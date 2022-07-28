https://ukraina.ru/20220728/1036974553.html

"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске

Стало известно, почему в Запорожье люди не хотят работать на ТВ

"Люди боятся": Лящук рассказал о проблемах телерадиоканалов в Бердянске

Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью изданию Украина.ру признался, что люди все еще боятся идти работать на местное телевидение

2022-07-28T18:14

2022-07-28T18:14

2022-07-28T18:14

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Каналы передачи информации в Бердянском районе Запорожской области налажены, но есть некоторые проблемы. Речь, прежде всего, о кадровых вопросах. Открыли четыре Telegram-канала, рассказывает Лящук, запустили свою телерадиокомпанию, пока еще не в полном масштабе, но радио — "Свободный Бердянск", — полномасштабно работает в круглосуточном режиме с марта.Представитель пресс-службы рассказал также о сложностях в налаживании работы телевидения. В основном это кадровые проблемы. Журналисты и операторы боятся идти работать. Тем не менее две съемочные группы уже сформированы, они публикуют свои репортажи в Telegram.Полное интервью с представителем пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20210219/1030618053.html

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новости, украина, бердянск, телерадиовещатели, проблемы