
кндр
денис пушилин
днр
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101966/44/1019664414_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_e172950577f445e1c684b292a4825da7.jpg
Уточняется, что он также готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.Кроме того, посольство КНДР в России сообщило ранее, что стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. Северную Корею представил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, а ДНР - глава представительства Ольга Макеева."В свою очередь Ольга Макеева передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении.Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Северную Корею "токсичным другом России" за признание Донецкой и Луганской народных республик.
https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101966/44/1019664414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb1c1f74e1fe0e8505b850e6b18ed125.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кндр, денис пушилин, днр, москва
Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом
Глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в РФ
Уточняется, что он также готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, посольство КНДР в России сообщило ранее, что стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. Северную Корею представил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, а ДНР - глава представительства Ольга Макеева.
"В свою очередь Ольга Макеева передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении.
Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Северную Корею "токсичным другом России" за признание Донецкой и Луганской народных республик.