https://ukraina.ru/20220728/1036974553.html
"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске
Стало известно, почему в Запорожье люди не хотят работать на ТВ
"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру признался, что люди все еще боятся идти работать на местное телевидение
2022-07-28T18:14
2022-07-28T18:14
2022-07-28T18:14
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украина
бердянск
телерадиовещатели
проблемы
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Каналы передачи информации в Бердянском районе Запорожской области налажены, но есть некоторые проблемы. Речь, прежде всего, о кадровых вопросах. Открыли четыре Telegram-канала, рассказывает Лящук, запустили свою телерадиокомпанию, пока еще не в полном масштабе, но радио — "Свободный Бердянск", — полномасштабно работает в круглосуточном режиме с марта.Представитель пресс-службы рассказал также о сложностях в налаживании работы телевидения. В основном это кадровые проблемы. Журналисты и операторы боятся идти работать. Тем не менее две съемочные группы уже сформированы, они публикуют свои репортажи в Telegram.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20210219/1030618053.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, бердянск, телерадиовещатели, проблемы
"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру признался, что люди все еще боятся идти работать на местное телевидение
Каналы передачи информации в Бердянском районе Запорожской области налажены, но есть некоторые проблемы. Речь, прежде всего, о кадровых вопросах.
Есть сложности с газетами, с печатной информацией, с местной. У нас уже приходит в область, издается газета "Запорожский вестник", она поступает в город. Почта, к сожалению, не работает, но раздают ее вручную. Скажу, как человек, который занимался много выборами, — часто даже лучше из рук в руки передать.
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
Открыли четыре Telegram-канала, рассказывает Лящук, запустили свою телерадиокомпанию, пока еще не в полном масштабе, но радио — "Свободный Бердянск", — полномасштабно работает в круглосуточном режиме с марта.
Представитель пресс-службы рассказал также о сложностях в налаживании работы телевидения. В основном это кадровые проблемы. Журналисты и операторы боятся идти работать. Тем не менее две съемочные группы уже сформированы, они публикуют свои репортажи в Telegram.
Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте
на сайте Украина.ру.