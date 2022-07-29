https://ukraina.ru/20220729/1037004352.html

"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало

"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало - 29.07.2022 Украина.ру

"Стреляем вслепую": Геращенко заявил, что HIMARS – это хорошо, но мало

РСЗО HIMARS - это хорошо, но Украине нужны технологии для корректировки артиллерии, заявил в интервью изданию Newsweek 28 июля советник главы МВД Украины Антон Геращенко

2022-07-29T11:29

2022-07-29T11:29

2022-07-29T11:42

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himars

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антон геращенко

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"HIMARS и тяжелая артиллерия - это хороший первый шаг, но если у нас не будет технологий, чтобы находить и корректировать цели для артиллерийских ударов, то мы просто стреляем вслепую", - сожалеет Геращенко.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев в ближайшее время может получить более современные ракеты для американских РСЗО HIMARS, которые могут работать на расстояние в 300 километров.Однако, в интервью Украина.ру военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко объяснил, что HIMARS не изменят соотношения сил на фронте и "не спасут ВСУ". По его мнению, американские РСЗО на Украине не помогают украинской армии, а проходят полигонное испытание.

https://ukraina.ru/20220721/1036733640.html

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новости, himars, всу, антон геращенко, рсзо