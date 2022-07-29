Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля - 29.07.2022 Украина.ру
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Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля
Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля - 29.07.2022 Украина.ру
Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля
Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 29 июля, посетовал, что не... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T17:05
2022-07-29T17:05
эксклюзив
украина
конфликт
турция
венгрия
великобритания
борис джонсон
владимир зеленский
джо байден
япония
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Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 29 июля, посетовал, что не все в мире заинтересованы в завершении конфликта на Украине.«Можно выделить основную разницу в подходе к украинскому вопросу: есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов. Есть некоторые государства, которые пытаются продлить эту войну, насколько это возможно, чтобы ослабить Россию. Кто-то должен взять на себя ответственность и найти реальные решения реальных проблем, в то время как другие заняты тем, что пишут в Twitter, как они "обеспокоены"», — заявил политик.И вот какие предложения по этому поводу звучат из разных стран мира.Диалог с Путиным лучше клянченья у ЗападаЖители Великобритании советуют Киеву пойти на переговоры с Москвой ради деэскалации конфликта.Читатели газеты Daily Mail, комментируя опасения украинского лидера об утрате поддержки Лондона после смены главы правительства, озвученные им накануне в интервью телеведущему TalkTV Пирсу Моргану, призвали Зеленского попробовать вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вместо того, чтобы просить у Запада больше денег и оружия.«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела. По крайней мере, я на это надеюсь! Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал пользователь Gill Conall.А пользователь Moogabee считает, что Зеленский должен перестать быть марионеткой США и помириться с Россией.Судьбу Украины решат великие державыПереговоры с РФ об урегулировании конфликта на Украине должны вести именно США, без этого шансы на его завершение невелики, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.«Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу. Пока США считают, что эта военная стратегия может привести к результатам, никаких изменений не будет... Вы не потушите пожар с помощью огнемёта. Америка должна сыграть здесь ключевую роль. Это называется прокси-войной», — отметил политик в эфире радиостанции Kossuth.Глава венгерского правительства констатировал, что санкции ЕС, призванные дестабилизировать Россию, не сработали, получилось ровно наоборот: весь мир не объединился против неё, а утверждение о победе украинской армии над российской при помощи западного оружия Орбан назвал заблуждением.Взгляд на украинский кризис с ВостокаВ свою очередь, профессор университета Момояма Гакуин Масахиро Мацумура считает, что над решением украинского вопроса должны работать не только РФ и США, а весь Запад вместе с Россией.Эксперт призывает премьер-министра Японии Фумио Кисиду, используя своё влияние в Вашингтоне, убедить президента США Джо Байдена отказаться от санкционной политики в отношении РФ, которая не показала эффективного результата, и изучить вариант реалистичного урегулирования конфликта на Украине с глобальной точки зрения.Своё видение варианта реалистичного урегулирования конфликта японский эксперт представил в колонке для Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан, написанной ещё 18 февраля, то есть за неделю до начала военной спецоперации РФ на Украине, и его мнение с тех пор не изменилось: самоуправления Донбасса в составе Украины, гарантии невступления Украины в НАТО, нейтральный статус государства.Мацумура убеждён, что именно перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, что расценивается Россией как угрозы собственной безопасности, и стали одной из первопричин конфликта вокруг Украины.«Необходимость дипломатического урегулирования войны на Украине стала очевидной. США и другие западные страны не смогли поставить Украине достаточно оружия, чтобы изменить ход конфликта, а экономические санкции не остановили Россию отчасти из-за того, что большинство развивающихся стран воздержались. Китай, Индия и другие страны значительно увеличили импорт российских нефти и газа. А это означает, что политика Запада оказалась и неэффективной по отношению к Москве, и саморазрушительной из-за повышения цен на топливо. Мир на перепутье», — сообщил эксперт.
https://ukraina.ru/20220728/1036974104.html
https://ukraina.ru/20220707/1034304810.html
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Евгения Кондакова
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Украина.ру
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5
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96
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452
60
эксклюзив, украина, конфликт, турция, венгрия, великобритания, борис джонсон, владимир зеленский, джо байден, япония, россия

Кто положит конец украинскому кризису: что говорили об Украине в мире 29 июля

17:05 29.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденное с. Избицкое в Харьковской области
Освобожденное с. Избицкое в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Евгения Кондакова
обозреватель Ukraina.ru
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Глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью испанской газете El Mundo, опубликованном 29 июля, посетовал, что не все в мире заинтересованы в завершении конфликта на Украине.
«Можно выделить основную разницу в подходе к украинскому вопросу: есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов.
Есть некоторые государства, которые пытаются продлить эту войну, насколько это возможно, чтобы ослабить Россию. Кто-то должен взять на себя ответственность и найти реальные решения реальных проблем, в то время как другие заняты тем, что пишут в Twitter, как они "обеспокоены"», — заявил политик.
И вот какие предложения по этому поводу звучат из разных стран мира.
Диалог с Путиным лучше клянченья у Запада
Жители Великобритании советуют Киеву пойти на переговоры с Москвой ради деэскалации конфликта.
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Читатели газеты Daily Mail, комментируя опасения украинского лидера об утрате поддержки Лондона после смены главы правительства, озвученные им накануне в интервью телеведущему TalkTV Пирсу Моргану, призвали Зеленского попробовать вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным вместо того, чтобы просить у Запада больше денег и оружия.
«Зеленский и его жена должны понять, что кормушка опустела. По крайней мере, я на это надеюсь! Если бы он попытался заключить мирное соглашение с Путиным вместо того, чтобы вальсировать в одежде цвета хаки, приглашая всех и каждого на Украину, страна, возможно, не оказалась бы в такой ситуации. Мне стало жаль украинский народ», — написал пользователь Gill Conall.
А пользователь Moogabee считает, что Зеленский должен перестать быть марионеткой США и помириться с Россией.
Судьбу Украины решат великие державы
Переговоры с РФ об урегулировании конфликта на Украине должны вести именно США, без этого шансы на его завершение невелики, уверен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу. Пока США считают, что эта военная стратегия может привести к результатам, никаких изменений не будет...
Вы не потушите пожар с помощью огнемёта. Америка должна сыграть здесь ключевую роль. Это называется прокси-войной», — отметил политик в эфире радиостанции Kossuth.
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Глава венгерского правительства констатировал, что санкции ЕС, призванные дестабилизировать Россию, не сработали, получилось ровно наоборот: весь мир не объединился против неё, а утверждение о победе украинской армии над российской при помощи западного оружия Орбан назвал заблуждением.
Взгляд на украинский кризис с Востока
В свою очередь, профессор университета Момояма Гакуин Масахиро Мацумура считает, что над решением украинского вопроса должны работать не только РФ и США, а весь Запад вместе с Россией.
Эксперт призывает премьер-министра Японии Фумио Кисиду, используя своё влияние в Вашингтоне, убедить президента США Джо Байдена отказаться от санкционной политики в отношении РФ, которая не показала эффективного результата, и изучить вариант реалистичного урегулирования конфликта на Украине с глобальной точки зрения.
Своё видение варианта реалистичного урегулирования конфликта японский эксперт представил в колонке для Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан, написанной ещё 18 февраля, то есть за неделю до начала военной спецоперации РФ на Украине, и его мнение с тех пор не изменилось: самоуправления Донбасса в составе Украины, гарантии невступления Украины в НАТО, нейтральный статус государства.
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Эксперт спрогнозировал военную катастрофу на Украине через 2-3 неделиВ середине августа киевский режим постигнет военная катастрофа, и ему придётся каким-то образом идти на капитуляцию. Такой прогноз высказал в интервью Украина.ру директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин
Мацумура убеждён, что именно перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, что расценивается Россией как угрозы собственной безопасности, и стали одной из первопричин конфликта вокруг Украины.
«Необходимость дипломатического урегулирования войны на Украине стала очевидной. США и другие западные страны не смогли поставить Украине достаточно оружия, чтобы изменить ход конфликта, а экономические санкции не остановили Россию отчасти из-за того, что большинство развивающихся стран воздержались. Китай, Индия и другие страны значительно увеличили импорт российских нефти и газа.
А это означает, что политика Запада оказалась и неэффективной по отношению к Москве, и саморазрушительной из-за повышения цен на топливо. Мир на перепутье», — сообщил эксперт.
 
ЭксклюзивУкраинаконфликтТурцияВенгрияВеликобританияБорис ДжонсонВладимир ЗеленскийДжо БайденЯпонияРоссия
 
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