https://ukraina.ru/20220728/1036980105.html
Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов
Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов - 28.07.2022 Украина.ру
Контрнаступление ВСУ и главные сражения августа. Оценки военных экспертов
Украина.ру, 28.07.2022
2022-07-28T17:07
2022-07-28T17:07
2022-07-28T17:07
спецоперация
контрнаступление
всу
военный эксперт
донбасс
херсон
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России не хватает средств ПВО для защиты всех объектов, перелом на фронте может случиться уже в августе, а контрнаступление ВСУ на Херсон может оказаться отвлекающим манёвромОб этом эксперты рассказали изданию Украина.ру 28 июля."Нам не хватает средств ПВО"Накануне украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать. До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС.В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен: это был акт устрашения.Атомная станция, поясняет Евсеев, очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета – одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что России все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре, потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе."Но проблема в том, что у нас слишком много объектов для защиты. Есть объекты первоочередного значения, такие как Антоновский мост в Херсоне. Учитывая подготовку контрнаступления ВСУ, его сохранение жизненно важно.Но защитить все города мы, к сожалению, не можем. Потому что преступный киевский режим наносит удары по мирному населению. Нам просто не хватает средств ПВО", – заявил Евсеев.Решить эту проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, сказал военный эксперт. Он не видит другого способа прекратить обстрелы мирных жителей ДНР/ЛНР и освобожденных территорий."Не думаю, что есть реальная угроза Херсону"Также Евсеев прокомментировал тему возможного контрнаступления ВСУ под Херсоном. По словам эксперта, у России достаточно сил для ответа – с Донбасса ничего и никого снимать не придется."У нас есть свежее пополнение войск. Была сформирована одесская бригада, которая находится именно на херсонском направлении. Еще там идет насыщение артиллерии", – пояснил Евсеев.Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там большого количества огневых средств и авиационного прикрытия, считает эксперт. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения."Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы.У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч.В общем, я не думаю, что есть реальная угроза Херсону. Там могут быть тактические отступления, чтобы создать для себя позицию получше, но в этом не надо видеть проблему. Мы не собираемся сдавать правобережье. Украинскую сторону ждет разгром, что позволит союзным войскам выйти на Буг", – заявил Евсеев.Военный перелом – в августе?В середине августа Украину постигнет военная катастрофа, прогнозирует директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Украине придется каким-то образом идти на капитуляцию.По оценкам эксперта, украинская профессиональная армия сейчас "выбита" на 90%. А как только оставшиеся будут выбиты – "это, я думаю, недели 2-3 максимум, все посыплется"."Вопрос встанет политический, до какого предела будет идти наступление милиционеров и российских войск. Я думаю, что оно должно идти до естественных границ Украинской республики советской, то есть до Львова", – сказал Подберёзкин.Что касается ситуации в Донбассе, он отметил, что славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная, она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому линия "Славянск-Краматорск" и будет последней линией обороны: "дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты – и всё"."Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера – и там общая граница с Приднестровьем. Это очевидно, здесь никаких секретов нет", – заявил военный эксперт.Контрнаступление на Херсон как отвлекающий манёврТему возможного контрнаступления ВСУ также прокомментировал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что огневых средств, которые постоянно клянчит Зеленский у стран НАТО, явно не хватает для совершения масштабных боевых действий."Зарубежные аналитики, оценивая возможности Зеленского провести контратаку на Херсонском направлении, либо на другом направлении, говорят о том, что тех огневых средств, которые все-таки удается доставить – нужно в несколько раз больше.И не только самих огневых средств, но и боеприпасов к ним. А вот этого (поставок – Ред.) не наблюдается", – сказал эксперт.В то же время украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для них приоритетным. А последние попытки контратаки, обстрелы должны были нас убедить в том, что наступление на Херсон началось."Но официальных объявлений со стороны Зеленского и его окружения не прозвучало. Их заместили некие блогеры типа Арестовича, которые и анонсировали, что якобы это наступление началось. Но факты говорят об обратном. Идут определенные стычки.Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское – с целью деблокировать или "освободить города, которые российская армия захватила", как они говорят", – сообщил Леонков.Также, призывает он, не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы. И можно запланировать ряд успешных контрнаступательных операций."Но надо понимать, что наше командование, оперативный штаб, который руководит СВО, в курсе подобных планов и событий. Мы готовимся к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении", – заверил эксперт.
https://ukraina.ru/20220728/1036961212.html
https://ukraina.ru/20220727/1036926336.html
https://ukraina.ru/20220728/1036967285.html
https://ukraina.ru/20220728/1036970109.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, всу, военный эксперт, донбасс, херсон
России не хватает средств ПВО для защиты всех объектов, перелом на фронте может случиться уже в августе, а контрнаступление ВСУ на Херсон может оказаться отвлекающим манёвром
Об этом эксперты рассказали изданию Украина.ру 28 июля.
"Нам не хватает средств ПВО"
Накануне украинский ударный беспилотник атаковал поселок под Энергодаром, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате теракта повреждения получил жилой дом, но жертв удалось избежать. До этого противник неоднократно атаковал территорию Запорожской АЭС.
В российском МИД подчеркивали, что подобными действиями Киев создает угрозы атомным объектам и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак дронов на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества.
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев уверен: это был акт устрашения.
Атомная станция, поясняет Евсеев, очень хорошо защищена и выдерживает прямое попадание самолета – одним беспилотником ей не повредишь. Другое дело, что России все равно необходимо усилить ПВО в Энергодаре, потому что там неоднократно наносились удары дронов-камикадзе.
"Но проблема в том, что у нас слишком много объектов для защиты. Есть объекты первоочередного значения, такие как Антоновский мост в Херсоне. Учитывая подготовку контрнаступления ВСУ, его сохранение жизненно важно.
Но защитить все города мы, к сожалению, не можем. Потому что преступный киевский режим наносит удары по мирному населению. Нам просто не хватает средств ПВО", – заявил Евсеев.
Решить эту проблему можно только одним способом – свергнуть киевский режим, сказал военный эксперт. Он не видит другого способа прекратить обстрелы мирных жителей ДНР/ЛНР и освобожденных территорий.
"Не думаю, что есть реальная угроза Херсону"
Также Евсеев прокомментировал тему возможного контрнаступления ВСУ под Херсоном. По словам эксперта, у России достаточно сил для ответа – с Донбасса ничего и никого снимать не придется.
"У нас есть свежее пополнение войск. Была сформирована одесская бригада, которая находится именно на херсонском направлении. Еще там идет насыщение артиллерии", – пояснил Евсеев.
Главное в вопросе предотвращения контрнаступления – наличие там большого количества огневых средств и авиационного прикрытия, считает эксперт. Там открытая местность и в этом случае войска противника будут как на ладони. Они будут легко уничтожаться авиационными средствами поражения.
"Но нужна еще артиллерия. И мы будем делать ставку на поражение мест сосредоточения противника, чтобы максимально ослабить его в ходе боевого соприкосновения. Наши войска там укрепляются. У нас там есть резервы.
У нас есть войска на ротации, которых, по западным данным, около 50 тысяч.
В общем, я не думаю, что есть реальная угроза Херсону. Там могут быть тактические отступления, чтобы создать для себя позицию получше, но в этом не надо видеть проблему. Мы не собираемся сдавать правобережье. Украинскую сторону ждет разгром, что позволит союзным войскам выйти на Буг", – заявил Евсеев.
Военный перелом – в августе?
В середине августа Украину постигнет военная катастрофа, прогнозирует директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. Украине придется каким-то образом идти на капитуляцию.
По оценкам эксперта, украинская профессиональная армия сейчас "выбита" на 90%. А как только оставшиеся будут выбиты – "это, я думаю, недели 2-3 максимум, все посыплется".
"Вопрос встанет политический, до какого предела будет идти наступление милиционеров и российских войск. Я думаю, что оно должно идти до естественных границ Украинской республики советской, то есть до Львова", – сказал Подберёзкин.
Что касается ситуации в Донбассе, он отметил, что славянско-краматорская группировка ВСУ – сильная, она здорово готовилась, училась у американцев воевать в обороне. Поэтому линия "Славянск-Краматорск" и будет последней линией обороны: "дальше там лесостепь, не будет городских застроек, которые укреплялись. Сейчас последние серьезные укрепленные пункты буду взяты – и всё".
"Одессу и Николаев никто штурмовать не будет, они легко обходятся с севера – и там общая граница с Приднестровьем. Это очевидно, здесь никаких секретов нет", – заявил военный эксперт.
Контрнаступление на Херсон как отвлекающий манёвр
Тему возможного контрнаступления ВСУ также прокомментировал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Он отметил, что огневых средств, которые постоянно клянчит Зеленский у стран НАТО, явно не хватает для совершения масштабных боевых действий.
"Зарубежные аналитики, оценивая возможности Зеленского провести контратаку на Херсонском направлении, либо на другом направлении, говорят о том, что тех огневых средств, которые все-таки удается доставить – нужно в несколько раз больше.
И не только самих огневых средств, но и боеприпасов к ним. А вот этого (поставок – Ред.) не наблюдается", – сказал эксперт.
В то же время украинская сторона не раз анонсировала, что именно херсонское направление будет для них приоритетным. А последние попытки контратаки, обстрелы должны были нас убедить в том, что наступление на Херсон началось.
"Но официальных объявлений со стороны Зеленского и его окружения не прозвучало. Их заместили некие блогеры типа Арестовича, которые и анонсировали, что якобы это наступление началось. Но факты говорят об обратном. Идут определенные стычки.
Я думаю, что тема наступления на Херсон – это попытка отвлечения внимания. На самом деле силы могут быть сосредоточены на другом направлении. Называлось даже направление донбасское – с целью деблокировать или "освободить города, которые российская армия захватила", как они говорят", – сообщил Леонков.
Также, призывает он, не стоит забывать про Изюмско-Харьковское направление, потому что это лесная зона, в которой можно разместить скрытно подразделения, сосредоточить их, подвести к ним боеприпасы. И можно запланировать ряд успешных контрнаступательных операций.
"Но надо понимать, что наше командование, оперативный штаб, который руководит СВО, в курсе подобных планов и событий. Мы готовимся к любым провокациям, к попыткам провести контрнаступательную операцию на любом направлении", – заверил эксперт.