https://ukraina.ru/20220728/1036984470.html

"Голодная смерть возле полного холодильника": Стариков о Байдене и капитуляции ЕС. Видео

"Голодная смерть возле полного холодильника": Стариков о Байдене и капитуляции ЕС. Видео - 28.07.2022 Украина.ру

"Голодная смерть возле полного холодильника": Стариков о Байдене и капитуляции ЕС. Видео

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру дал оценку... Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T17:26

2022-07-28T17:26

2022-07-28T17:26

видео

николай стариков

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру дал оценку санкционным возможностям Евросоюза, а также прокомментировал возможную отставку президента США Джо Байдена и визит депутата Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань:00:45 - Французский Le Monde сообщил об исчерпании ЕС санкционных возможностей против России: Европе больше нечем крыть?05:28 - Отношения России и Израиля?07:40 - Почему снижается боевой дух украинской армии, а новобранцы не желают служить?14:35 - Покинет ли Джо Байден досрочно Белый Дом? Как это отразится на поддержке Украине?16:21 - Пошлёт ли Вашингтон Ненси Пелоси на Тайвань? И чем ответит Китай? Последний, седьмой пакет санкций Евросоюза против России является в основном корректировкой уже введенных ограничений. Речь идет о санкционном пакете, который Евросоюз принял 21 июля. Он предусматривал запрет на "прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов", заход ходящих под российским флагом кораблей в морские шлюзы (например, в Роттердаме и Амстердаме), а также вводил ограничительные меры против 48 человек. Среди них: мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, вице-премьер Андрей Белоусов.

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