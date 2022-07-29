"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало - 29.07.2022 Украина.ру
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"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало - 29.07.2022 Украина.ру
"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало
РСЗО HIMARS - это хорошо, но Украине нужны технологии для корректировки артиллерии, заявил в интервью изданию Newsweek 28 июля советник главы МВД Украины Антон Геращенко
2022-07-29T11:29
2022-07-29T11:42
новости
himars
всу
антон геращенко
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"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - сожалеет Геращенко.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более современные ракеты для американских РСЗО HIMARS, которые могут работать на расстояние в 300 километров.Однако, в интервью Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что HIMARS не изменят соотношения сил на фронте и "не спасут ВСУ". По его мнению, американские РСЗО на Украине не помогают украинской армии, а проходят полигонное испытание.
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новости, himars, всу, антон геращенко, рсзо

"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало

11:29 29.07.2022 (обновлено: 11:42 29.07.2022)
 
© AFP / FAYEZ NURELDINEUS military
US military - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AFP / FAYEZ NURELDINE
Читать в
РСЗО HIMARS - это хорошо, но Украине нужны технологии для корректировки артиллерии, заявил в интервью изданию Newsweek 28 июля советник главы МВД Украины Антон Геращенко
"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - сожалеет Геращенко.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более современные ракеты для американских РСЗО HIMARS, которые могут работать на расстояние в 300 километров.
Однако, в интервью Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что HIMARS не изменят соотношения сил на фронте и "не спасут ВСУ". По его мнению, американские РСЗО на Украине не помогают украинской армии, а проходят полигонное испытание.
Роман Сапоньков интервью
21 июля, 15:15
Роман Сапоньков о том, как РФ в Херсоне смогла успешно отбить вторую атаку HIMARS'ов
 
НовостиHIMARSВСУАнтон ГеращенкоРСЗО
 
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