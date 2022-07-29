https://ukraina.ru/20220729/1037011635.html

Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт

Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт - 29.07.2022 Украина.ру

Другой Запад. На американском континенте сформировался антиукраинский фронт

Украина.ру, 29.07.2022

2022-07-29T15:54

2022-07-29T15:54

2022-07-29T17:43

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29 июля в бразильской столице завершается XV Конференция министров обороны Америки (CDMA), которая проводится каждые 2 года, начиная с 1995-го. Участники мероприятия приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировано резкое различие позиций 21 страны по украинскому вопросу."Конфликты по всему миру, такие как вторжение на Украину и акты насилия, осуществляемые вооружёнными группами, терроризирующими население Гаити, не являются законными средствами разрешения споров, поэтому государства — члены Конференции министров обороны стран Америки надеются на скорейшее мирное решение", - говорится в тексте.США, Канада, Колумбия, Парагвай, Эквадор, Доминиканская Республика, Гватемала и Гаити заявили о "своём резком неодобрении" событий на Украине, остальные 13 государств отказались выступать с осуждением России за проведение военной спецоперации, к тому же три из них отдельно сделали оговорку, что урегулирование украинского кризиса относится к сфере компетенций ООН и не может быть предметом обсуждения Конференции министров обороны стран Америки."Аргентина и Бразилия в соответствии с принципами, которыми регулируется их международная политика, признают роль ООН в том, что касается достижения международного мира и безопасности, и считают эту организацию площадкой, обладающей соответствующими полномочиями для решения конфликта на Украине", - подчёркнуто в декларации.Делегация Мексики также отметила, что ситуация вокруг Украины находится вне компетенции CMDA, поэтому поддерживает позицию Аргентины и Бразилии.Президент Бразилии Жаир Болсонару с самого начала спецоперации заявил, что его страна предпочитает занять нейтральную позицию по украинскому вопросу и при необходимости готова содействовать урегулирования конфликта, а когда вице-президент Бразилии Антониу Гамильтон Моуран выступил с критикой в адрес России, запретил ему вообще давать какие-либо комментарии по этой теме. Бразилиа отказалась присоединиться к антироссийским санкциям Запада, потому что, во-первых, односторонние ограничительные меры незаконны с точки зрения международного права, во-вторых, от них пострадают не Россия, а развивающиеся государства, включая саму Бразилию. Тем не менее, несмотря на обещание не поддерживать антироссийские резолюции на международных площадках, 2 марта в Совете Безопасности Генеральной ассамблее ООН Бразилия проголосовала "за" документ, в котором спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины осуждается "самым решительным образом".В середине июля, анонсируя телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, Болсонару сказал, что знает, как решить конфликт, и поделится своим видением с коллегой. В подробности лидер латиноамериканской страны вдаваться не стал, а лишь упомянул Фолклендскую войну 1982 года, в которой Аргентина капитулировали после высадки британского десанта, добавив "мы сожалеем, в жизни есть то, что причиняет боль и вред, но это необходимо понять". Иными словами, Болсонару намекал на неизбежную капитуляцию Украины перед Россией.Власти Аргентины сразу призвали Россию к прекращению военных действий на Украине и подчеркнули предпочтительность дипломатического урегулирования, однако вскоре их риторика сменилась в сторону прозападной, о сотрудничестве с Москвой начали говорить гораздо меньше. Совпадение или нет, но этот момент совпал с соглашением с МВФ. В отличие от политиков рядовые аргентинцы пытались найти правду о происходящем на Украине в СМИ, представляющих альтернативную точку зрения, которые охотно брали интервью у посла РФ в Аргентине Дмитрия Феоктистова и публиковали без купюр. Кроме того, в стране зафиксирован резкий всплеск интереса к курсам русского языка и программам обучения в России.Стоит отдать должное властям, которые под влиянием Запады на государственном уровне изменили риторику о происходящем на Украине - они не допустили политической русофобии и отказались от введения санкций против РФ.Бразилия и Аргентина неоднократно противостояли на международном уровне осуждению России за проведение военной спецоперации. Страны были в числе тех, кто отказался в феврале принять заявление Организации американских государств с критикой РФ, кроме того, обе страны входят в торгово-экономическое объединение Южной Америки МЕРКОСУР, которое неделю назад не посчитало нужным предоставить Владимиру Зеленскому слово для выступления по видеосвязи на саммите объединения, чтобы выслушать его версию происходящего.Что касается тех стран, чьи министры обороны накануне заявили о своём резком неодобрении, то, например, Колумбия и Гватемала на первом этапе спецоперации РФ ограничились призывом к России приостановить военные действия на территории Украины, однако отказались вводить какие бы то ни было санкции; Парагвай объявил о нейтралитете в украинском вопросе.Соединённые Штаты, которые остаются лидером по объёму военной помощи Украине и заверяют во всесторонней поддержке, сильно изменили своё мнение о происходящем. Американские власти с радостью принимают Елену Зеленскую, предоставляют ей право стать первой супругой иностранного лидера, выступившей с речью в Конгрессе, но при этом о визите самого Зеленского в США в Белом доме даже не задумываются."Вы заметили, как западные медиа раскручивают жену Зеленского? Даже интервью президент Украины теперь даёт на фоне жены. Причина банальна - Зеленский надоел, его больше мировая аудитория не воспринимает, им обкормили. Ресурс Зеленского полностью исчерпан, образ безнадёжно протух", - написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Бесконечные даже не просьбы, а требования президента Украины к странам Запада, которые и так уже подошли к рецессии и дефициту запасов собственных армий, дать ещё больше денег и оружия уже всех изрядно утомили. По словам обозревателя издания National Review Нейта Хохмана, ему было удивительно слышать, что накануне в интервью журналисту Пирсу Моргану Зеленский назвал делом второстепенным инфляцию, которую ещё в мае 70% американцев считали очень большой проблемой для страны и самым насущным вопросом для общественности."Само собой разумеется, что борющимся за жизнь украинцам финансовые проблемы американцев, которые пытаются свести концы с концами, кажутся пустяками. Дороговизна бензина где-то за 6 500 километров вдали — пустой звук. Но Зеленский-то рассуждал о внешней политике США. При всем уважении к Зеленскому не ему определять внешнюю политику США. Назовите меня старомодным, но я склонен считать, что внешняя политика США должна в первую очередь блюсти интересы американского народа", - заявил Хохман.Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон также отметил, что это заявление Зеленского свидетельствует об отношении украинских властей к США с полным призрением. По его словам, Киев ничуточки не волнуют Соединённые Штаты, от них нужны только деньги, чего уже не скрывают.С недоумением американцы отнеслись и к тому, что чета Зеленских снимается в фотосессии для журнала Vogue, пока в их стране идут военные действия, и задаются вопросом, для этого ли руководство США выделило Украине порядка $60 млрд, когда в Штатах собственных проблем хватает?С 24 февраля США пообещали предоставить Киеву военную помощь на сумму около $24 млрд, что в 4 раза больше оборонного бюджета Украины на 2021 год, подчёркивают политолог корпорации Rand Сэмюэл Шарап и директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро в совместной статье для газеты The New York Times. И всё равно украинской стороне этого мало, добавляют они. Такое расхождение между желаниями Украины и тем, что готовы дать её партнёры, отражает реальность, в которой западные лидеры разрываются между двумя задачами. С одной стороны, они полны решимости помочь Украине, а с другой — пытаются предотвратить перерастание конфликта в масштабную войну с Россией, поясняют авторы статьи."До тех пор, пока и Россия, и Запад полны решимости одержать верх друг над другом на Украине и готовы использовать свои огромные запасы оружия для достижения этой цели, дальнейшее обострение кажется практически предопределённым", - предупреждают Шарап и Шапиро.Вместе с тем всё чаще звучат заявления экспертов, в том числе бывших высокопоставленных американских чиновников, о необходимости восстановления отношений с Россией вместо усиления конфронтации из-за украинского кризиса.Выступая на ежегодном симпозиуме по стратегическому сдерживанию в штате Небраска, где в основном звучала критика в адрес РФ и её политического курса, бывший советник Госдепартамента по стратегическим коммуникациям Керри Картчнер сказал: "Я провёл в Женеве 10 лет, ведя переговоры с русскими по выработке соглашений по контролю над ядерными вооружениями. Помимо них, я вёл переговоры с представителями Казахстана, Белоруссии и Украины. И за это время я уяснил одну вещь: русские — это тот тип людей, подружившись с которыми вы становитесь друзьями на всю жизнь". Картчнер также отметил, что до сих пор дружит со многими своими бывшими российскими коллегами, но сейчас не может общаться с ними так же много, как раньше.Дипломат представил свою формулу выстраивания будущих отношений с Россией, предусматривающую восстановление былых контактов и выработку общей терминологии по проблемам, касающимся обеих стран, пояснив, что содержание привычных для американских дипломатов политических терминов может принципиально отличаться от того смысла, который в них вкладывают в РФ.Чем дальше, тем с большим треском проваливается стратегия Белого дома создать международную антироссийскую коалицию, подорвать РФ экономически и политически, чтобы она ушла с территории Украины, признав, что начало военной спецоперации было ошибкой."Мы ведём себя как избалованная сверхдержава. Мы требуем, чтобы мир действовал на наших условиях, в соответствии с нашими правилами. Это значит, что мир должен плясать под нашу и только нашу дудку. ...Кто мы такие, чтобы диктовать им, как жить? И тем не менее именно этим мы занимаемся на Украине. Это проявление того, как мы пытаемся навязать свою волю не только Украине, не только России, но и Европе в целом. ...Джо Байден хотелось бы заявить, что виноват Путин. Это не так. Виноват Джо Байден", - заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, который недавно говорил о победе России над Западом сразу на трёх фронтах.Таким образом, уже не только на латиноамериканском, но и на североамериканском континенте на глазах растёт число недовольных такой активной и дорогостоящей помощью Украине, хотя не все из них автоматически становятся сторонниками России и одобряют её действия.

https://ukraina.ru/20220330/1033653276.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, латинская америка, аргентина, бразилия, мексика, сша