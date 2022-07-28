"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света" Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров на концерте в Крыму поприветствовал российских военных, которые проходят реабилитацию после ранений на полуострове и посетили мероприятие. Соответствующее видео опубликовано в сети 28 июля
"Спасибо вам, ребята! Вы замечательные! Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете!" - обратился исполнитель со сцены к защитникам.
Зал стоя аплодировал адрес военных.
"Самое главное, возвращайтесь в свои семьи живыми и здоровыми... вы понимаете, какие они красавцы, и все у них получится, и обязательно будет хорошо", -сказал Киркоров.
Накануне певец посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине.
"В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - отметил он.
Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.
"В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - отметил он.
Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.