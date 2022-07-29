Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами - 29.07.2022 Украина.ру
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Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами
Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами - 29.07.2022 Украина.ру
Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами
Украина.ру, 29.07.2022
2022-07-29T07:54
2022-07-29T08:36
эксклюзив
умань
украина
хасиды
паломники
полиция
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Умань, небольшой город центральной Украины, ежегодно становится местом паломничества десятков тысяч евреев-хасидов, съезжающихся сюда отметить Новый год (Рош ха-Шана) по иудейскому календарю. Однако вот уже третий год с паломничеством возникают проблемы.В 2020—2021 гг. паломников не пускали из-за пандемии и карантина, а в этом году паломничество отменяют из-за военных действий на Украине. Украинская сторона на днях заявила, что не может гарантировать безопасность иностранных туристов.В марте российские военные заявляли, что объект паломничества, синагога Рабби Нахмана, используется украинскими военными в качестве склада боеприпасов, ссылаясь на фото, опубликованное украинскими военными. Еврейская община города поспешила опровергнуть эту информацию, впоследствии заявив, что синагога служит также убежищем для гражданского населения во время воздушных тревог.МИД Израиля 26 июля опубликовал обращение ко всем соотечественникам с рекомендацией немедленно покинуть территорию Украины, а также отказаться от поездок в Умань. Само посольство Израиля в Киев с февраля так и не вернулось, работает в дистанционном режиме, поэтому оказать помощь соотечественникам на Украине просто не сможет. Сообщение посольства взбудоражило украинский сегмент Интернета. Многие пользователи полагают, что посольству известно намного больше о перспективах развития военных действий. Ранее, 14 июля, аналогичный призыв опубликовало посольство США на Украине.Обычно в Умань приезжали около 50 000 паломников, которые во время празднования любили кутить, дарить подарки и буквально сорить деньгами. Паломничество было немалым подспорьем для местного бюджета и жителей города, сдававших паломникам квартиры, гаражи и даже сараи по цене номеров в итальянских отелях. Теперь же жителям Умани снова придется остаться без дополнительного заработка на фоне резкого роста цен и девальвации гривны. Отмене паломничества несказанно радуются местные националисты-антисемиты, которые считают, что ежегодный наплыв хасидов, указатели на иврите и цены в долларах делают Умань как бы «неукраинским городом».Население этого региона, находящегося на полпути по трассе Киев — Одесса, всегда было преимущественно бедным, а любые экономические передряги способствовали массовой миграции в поисках заработка. Буквально в нескольких километрах от Умани уже встречаются заброшенные села или населенные пункты, где проживают менее десятка пенсионеров. Многие из них живут своим натуральным хозяйством, почти в полной отрешенности от цивилизации, которая появляется разве что с местным почтальоном, которая на велосипеде развозит этим людям пенсию. Телевизор, который ранее был для них «окном в мир», сейчас стараются не включать, так как поток негатива и ненависти, изливаемый украинским телевидением, вынуждает пожилых людей хвататься за валерьянку.Как и по всей Украине, в Умани идет «охота на ведьм» — на неосторожных сторонников РФ или республик Донбасса. Губернатор области Игорь Табурец на днях отчитался, что им удалось выявить в регионе около 50 сторонников русского мира или тех, кто в соцсетях поддержал российскую СВО. В число таких «предателей», по сообщениям местных пабликов, попала и пожилая женщина, которая у себя во дворе любила петь советские песни своей молодости. Еще пятерым жителям региона официально шьют государственную измену. Под особым подозрением находятся также внутренние переселенцы, так как они преимущественно из юго-восточных регионов. В целом в области таковых 108 000. На днях в Умани на городском кладбище «Софиевская Слободка» неизвестные разгромили ряды свежих могил погибших украинских военных. По умолчанию подозревают в вандализме переселенцев из Донбасса.В самой Умани много военнослужащих ВСУ. В центре города они буквально на каждом шагу. Периодически возникают скандалы, связанные с тем, что многих военных с посттравматическим синдромом раздражает мирная жизнь. Их нервирует уже тот факт, что обычные граждане пьют пиво или кофе в кафе, гуляют в парке или выбирают продукты на рынке.В известном дендропарке XVIII века «Софиевке» на окраине Умани по этой причине немного отдыхающих. К тому же за прогулку по парку мужчины могут получить повестку в армию — патруль военкомов с полицией любит устраивать засаду именно на входе в «Софиевку». Облавы регулярно происходят и на берегу Осташевского пруда, единственного в Умани, где можно искупнуться в жаркий июльский день.Хотя город пока не сильно пострадал от боевых действий (в начале СВО был один «прилет» по городу), но с каждой неделей растет количество горожан, сгинувших на фронте, о чем свидетельствуют ряды новых могил на кладбищах. Местное гражданское население старается обходить стороной военные темы, в суеверной надежде, что тогда и война их лично обойдет стороной.
https://ukraina.ru/20220725/1036763928.html
https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, умань, украина, хасиды, паломники, полиция

Умань в военное время. Без хасидов, но с полицейскими облавами

07:54 29.07.2022 (обновлено: 08:36 29.07.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Рош ха-Шана в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Умань, небольшой город центральной Украины, ежегодно становится местом паломничества десятков тысяч евреев-хасидов, съезжающихся сюда отметить Новый год (Рош ха-Шана) по иудейскому календарю. Однако вот уже третий год с паломничеством возникают проблемы.
В 2020—2021 гг. паломников не пускали из-за пандемии и карантина, а в этом году паломничество отменяют из-за военных действий на Украине. Украинская сторона на днях заявила, что не может гарантировать безопасность иностранных туристов.
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В марте российские военные заявляли, что объект паломничества, синагога Рабби Нахмана, используется украинскими военными в качестве склада боеприпасов, ссылаясь на фото, опубликованное украинскими военными. Еврейская община города поспешила опровергнуть эту информацию, впоследствии заявив, что синагога служит также убежищем для гражданского населения во время воздушных тревог.
МИД Израиля 26 июля опубликовал обращение ко всем соотечественникам с рекомендацией немедленно покинуть территорию Украины, а также отказаться от поездок в Умань. Само посольство Израиля в Киев с февраля так и не вернулось, работает в дистанционном режиме, поэтому оказать помощь соотечественникам на Украине просто не сможет. Сообщение посольства взбудоражило украинский сегмент Интернета. Многие пользователи полагают, что посольству известно намного больше о перспективах развития военных действий. Ранее, 14 июля, аналогичный призыв опубликовало посольство США на Украине.
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Обычно в Умань приезжали около 50 000 паломников, которые во время празднования любили кутить, дарить подарки и буквально сорить деньгами. Паломничество было немалым подспорьем для местного бюджета и жителей города, сдававших паломникам квартиры, гаражи и даже сараи по цене номеров в итальянских отелях. Теперь же жителям Умани снова придется остаться без дополнительного заработка на фоне резкого роста цен и девальвации гривны. Отмене паломничества несказанно радуются местные националисты-антисемиты, которые считают, что ежегодный наплыв хасидов, указатели на иврите и цены в долларах делают Умань как бы «неукраинским городом».
Население этого региона, находящегося на полпути по трассе Киев — Одесса, всегда было преимущественно бедным, а любые экономические передряги способствовали массовой миграции в поисках заработка. Буквально в нескольких километрах от Умани уже встречаются заброшенные села или населенные пункты, где проживают менее десятка пенсионеров. Многие из них живут своим натуральным хозяйством, почти в полной отрешенности от цивилизации, которая появляется разве что с местным почтальоном, которая на велосипеде развозит этим людям пенсию. Телевизор, который ранее был для них «окном в мир», сейчас стараются не включать, так как поток негатива и ненависти, изливаемый украинским телевидением, вынуждает пожилых людей хвататься за валерьянку.
Как и по всей Украине, в Умани идет «охота на ведьм» — на неосторожных сторонников РФ или республик Донбасса. Губернатор области Игорь Табурец на днях отчитался, что им удалось выявить в регионе около 50 сторонников русского мира или тех, кто в соцсетях поддержал российскую СВО. В число таких «предателей», по сообщениям местных пабликов, попала и пожилая женщина, которая у себя во дворе любила петь советские песни своей молодости. Еще пятерым жителям региона официально шьют государственную измену. Под особым подозрением находятся также внутренние переселенцы, так как они преимущественно из юго-восточных регионов. В целом в области таковых 108 000. На днях в Умани на городском кладбище «Софиевская Слободка» неизвестные разгромили ряды свежих могил погибших украинских военных. По умолчанию подозревают в вандализме переселенцев из Донбасса.
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В самой Умани много военнослужащих ВСУ. В центре города они буквально на каждом шагу. Периодически возникают скандалы, связанные с тем, что многих военных с посттравматическим синдромом раздражает мирная жизнь. Их нервирует уже тот факт, что обычные граждане пьют пиво или кофе в кафе, гуляют в парке или выбирают продукты на рынке.
В известном дендропарке XVIII века «Софиевке» на окраине Умани по этой причине немного отдыхающих. К тому же за прогулку по парку мужчины могут получить повестку в армию — патруль военкомов с полицией любит устраивать засаду именно на входе в «Софиевку». Облавы регулярно происходят и на берегу Осташевского пруда, единственного в Умани, где можно искупнуться в жаркий июльский день.
Хотя город пока не сильно пострадал от боевых действий (в начале СВО был один «прилет» по городу), но с каждой неделей растет количество горожан, сгинувших на фронте, о чем свидетельствуют ряды новых могил на кладбищах. Местное гражданское население старается обходить стороной военные темы, в суеверной надежде, что тогда и война их лично обойдет стороной.
 
ЭксклюзивУманьУкраинахасидыпаломникиполиция
 
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