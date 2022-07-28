https://ukraina.ru/20220728/1036984178.html

В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ

В Харьковской области можно будет получить гражданство РФ

В Харьковской области начали принимать документы на получение гражданства РФ

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев 28 июля заявил РИА Новости о начале приема документов на получение российского гражданства на освобожденных территориях региона

2022-07-28T17:25

2022-07-28T17:25

2022-07-28T17:25

новости

украина

российское гражданство

харьковская область

документы

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Сейчас, по его словам, в администрации уже приступили к формированию базы данных населения для получения российского гражданства.Паспорта выдают также в Херсонской и Запорожской областях. С этой целью в крупных населенных пунктах открыли специальные центры.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть территорий Харьковской области. В регионе созданы четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань.На местах используется бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ukraina.ru/20220726/1036892309.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, российское гражданство, харьковская область, документы