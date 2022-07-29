https://ukraina.ru/20220729/1037013105.html

"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки

"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки - 29.07.2022 Украина.ру

"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки

В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором... Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T13:48

2022-07-29T13:48

2022-07-29T13:48

ракетный удар

himars

всу

днр

азов

эксклюзив

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В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались военнопленные, в том числе из полка "Азов".Удар, по данным Минобороны России, был нанесен из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".В ведомстве заявили, что эта "вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен". Сначала сообщалось о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников учреждения. Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество жертв ракетного удара возросло до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин озвучил общее количество заключенных, содержащихся в колонии - 193 человека. Он также назвал обстрел следственного изолятора умышленным и заявил, что удар произошел из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" начали давать показания.По мнению Пушилина, показания "азовцев" невыгодны Киеву и, вероятно, поэтому украинская армия решила бить по баракам с пленными.Официально на ракетный удар по военнопленным в Еленовке отреагировали и на Украине. В Генштабе ВСУ заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы "скрыть пытки и убийства украинских заключенных".В свою очередь глава политической партии "Национальный корпус" и бывший лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту на каждого причастного к массовому убийству" в Еленовке.В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек.Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в поселке Еленовка.

https://ukraina.ru/20220701/1034277217.html

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2022

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Руфина Жаляева

ракетный удар, himars, всу, днр, азов, эксклюзив