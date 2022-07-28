В Харьковской области можно будет получить гражданство РФ
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В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ
В Харьковской области можно будет получить гражданство РФ
В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 июля заявил РИА Новости о начале приема документов на получение российского гражданства на освобожденных территориях региона
2022-07-28T17:25
2022-07-28T17:25
новости
украина
российское гражданство
харьковская область
документы
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Сейчас, по его словам, в администрации уже приступили к формированию базы данных населения для получения российского гражданства.Паспорта выдают также в Херсонской и Запорожской областях. С этой целью в крупных населенных пунктах открыли специальные центры.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть территорий Харьковской области. В регионе созданы четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.На местах используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ukraina.ru/20220726/1036892309.html
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новости, украина, российское гражданство, харьковская область, документы

В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ

17:25 28.07.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкроссийский паспорт россия гражданство
российский паспорт россия гражданство - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 июля заявил РИА Новости о начале приема документов на получение российского гражданства на освобожденных территориях региона
Принимать документы будут для упрощенного оформления, выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется.
Виталий Ганчев
Глава временной гражданской администрации Харьковской области
Сейчас, по его словам, в администрации уже приступили к формированию базы данных населения для получения российского гражданства.
Паспорта выдают также в Херсонской и Запорожской областях. С этой целью в крупных населенных пунктах открыли специальные центры.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть территорий Харьковской области. В регионе созданы четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.
На местах используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
гривна - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 18:27
"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривныПонижение курса гривны бьет по населению, потому что сокращаются ставки, выплаты, цены растут, скоро гривна уже будет один к одному к рублю, сказал экономист, политолог Александр Дудчак в интервью Украина.ру
 
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