Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 июля на встрече в Карелии заявил о необходимости пересмотра отношений Москвы с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО
Находясь в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру.
Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу.
После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.