"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму - 28.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220728/1036961614.html
"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму
"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму - 28.07.2022 Украина.ру
"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму
Певец Филипп Киркоров на концерте в Крыму поприветствовал российских военных, которые проходят реабилитацию после ранений на полуострове и посетили мероприятие. Соответствующее видео опубликовано в сети 28 июля
2022-07-28T13:14
2022-07-28T13:14
киркоров
герои
крым
концерт
вс рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103169/88/1031698877_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_cfe204371415f0866e6f7c9e358878fb.jpg
"Спасибо вам, ребята! Вы замечательные! Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете!" - обратился исполнитель со сцены к защитникам.Зал стоя аплодировал адрес военных.Накануне певец посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине."В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - отметил он.Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.
https://ukraina.ru/20220726/1036883405.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103169/88/1031698877_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_37eb270b7b29efff81d4773fad18ef2b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киркоров, герои, крым, концерт, вс рф, новости

"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму

13:14 28.07.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремия МУЗ-ТВ 20/21. "Начало света" Филипп Киркоров
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Певец Филипп Киркоров на концерте в Крыму поприветствовал российских военных, которые проходят реабилитацию после ранений на полуострове и посетили мероприятие. Соответствующее видео опубликовано в сети 28 июля
"Спасибо вам, ребята! Вы замечательные! Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете!" - обратился исполнитель со сцены к защитникам.
Зал стоя аплодировал адрес военных.

"Самое главное, возвращайтесь в свои семьи живыми и здоровыми... вы понимаете, какие они красавцы, и все у них получится, и обязательно будет хорошо", -сказал Киркоров.

Накануне певец посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине.

"В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - отметил он.

Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.
Филипп Киркоров
26 июля, 15:41
Киркоров приехал в крымский военный госпитальРоссийский певец Филипп Киркоров прибыл для выступления в военный госпиталь в Феодосии, передает 26 июля телеканал "Крым 24"
 
КиркоровгероиКрымконцертВС РФНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02Хроника событий на Украина на 16:00 28 июля: потери, сигнал Авакову
16:02"Путин – наш президент": одессит смелым заявлением поставил на уши местную полицию
16:00Ногайское казачье войско: военно-финансовая афера в Приазовье
15:45Военный эксперт объяснил, откуда ВСУ умудряются запускать беспилотники по русским городам
15:36Зеленскому пришлось извиняться перед женой прямо в эфире
15:26Россия и США готовятся к исторической сделке. А Украина пусть разбирается сама
15:19Кто готов воевать против России и сколько это может продлиться - Ищенко. Видео
15:17Эксперт рассказал о налаживании цифрового вещания на освобожденных территориях
15:14"Мисс-Украина" пытается расправиться с соперницей-россиянкой
14:40Аляска возвращается в Россию, а Байден уходит в отставку? Что будет с США - Дудаков. Видео
14:32Все бросили: британский наемник пожаловался, что никто не хочет спасти его от казни
14:32Алексей Подберёзкин: В августе Украину ждёт военная катастрофа
14:23Военный эксперт рассказал о наступлении за пределы Донбасса, которое готовит Россия
14:21Украинский беспилотник нанес удар по поселку, где живут сотрудники Запорожской АЭС
14:19"Я ожидал, что это будет": Лящук рассказал о своем назначении
14:17Дудчак подверг критике Центробанк за распродажу ценного товара
14:16Песков оценил слова Пушилина о том, что нужно освобождать русские города на Украине
14:12Шарлай рассказал о том, как "Свидетели Иеговы"* на Украине работают на Запад
13:52В Киеве не исключили передачу Коломойского США
13:36Война в гламуре. Елена Зеленская и ее муж президент Украины попали на обложку
Лента новостейМолния