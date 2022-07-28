https://ukraina.ru/20220728/1036988369.html

Диверсии в Северной Таврии. Итоги 28 июля на Украине

Диверсии в Северной Таврии. Итоги 28 июля на Украине - 28.07.2022 Украина.ру

Диверсии в Северной Таврии. Итоги 28 июля на Украине

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T18:59

2022-07-28T18:59

2022-07-28T18:59

спецоперация

эксклюзив

хроники

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Украина в очередной раз атаковала связанный с Запорожской АЭС объект. В Херсоне выявили группу корректировщиков ВСУУкраинский ударный беспилотник атаковал поселок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара."Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по посёлку "Сосновый Бор" города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом на улице Приднепровская. Жертв удалось избежать", — сказал он.Ранее украинские войска неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Кроме того, в соцсетях сообщалось о давлении украинских властей на сотрудников ЗАЭС.При этом, как заявил в комментарии СМИ член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, Украина всячески препятствует приезду миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС."Я уверен, что мы сможем обеспечить качественно безопасность на должном уровне для делегации. Инспекция и комиссии МАГАТЭ нам необходимы для проверки, контроля, анализа того, что происходило все эти годы на атомной станции, какие там запрещённые действия и эксперименты проводились или не проводились. Мы их ждём для того, чтобы были проведены контроль и инспекция, чтобы вынесли свое определение, что происходило и происходит на атомной станции, за кем правда, кто пытается обеспечивать безопасность на АЭС, а кто террористическими методами пытается привести к непоправимым последствиям", - заявил Рогов.По его словам, Украина продолжает препятствовать приезду миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, в том числе совершая атаки на станцию, чтобы таким образом демонстрировать небезопасность пребывания на объекте. Он также заявил, что в последнее время украинской стороной предпринимались попытки нанесения ударов по системе охлаждения реактора, что может привести к катастрофическим последствиям.Позже уже в комментарии РИА Новости Рогов прокомментировал уже и удар по жилью работников ЗАЭС. Он указал, что Украина старается организовать геноцид в Запорожской области."Киевский режим, осознав, что местное население видит своё будущее исключительно в России, перешёл к новой тактике – целенаправленному уничтожению гражданской инфраструктуры региона. Мы воспринимаем это как попытку геноцида", - заявил Рогов.По его словам, украинская сторона уже лишила газоснабжения Запорожскую область, а теперь наносит удары по Запорожской АЭС и объектам водоснабжения."Это террористические методы ведения войны. Это удар именно по мирному населению. Отсутствие газа, воды и электричества – это не проблема для армии. Армия в поле будет стоять и всем будем обеспечена благодаря современным технологиям", - сказал Рогов.Диверсию прокомментировал и глава ВГА региона Евгений Балицкий."Цинизм киевских террористов не знает границ – сброшенная мина попала в детскую комнату частного дома по ул. Приднестровская. К счастью, пострадавших нет, а очередная попытка киевского руководства запугать нас демонстрирует их агонию перед неминуемым поражением", - заявил он.Также, как отмечают наблюдатели, за активностью Украины может стоять желание сорвать референдум по поводу будущего региона.Корректировщики в ХерсонеО выявлении группы украинских корректировщиков в Херсоне РИА Новости сообщил источник в силовых структурах."При попытке видеосъёмки у военного объекта был задержан гражданин Украины Тикунов Андрей Валерьевич, 1990 года рождения, работник консервного завода. Выяснилось, что он является корректировщиком ракетно-артиллерийского огня ВСУ, осуществлявших обстрелы по пунктам временной дислокации одного из российских армейских корпусов, размещенных в Херсонской области, и иным местам расположения Вооруженных сил России на территории Херсона и области", - заявил источник.По его словам, Тикунов с началом российской спецоперации подписался на один из Telegram-каналов, в котором все желающие могли рассказывать о дислокации российских военных в Херсонской области. Как сообщил сам задержанный, в начале апреля нынешнего года он приехал в Херсон к матери с братом из села, где жил с отцом."Я увидел, что стоит военная техника, БТР, "Камаз", и также увидел, что российские военные раздают гуманитарную помощь мирным жителям. Все это я снял на видео и отправил. После этого я уехал в свое село", - рассказал Тикунов.Кадры записи с признанием Тикунова кадры видеозаписи с признанием которого имеются в распоряжении РИА Новости.Вскоре Тикунову, по его словам, позвонила некая женщина, которая просила подобные видео впредь отправлять ей. Тот согласился и впоследствии снял несколько блокпостов, где российские военные раздавали гуманитарную помощь."Помимо блокпостов я еще снимал обычную, повседневную жизнь Херсона. Снимал мирных жителей, как они гуляют по улицам, по паркам", - признался Тикунов.Он заявил, что снимал не только российских военных, общавшихся с местными жителями, и военную технику, но и здания, на которых установлены российские флаги."Управление полиции особенно. Также снимал биллборды, на которых было написано, что Россия здесь навсегда", - добавил Тикунов.При этом сотрудник силовой структуры пояснил в комментарии РИА Новости, что связная Тикунова, которая представилась Любой, на самом деле — Валерия Андреевна Маслова, ранее служившая в украинской 11-й бригаде армейской авиации "Херсон"."Оттуда она была переведена на должность оператора Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций ВСУ, обеспечивающего обработку информации, получаемой от местных жителей, проживающих на территории, контролируемой Российской Федерацией", - рассказал источник из силовых структур.Маслова представилась Тикунову сотрудницей Службы безопасности Украины и перевела ему 550 грн. (около 1,4 тыс. руб. по курсу в апреле - Ред.) за ранее предоставленную им информацию о координатах размещения российских войск.Связная передала Тикунову ещё один мобильный номер, на который тот трижды пересылал координаты позиций российских военных."После каждого раза "Люба" также совершала денежные переводы Тикунову в различных суммах", - отметил российский силовик.Также Маслова дала Тикунову контакт своего помощника по имени Дмитрий, который находился в Херсоне и мог оказать корректировщику помощь в любых вопросах. После этого всю информацию задержанный отправлял на аккаунт Дмитрия в Telegram."Впоследствии Дмитрий несколько раз выходил на связь с Тикуновым, благодарил его за проделанную работу и просил предоставлять как можно больше информации о деятельности и дислокации Вооруженных сил России", - рассказал собеседник РИА Новости.Информация от Тикунова после перепроверки СБУ и Главным управлением разведки министерства обороны Украины предавалась украинским военным для нанесения точечных ракетных ударов по скоплениям техники и личного состава российских войск, добавил он."Сама же Маслова приблизительно в конце мая нынешнего года вместе с мужем, майором Черкасским Александром Александровичем, военнослужащим 320-го отдельного вертолетного полка (в/ч А1604), и дочкой, в срочном порядке сбежали из Херсона в Одессу, где и находятся в настоящее время", - сообщил силовик.В ходе проверки было установлено, что Тикунов ранее служил в украинском батальоне "Донбасс". Помимо фото- и видеотехники при обыске у него нашли дрон для "точечного снятия координат пунктов временной дислокации российских военных", уточнил силовик.

https://ukraina.ru/20220728/1036975754.html

https://ukraina.ru/20220728/1036959995.html

https://ukraina.ru/20220728/1036953047.html

https://ukraina.ru/20220727/1036942012.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники