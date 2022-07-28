https://ukraina.ru/20220728/1036985356.html
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 28 июля написал в своем Telegram-канале о том, что Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины
2022-07-28T17:46
2022-07-28T17:46
2022-07-28T17:46
новости
украина
польша
закон
гарантии
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Документ обеспечивает полякам право легально находиться на Украине на протяжении полутора лет и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.Прибывшие из Польши граждане смогут трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность, получать образование в учебных заведениях и медицинское обслуживание на территории Украины. В соответствии с украинским законодательством, они смогут получать и некоторые социальные выплаты.Закон внес в Раду Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест "символическим приглашением".
https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, закон, гарантии
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 28 июля написал в своем Telegram-канале о том, что Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины
Документ обеспечивает полякам право легально находиться на Украине на протяжении полутора лет и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.
Прибывшие из Польши граждане смогут трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность, получать образование в учебных заведениях и медицинское обслуживание на территории Украины. В соответствии с украинским законодательством, они смогут получать и некоторые социальные выплаты.
Закон внес в Раду Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест "символическим приглашением".