https://ukraina.ru/20220729/1037019871.html

Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля

Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля - 29.07.2022 Украина.ру

Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля

Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 29 июля, посетовал, что не... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T17:05

2022-07-29T17:05

2022-07-29T17:05

эксклюзив

украина

конфликт

турция

венгрия

великобритания

борис джонсон

владимир зеленский

джо байден

япония

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Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 29 июля, посетовал, что не все в мире заинтересованы в завершении конфликта на Украине.«Можно выделить основную разницу в подходе к украинскому вопросу: есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов. Есть некоторые государства, которые пытаются продлить эту войну, насколько это возможно, чтобы ослабить Россию. Кто-то должен взять на себя ответственность и найти реальные решения реальных проблем, в то время как другие заняты тем, что пишут в Twitter, как они "обеспокоены"», — заявил политик.И вот какие предложения по этому поводу звучат из разных стран мира.Диалог с Путиным лучше клянченья у ЗападаЖители Великобритании советуют Киеву пойти на переговоры с Москвой ради деэскалации конфликта.Читатели газеты Daily Mail, комментируя опасения украинского лидера об утрате поддержки Лондона после смены главы правительства, озвученные им накануне в интервью телеведущему TalkTV Пирсу Моргану, призвали Зеленского попробовать вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вместо того, чтобы просить у Запада больше денег и оружия.«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела. По крайней мере, я на это надеюсь! Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал пользователь Gill Conall.А пользователь Moogabee считает, что Зеленский должен перестать быть марионеткой США и помириться с Россией.Судьбу Украины решат великие державыПереговоры с РФ об урегулировании конфликта на Украине должны вести именно США, без этого шансы на его завершение невелики, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.«Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу. Пока США считают, что эта военная стратегия может привести к результатам, никаких изменений не будет... Вы не потушите пожар с помощью огнемёта. Америка должна сыграть здесь ключевую роль. Это называется прокси-войной», — отметил политик в эфире радиостанции Kossuth.Глава венгерского правительства констатировал, что санкции ЕС, призванные дестабилизировать Россию, не сработали, получилось ровно наоборот: весь мир не объединился против неё, а утверждение о победе украинской армии над российской при помощи западного оружия Орбан назвал заблуждением.Взгляд на украинский кризис с ВостокаВ свою очередь, профессор университета Момояма Гакуин Масахиро Мацумура считает, что над решением украинского вопроса должны работать не только РФ и США, а весь Запад вместе с Россией.Эксперт призывает премьер-министра Японии Фумио Кисиду, используя своё влияние в Вашингтоне, убедить президента США Джо Байдена отказаться от санкционной политики в отношении РФ, которая не показала эффективного результата, и изучить вариант реалистичного урегулирования конфликта на Украине с глобальной точки зрения.Своё видение варианта реалистичного урегулирования конфликта японский эксперт представил в колонке для Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан, написанной ещё 18 февраля, то есть за неделю до начала военной спецоперации РФ на Украине, и его мнение с тех пор не изменилось: самоуправления Донбасса в составе Украины, гарантии невступления Украины в НАТО, нейтральный статус государства.Мацумура убеждён, что именно перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, что расценивается Россией как угрозы собственной безопасности, и стали одной из первопричин конфликта вокруг Украины.«Необходимость дипломатического урегулирования войны на Украине стала очевидной. США и другие западные страны не смогли поставить Украине достаточно оружия, чтобы изменить ход конфликта, а экономические санкции не остановили Россию отчасти из-за того, что большинство развивающихся стран воздержались. Китай, Индия и другие страны значительно увеличили импорт российских нефти и газа. А это означает, что политика Запада оказалась и неэффективной по отношению к Москве, и саморазрушительной из-за повышения цен на топливо. Мир на перепутье», — сообщил эксперт.

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https://ukraina.ru/20220707/1034304810.html

https://ukraina.ru/20220729/1036975423.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, конфликт, турция, венгрия, великобритания, борис джонсон, владимир зеленский, джо байден, япония, россия