https://ukraina.ru/20220729/1037004352.html
"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало - 29.07.2022 Украина.ру
"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
РСЗО HIMARS - это хорошо, но Украине нужны технологии для корректировки артиллерии, заявил в интервью изданию Newsweek 28 июля советник главы МВД Украины Антон Геращенко
2022-07-29T11:29
2022-07-29T11:29
2022-07-29T11:42
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"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - сожалеет Геращенко.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более современные ракеты для американских РСЗО HIMARS, которые могут работать на расстояние в 300 километров.Однако, в интервью Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что HIMARS не изменят соотношения сил на фронте и "не спасут ВСУ". По его мнению, американские РСЗО на Украине не помогают украинской армии, а проходят полигонное испытание.
https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, himars, всу, антон геращенко, рсзо
"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
11:29 29.07.2022 (обновлено: 11:42 29.07.2022)
РСЗО HIMARS - это хорошо, но Украине нужны технологии для корректировки артиллерии, заявил в интервью изданию Newsweek 28 июля советник главы МВД Украины Антон Геращенко
"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - сожалеет Геращенко.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более современные ракеты для американских РСЗО HIMARS, которые могут работать на расстояние в 300 километров.
Однако, в интервью Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что HIMARS не изменят соотношения сил на фронте и "не спасут ВСУ". По его мнению, американские РСЗО на Украине не помогают украинской армии, а проходят полигонное испытание.