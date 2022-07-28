https://ukraina.ru/20220728/1036965924.html

Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского

Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского - 28.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского

Признание Украины террористическим государством – это правильная инициатива. Ведь Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру

2022-07-28T13:34

2022-07-28T13:34

2022-07-28T13:34

новости

россия

владимир зеленский

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Ранее "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России.Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности. Это тактика террористических формирований, как мы это видели на Ближнем Востоке в Ираке или в Сирии, отметил эксперт.Нужно просто признать, что это террористическая практика, которая закреплена голосованием в Верховной Раде. Там действует закон о тотальной обороне для всех мирных украинцев, уточнил специалист.Собеседник издания добавил, что теперь Россия ради своей безопасности планирует освободить всю Украину от неонацисткого режима. Неважно, сколько на это потребуется времени. Важно, что российские власти приняли это решение и публично его озвучили.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир зеленский