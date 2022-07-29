"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки - 29.07.2022 Украина.ру
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"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки - 29.07.2022 Украина.ру
"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором... Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T13:48
2022-07-29T13:48
ракетный удар
himars
всу
днр
азов
эксклюзив
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В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались военнопленные, в том числе из полка "Азов".Удар, по данным Минобороны России, был нанесен из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".В ведомстве заявили, что эта "вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен". Сначала сообщалось о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников учреждения. Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество жертв ракетного удара возросло до 53 человек.Глава ДНР Денис Пушилин озвучил общее количество заключенных, содержащихся в колонии - 193 человека. Он также назвал обстрел следственного изолятора умышленным и заявил, что удар произошел из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" начали давать показания.По мнению Пушилина, показания "азовцев" невыгодны Киеву и, вероятно, поэтому украинская армия решила бить по баракам с пленными.Официально на ракетный удар по военнопленным в Еленовке отреагировали и на Украине. В Генштабе ВСУ заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы "скрыть пытки и убийства украинских заключенных".В свою очередь глава политической партии "Национальный корпус" и бывший лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту на каждого причастного к массовому убийству" в Еленовке.В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек.Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в поселке Еленовка.
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Руфина Жаляева
Руфина Жаляева
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ракетный удар, himars, всу, днр, азов, эксклюзив

"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки

13:48 29.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен украинских военных и боевиков с "Азовстали" в Мариуполе
Сдача в плен украинских военных и боевиков с Азовстали в Мариуполе
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Руфина Жаляева
Редактор
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В ночь с 28 на 29 июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по зданию следственного изолятора в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором содержались военнопленные, в том числе из полка "Азов".
Удар, по данным Минобороны России, был нанесен из американской реактивной системы залпового огня "HIMARS".
В ведомстве заявили, что эта "вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен".
Сначала сообщалось о 40 погибших и 75 раненых военнопленных украинцев. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников учреждения. Позже в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что количество жертв ракетного удара возросло до 53 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин озвучил общее количество заключенных, содержащихся в колонии - 193 человека. Он также назвал обстрел следственного изолятора умышленным и заявил, что удар произошел из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" начали давать показания.
Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами.
Денис Пушилин
Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики
По мнению Пушилина, показания "азовцев" невыгодны Киеву и, вероятно, поэтому украинская армия решила бить по баракам с пленными.
Официально на ракетный удар по военнопленным в Еленовке отреагировали и на Украине. В Генштабе ВСУ заявили, что колонию обстреляла Россия, чтобы "скрыть пытки и убийства украинских заключенных".
В свою очередь глава политической партии "Национальный корпус" и бывший лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту на каждого причастного к массовому убийству" в Еленовке.
Понесет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы.
Андрей Белецкий
В середине мая украинские военные и националисты из полка "Азов", заблокированные на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь", начали сдаваться в плен. Всего сложили оружие около двух с половиной тысяч человек.
Раненых отправили в больницу, остальных — в колонию в поселке Еленовка.
1 июля, 15:05
Ищенко о взятии Николаева, капитуляции, азовцах, НАТО и Третьей мировойПолитолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что означают для России решения саммита НАТО в Мадриде
 
ракетный ударHIMARSВСУднрАзовЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
13:48"Вопиющая провокация" и 53 погибших: главное об обстреле Еленовки
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