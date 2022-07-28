Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена - 28.07.2022 Украина.ру
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Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена
Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена - 28.07.2022 Украина.ру
Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена
Украинцы стали чаще давать своим детям необычные имена в честь оружия. Об этом на днях сообщило Министерство юстиции страны
2022-07-28T10:31
2022-07-28T10:31
bayraktar tb2 (байрактар)
джавелина
украина
новости
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По данным ведомства, из традиционных имен популярными остались: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Александра, Полина, Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.Кроме того, популярность в стране приобрело женское имя Стефания, после победы украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania на "Евровидении-2022".Также во время спецоперации новорожденных на Украине начали называть: Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Северус, Лорд, Граф. "Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения. "Байрактар" — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.
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bayraktar tb2 (байрактар), джавелина, украина, новости

Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена

10:31 28.07.2022
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
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Украинцы стали чаще давать своим детям необычные имена в честь оружия. Об этом на днях сообщило Министерство юстиции страны
По данным ведомства, из традиционных имен популярными остались: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Александра, Полина, Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.
Кроме того, популярность в стране приобрело женское имя Стефания, после победы украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania на "Евровидении-2022".
Также во время спецоперации новорожденных на Украине начали называть: Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Северус, Лорд, Граф.
"Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения.
"Байрактар" — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.
байрактар Bayraktar TB2
2 июля, 08:00
Эксперт-тюрколог объяснил, как уживается сотрудничество Турции с Россией и поставки «Байрактаров» УкраинеОтношения Турции и Запада в последние годы все напряжённее. Президент Реджепт Тайип Эрдоган понимает, что в Евросоюз его страну уже никогда не возьмут, поэтому налаживает отношения с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, тюрколог Павел Шлыков в интервью изданию Украина.ру
 
Bayraktar TB2 (Байрактар)ДжавелинаУкраинаНовости
 
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