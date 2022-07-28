https://ukraina.ru/20220728/1036985356.html

На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков

На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков

На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков

Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 28 июля написал в своем Telegram-канале о том, что Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины

2022-07-28T17:46

2022-07-28T17:46

2022-07-28T17:46

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Документ обеспечивает полякам право легально находиться на Украине на протяжении полутора лет и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.Прибывшие из Польши граждане смогут трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность, получать образование в учебных заведениях и медицинское обслуживание на территории Украины. В соответствии с украинским законодательством, они смогут получать и некоторые социальные выплаты.Закон внес в Раду Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест "символическим приглашением".

https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, польша, закон, гарантии