https://ukraina.ru/20220729/1036998754.html

Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так

Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так - 29.07.2022 Украина.ру

Киркоров попытался въехать в Молдавию, но все пошло не так

Российского певца Филиппа Киркорова не пустили на территорию Молдавии. Кадры общения артиста с сотрудниками правоохранительных органов опубликовал 28 июля молдавский новостной портал Deschide

2022-07-29T10:02

2022-07-29T10:02

2022-07-29T10:09

киркоров

молдавия

новости

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В ночь на пятницу Киркоров прилетел в Кишинев рейсовым самолетом из Стамбула. На пограничном контроле в VIP-зале кишиневского аэропорта ему сообщили, что он не может въехать в Молдавию.На прошлой неделе сообщалось, что Киркоров фигурирует в уголовном деле против депутата от партии "Шор" Марины Таубер о незаконном финансировании партии "Шор". Согласно материалам дела, в июне Киркоров получил от лидеров партии 200 тыс. долларов за концерт в Кишиневе, который впоследствии был отменен властями. Еще 60 тыс. за концерт получил рэпер Алишер Моргенштерн*.Таубер была лишена депутатской неприкосновенности, в минувшие выходные она помещена под арест на 30 суток в следственном изоляторе Кишинева.* лицо, признанное в РФ иностранным агентом

https://ukraina.ru/20211224/1032960911.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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киркоров, молдавия, новости