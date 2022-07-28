Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского - 28.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского
Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского - 28.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского
Признание Украины террористическим государством – это правильная инициатива. Ведь Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
2022-07-28T13:34
2022-07-28T13:34
новости
россия
владимир зеленский
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Ранее "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России.Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности. Это тактика террористических формирований, как мы это видели на Ближнем Востоке в Ираке или в Сирии, отметил эксперт.Нужно просто признать, что это террористическая практика, которая закреплена голосованием в Верховной Раде. Там действует закон о тотальной обороне для всех мирных украинцев, уточнил специалист.Собеседник издания добавил, что теперь Россия ради своей безопасности планирует освободить всю Украину от неонацисткого режима. Неважно, сколько на это потребуется времени. Важно, что российские власти приняли это решение и публично его озвучили.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, владимир зеленский

Военный эксперт рассказал, когда Россия будет иметь право на ликвидацию Зеленского

13:34 28.07.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Признание Украины террористическим государством – это правильная инициатива. Ведь Украина, как ее этому восемь лет учили Пентагон, ЦРУ и Нацгвардия США, использует собственное мирное население в качестве живого щита. Об этом рассказал военный обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в интервью изданию Украина.ру
Ранее "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством и конфискации имущества, принадлежащего ее гражданам, в пользу России.
Украина, понимая, что ее боевой потенциал уступает российской армии, использует жилищную инфраструктуру для усиления своей боеспособности. Это тактика террористических формирований, как мы это видели на Ближнем Востоке в Ираке или в Сирии, отметил эксперт.
Нужно просто признать, что это террористическая практика, которая закреплена голосованием в Верховной Раде. Там действует закон о тотальной обороне для всех мирных украинцев, уточнил специалист.
"Нужно признать де-факто и де-юре, что киевский режим является террористическим. А дальше можно это использовать в ООН и в части методов работы с этим режимом. Потому что руководителей террористических организаций уничтожают, не оглядываясь на какие-то нормы, и не ведут с ними переговоры", - указал Хроленко.
Собеседник издания добавил, что теперь Россия ради своей безопасности планирует освободить всю Украину от неонацисткого режима. Неважно, сколько на это потребуется времени. Важно, что российские власти приняли это решение и публично его озвучили.
 
НовостиРоссияВладимир Зеленский
 
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