https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html
"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки - 29.07.2022 Украина.ру
"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T13:48
2022-07-29T13:48
2022-07-29T13:48
ракетный удар
himars
всу
днр
азов
эксклюзив
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В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались военнопленные, в том числе из полка "Азов".Удар, по данным Минобороны России, был нанесен из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".В ведомстве заявили, что эта "вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен". Сначала сообщалось о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников учреждения. Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество жертв ракетного удара возросло до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин озвучил общее количество заключенных, содержащихся в колонии - 193 человека. Он также назвал обстрел следственного изолятора умышленным и заявил, что удар произошел из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" начали давать показания.По мнению Пушилина, показания "азовцев" невыгодны Киеву и, вероятно, поэтому украинская армия решила бить по баракам с пленными.Официально на ракетный удар по военнопленным в Еленовке отреагировали и на Украине. В Генштабе ВСУ заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы "скрыть пытки и убийства украинских заключенных".В свою очередь глава политической партии "Национальный корпус" и бывший лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту на каждого причастного к массовому убийству" в Еленовке.В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек.Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в поселке Еленовка.
https://ukraina.ru/20220701/1034277217.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ракетный удар, himars, всу, днр, азов, эксклюзив
В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались военнопленные, в том числе из полка "Азов".
Удар, по данным Минобороны России, был нанесен из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В ведомстве заявили, что эта "вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".
Сначала сообщалось о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников учреждения. Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество жертв ракетного удара возросло до 53 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин озвучил общее количество заключенных, содержащихся в колонии - 193 человека. Он также назвал обстрел следственного изолятора умышленным и заявил, что удар произошел из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" начали давать показания.
Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами.
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
По мнению Пушилина, показания "азовцев" невыгодны Киеву и, вероятно, поэтому украинская армия решила бить по баракам с пленными.
Официально на ракетный удар по военнопленным в Еленовке отреагировали и на Украине. В Генштабе ВСУ заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы "скрыть пытки и убийства украинских заключенных".
В свою очередь глава политической партии "Национальный корпус" и бывший лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту на каждого причастного к массовому убийству" в Еленовке.
Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы.
В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек.
Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в поселке Еленовка.