В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров - 28.07.2022 Украина.ру
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В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров
В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров - 28.07.2022 Украина.ру
В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров
В одном из крупнейших итальянских изданий La Repubblica на днях была опубликована статья о богатой украинской молодежи, развлекающихся в барах и ресторанах, но газета удалила его со своего сайта после возмущения украинских властей
2022-07-28T11:55
2022-07-28T12:29
новости
одесса
харьков
николаев
италия
статья
скандал
мажор
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"От боевых действий устают те, кто в них не участвует. Голубая гладь бассейна, лед в бокалах с аперолем", - описал автор статьи Паоло Брера будни "мажоров" Киева, Харькова и Днепра (Днепропетровска).Однако, после резкой критики киевских властей, статья "Запретные ночи киевской молодежи: "С музыкой и эротикой мы забываем о войне" была удалена с сайта La Repubblica и теперь не находится в поиске.Власти Украины и сами "вынуждены" бороться с неосознанным подходом некоторых граждан к военному положению. Так, в парках и на пляжах Одессы, Киева и Харькова регулярно отлавливают нарушителей всех возможных запретов, а в одном из ночных клубов Одессы в начале июня за непристойное поведение и публичное занятие сексом были задержаны мужчина и женщина.Повестки получили оба, невзирая на пол. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, "участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию".В Николаеве также была задержана пара полицейских, занимавшихся сексом публично, в одном из бассейнов.Позднее статья была разблокирована, но открывается не со всех ip-адрессов.
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новости, одесса, харьков, николаев, италия, статья, скандал, мажор

В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоров

11:55 28.07.2022 (обновлено: 12:29 28.07.2022)
 
© La Repubblica
© La Repubblica
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В одном из крупнейших итальянских изданий La Repubblica на днях была опубликована статья о богатой украинской молодежи, развлекающихся в барах и ресторанах, но газета удалила его со своего сайта после возмущения украинских властей
"От боевых действий устают те, кто в них не участвует. Голубая гладь бассейна, лед в бокалах с аперолем", - описал автор статьи Паоло Брера будни "мажоров" Киева, Харькова и Днепра (Днепропетровска).
Однако, после резкой критики киевских властей, статья "Запретные ночи киевской молодежи: "С музыкой и эротикой мы забываем о войне" была удалена с сайта La Repubblica и теперь не находится в поиске.
Власти Украины и сами "вынуждены" бороться с неосознанным подходом некоторых граждан к военному положению. Так, в парках и на пляжах Одессы, Киева и Харькова регулярно отлавливают нарушителей всех возможных запретов, а в одном из ночных клубов Одессы в начале июня за непристойное поведение и публичное занятие сексом были задержаны мужчина и женщина.
Повестки получили оба, невзирая на пол. Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, "участники непристойного действия в одном из заведений отдыха Одессы готовятся пройти медицинскую комиссию".
В Николаеве также была задержана пара полицейских, занимавшихся сексом публично, в одном из бассейнов.
Позднее статья была разблокирована, но открывается не со всех ip-адрессов.
 
НовостиОдессаХарьковНиколаевИталиястатьяскандалмажор
 
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