https://ukraina.ru/20220728/1036954179.html

Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена

Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена - 28.07.2022 Украина.ру

Джавелина и Артур-Байрактар: украинцы стали давать детям "воинственные" имена

Украинцы стали чаще давать своим детям необычные имена в честь оружия. Об этом на днях сообщило Министерство юстиции страны

2022-07-28T10:31

2022-07-28T10:31

2022-07-28T10:31

bayraktar tb2 (байрактар)

джавелина

украина

новости

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По данным ведомства, из традиционных имен популярными остались: Анна, София, Мария, Виктория, Анастасия, Александра, Полина, Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий, Михаил.Кроме того, популярность в стране приобрело женское имя Стефания, после победы украинской группы Kalush Orchestra с песней Stefania на "Евровидении-2022".Также во время спецоперации новорожденных на Украине начали называть: Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Северус, Лорд, Граф. "Джавелин" — американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения. "Байрактар" — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.

https://ukraina.ru/20220702/1034277456.html

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bayraktar tb2 (байрактар), джавелина, украина, новости