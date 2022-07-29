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Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом

Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом - 29.07.2022 Украина.ру

Пушилин готов отправиться в КНДР с дружеским визитом

Глава ДНР Денис Пушилин готов посетить Корейскую Народную Демократическую Республику, сообщили 29 июля в представительстве ДНР в РФ

2022-07-29T15:46

2022-07-29T15:46

2022-07-29T15:46

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кндр

денис пушилин

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Уточняется, что он также готов встретиться с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.Кроме того, посольство КНДР в России сообщило ранее, что стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. Северную Корею представил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, а ДНР - глава представительства Ольга Макеева."В свою очередь Ольга Макеева передала приветствие от главы ДНР в адрес руководства КНДР и сообщила о готовности Дениса Пушилина посетить Северную Корею и провести встречу с главой государства Ким Чен Ыном, а также вручила господину Син Хон Чхолю ноту в адрес МИД Северной Кореи с предложением об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении.Неделей ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Северную Корею "токсичным другом России" за признание Донецкой и Луганской народных республик.

https://ukraina.ru/20220725/1036812092.html

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новости, кндр, денис пушилин, днр, москва