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Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО

РФ пересмотрит отношения с Финляндией и Швецией

Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 июля на встрече в Карелии заявил о необходимости пересмотра отношений Москвы с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО

2022-07-28T18:08

2022-07-28T18:08

2022-07-28T18:08

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Находясь в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.

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новости, дмитрий медведев, финляндия, швеция, нато