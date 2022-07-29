Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так - 29.07.2022 Украина.ру
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Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так
Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так - 29.07.2022 Украина.ру
Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так
Российского певца Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии. Кадры общения артиста с сотрудниками правоохранительных органов опубликовал 28 июля молдавский новостной портал Deschide
2022-07-29T10:02
2022-07-29T10:09
киркоров
молдавия
новости
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В ночь на пятницу Киркоров прилетел в Кишинев рейсовым самолетом из Стамбула. На пограничном контроле в VIP-зале кишиневского аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию.На прошлой неделе сообщалось, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии "Шор" Марины Таубер о незаконном финансировании партии "Шор". Согласно материалам дела, в июне Киркоров получил от лидеров партии 200 тыс. долларов за концерт в Кишиневе, который впоследствии был отменен властями. Еще 60 тыс. за концерт получил рэпер Алишер Моргенштерн*.Таубер была лишена депутатской неприкосновенности, в минувшие выходные она помещена под арест на 30 суток в следственном изоляторе Кишинева.* лицо, признанное в РФ иностранным агентом
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киркоров, молдавия, новости

Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так

10:02 29.07.2022 (обновлено: 10:09 29.07.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрощание с Галиной Волчек Киркоров
Прощание с Галиной Волчек Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российского певца Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии. Кадры общения артиста с сотрудниками правоохранительных органов опубликовал 28 июля молдавский новостной портал Deschide
В ночь на пятницу Киркоров прилетел в Кишинев рейсовым самолетом из Стамбула.
На пограничном контроле в VIP-зале кишиневского аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию.

"В Международном аэропорту Кишинева было принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении контроля по установленным протоколам установлено, что условия для разрешения на пересечение государственной границы не соблюдены", - говорится в сообщении пограничной полиции, опубликованном на сайте ведомства.

На прошлой неделе сообщалось, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии "Шор" Марины Таубер о незаконном финансировании партии "Шор". Согласно материалам дела, в июне Киркоров получил от лидеров партии 200 тыс. долларов за концерт в Кишиневе, который впоследствии был отменен властями. Еще 60 тыс. за концерт получил рэпер Алишер Моргенштерн*.
Таубер была лишена депутатской неприкосновенности, в минувшие выходные она помещена под арест на 30 суток в следственном изоляторе Кишинева.
* лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Филипп Киркоров
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