РФ пересмотрит отношения с Финляндией и Швецией
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Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО
РФ пересмотрит отношения с Финляндией и Швецией
Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 июля на встрече в Карелии заявил о необходимости пересмотра отношений Москвы с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО
2022-07-28T18:08
2022-07-28T18:08
новости
дмитрий медведев
финляндия
швеция
нато
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Находясь в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу. После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
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новости, дмитрий медведев, финляндия, швеция, нато

Медведев призвал пересмотреть отношения с Финляндией и Швецией после их вступления в НАТО

18:08 28.07.2022
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 28 июля на встрече в Карелии заявил о необходимости пересмотра отношений Москвы с Финляндией и Швецией после их решения о вступлении в НАТО
Находясь в Карелии Медведев провел совещание об обеспечении безопасности РФ на северо-западном направлении в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России
Линия Паасикиви — Кекконена — внешнеполитический курс послевоенной Финляндии, направленный на поддержание дружественных отношений с СССР.
Постпреды стран НАТО 5 июля в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих двух стран к альянсу.
После подписания стартовала процедура ратификации протоколов всеми тридцатью странами-членами. Ряд стран НАТО уже ратифицировал протоколы.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 18:30
Безпалько рассказал, почему вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасно для РФВступление Финляндии и Швеции в НАТО усложнит жизнь России, потому что это реальная угроза для РФ, сказал политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру
 
НовостиДмитрий МедведевФинляндияШвецияНАТО
 
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