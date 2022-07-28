https://ukraina.ru/20220728/1036986918.html
Управления МВД России появились в Херсонской и Запорожской областях
Управления МВД России открыты в Херсонской и Запорожской областях
Управления МВД России появились в Херсонской и Запорожской областях
В Телеграм-канале МВД Медиа 28 июля сообщили о том, что на территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России
2022-07-28T18:21
2022-07-28T18:21
2022-07-28T18:21
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В соответствии с приказом МВД России в июле в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел для того, чтобы организовать в этих регионах работу временных управлений МВД России. В числе их задач - оказание практической помощи местным органам правопорядка. Территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей в настоящее время находятся в стадии формирования.Отмечается, что сотрудники временных подразделений российской полиции с первых дней приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе, также оказывается помощь в формировании местных ОВД. Организована постоянная выдача паспортов РФ, ведется борьба с проявлениями экстремизма.
https://ukraina.ru/20220727/1036941093.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, телеграм-каналы, мвд, херсонская область, запорожская область, россия
Управления МВД России появились в Херсонской и Запорожской областях
В Телеграм-канале МВД Медиа 28 июля сообщили о том, что на территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России
В соответствии с приказом МВД России в июле в Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел для того, чтобы организовать в этих регионах работу временных управлений МВД России. В числе их задач - оказание практической помощи местным органам правопорядка.
Территориальные органы внутренних дел Херсонской и Запорожской областей в настоящее время находятся в стадии формирования.
Отмечается, что сотрудники временных подразделений российской полиции с первых дней приступили к охране общественного порядка, обеспечению безопасности дорожного движения, проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственной работе, также оказывается помощь в формировании местных ОВД.
Организована постоянная выдача паспортов РФ, ведется борьба с проявлениями экстремизма.