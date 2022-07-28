На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
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На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков
Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 28 июля написал в своем Telegram-канале о том, что Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины
2022-07-28T17:46
2022-07-28T17:46
новости
украина
польша
закон
гарантии
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Документ обеспечивает полякам право легально находиться на Украине на протяжении полутора лет и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.Прибывшие из Польши граждане смогут трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность, получать образование в учебных заведениях и медицинское обслуживание на территории Украины. В соответствии с украинским законодательством, они смогут получать и некоторые социальные выплаты.Закон внес в Раду Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест "символическим приглашением".
https://ukraina.ru/20220725/1036824898.html
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На Украине приняли закон об особых гарантиях для поляков

17:46 28.07.2022
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкПарад вышиванок-2014 в Киеве
Парад вышиванок-2014 в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Александр Максименко
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Депутат украинского парламента Ярослав Железняк 28 июля написал в своем Telegram-канале о том, что Верховная Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши на территории Украины
Документ обеспечивает полякам право легально находиться на Украине на протяжении полутора лет и пользоваться теми же правами и свободами, что и украинцы.
Прибывшие из Польши граждане смогут трудоустраиваться, осуществлять хозяйственную деятельность, получать образование в учебных заведениях и медицинское обслуживание на территории Украины. В соответствии с украинским законодательством, они смогут получать и некоторые социальные выплаты.
Закон внес в Раду Владимир Зеленский. Польский лидер Анджей Дуда назвал этот жест "символическим приглашением".
Углегорская ТЭС - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 12:29Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 25 июля: обстрелы, Углегорская ТЭС, танки из Польши
 
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