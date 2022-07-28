https://ukraina.ru/20220728/1036980105.html

Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов

Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов - 28.07.2022 Украина.ру

Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов

Украина.ру, 28.07.2022

2022-07-28T17:07

2022-07-28T17:07

2022-07-28T17:07

спецоперация

контрнаступление

всу

военный эксперт

донбасс

херсон

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России не хватает средств ПВО для защиты всех объектов, перелом на фронте может случиться уже в августе, а контрнаступление ВСУ на Херсон может оказаться отвлекающим манёвромОб этом эксперты рассказали изданию Украина.ру 28 июля."Нам не хватает средств ПВО"Накануне украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать. До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС.В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен: это был акт устрашения.Атомная станция, поясняет Евсеев, очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета – одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что России все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре, потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе."Но проблема в том, что у нас слишком много объектов для защиты. Есть объекты первоочередного значения, такие как Антоновский мост в Херсоне. Учитывая подготовку контрнаступления ВСУ, его сохранение жизненно важно.Но защитить все города мы, к сожалению, не можем. Потому что преступный киевский режим наносит удары по мирному населению. Нам просто не хватает средств ПВО", – заявил Евсеев.Решить эту проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, сказал военный эксперт. Он не видит другого способа прекратить обстрелы мирных жителей ДНР/ЛНР и освобожденных территорий."Не думаю, что есть реальная угроза Херсону"Также Евсеев прокомментировал тему возможного контрнаступления ВСУ под Херсоном. По словам эксперта, у России достаточно сил для ответа – с Донбасса ничего и никого снимать не придется."У нас есть свежее пополнение войск. Была сформирована одесская бригада, которая находится именно на херсонском направлении. Еще там идет насыщение артиллерии", – пояснил Евсеев.Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там большого количества огневых средств и авиационного прикрытия, считает эксперт. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения."Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы.У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч.В общем, я не думаю, что есть реальная угроза Херсону. Там могут быть тактические отступления, чтобы создать для себя позицию получше, но в этом не надо видеть проблему. Мы не собираемся сдавать правобережье. Украинскую сторону ждет разгром, что позволит союзным войскам выйти на Буг", – заявил Евсеев.Военный перелом – в августе?В середине августа Украину постигнет военная катастрофа, прогнозирует директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Украине придется каким-то образом идти на капитуляцию.По оценкам эксперта, украинская профессиональная армия сейчас "выбита" на 90%. А как только оставшиеся будут выбиты – "это, я думаю, недели 2-3 максимум, все посыплется"."Вопрос встанет политический, до какого предела будет идти наступление милиционеров и российских войск. Я думаю, что оно должно идти до естественных границ Украинской республики советской, то есть до Львова", – сказал Подберёзкин.Что касается ситуации в Донбассе, он отметил, что славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная, она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому линия "Славянск-Краматорск" и будет последней линией обороны: "дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты – и всё"."Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера – и там общая граница с Приднестровьем. Это очевидно, здесь никаких секретов нет", – заявил военный эксперт.Контрнаступление на Херсон как отвлекающий манёврТему возможного контрнаступления ВСУ также прокомментировал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что огневых средств, которые постоянно клянчит Зеленский у стран НАТО, явно не хватает для совершения масштабных боевых действий."Зарубежные аналитики, оценивая возможности Зеленского провести контратаку на Херсонском направлении, либо на другом направлении, говорят о том, что тех огневых средств, которые все-таки удается доставить – нужно в несколько раз больше.И не только самих огневых средств, но и боеприпасов к ним. А вот этого (поставок – Ред.) не наблюдается", – сказал эксперт.В то же время украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для них приоритетным. А последние попытки контратаки, обстрелы должны были нас убедить в том, что наступление на Херсон началось."Но официальных объявлений со стороны Зеленского и его окружения не прозвучало. Их заместили некие блогеры типа Арестовича, которые и анонсировали, что якобы это наступление началось. Но факты говорят об обратном. Идут определенные стычки.Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское – с целью деблокировать или "освободить города, которые российская армия захватила", как они говорят", – сообщил Леонков.Также, призывает он, не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы. И можно запланировать ряд успешных контрнаступательных операций."Но надо понимать, что наше командование, оперативный штаб, который руководит СВО, в курсе подобных планов и событий. Мы готовимся к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении", – заверил эксперт.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

контрнаступление, всу, военный эксперт, донбасс, херсон