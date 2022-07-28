https://ukraina.ru/20220728/1036961614.html

"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму

"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму - 28.07.2022 Украина.ру

"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в Крыму

Певец Филипп Киркоров на концерте в Крыму поприветствовал российских военных, которые проходят реабилитацию после ранений на полуострове и посетили мероприятие. Соответствующее видео опубликовано в сети 28 июля

2022-07-28T13:14

2022-07-28T13:14

2022-07-28T13:14

киркоров

герои

крым

концерт

вс рф

новости

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"Спасибо вам, ребята! Вы замечательные! Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете!" - обратился исполнитель со сцены к защитникам.Зал стоя аплодировал адрес военных.Накануне певец посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине."В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - отметил он.Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.

https://ukraina.ru/20220726/1036883405.html

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киркоров, герои, крым, концерт, вс рф, новости