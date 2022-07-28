Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters - 28.07.2022 Украина.ру
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Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters
Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters - 28.07.2022 Украина.ру
Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters
Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом 27 июля сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники
2022-07-28T07:56
2022-07-28T07:56
новости
египет
украина
зерно
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Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
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новости, египет, украина, зерно

Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters

07:56 28.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом 27 июля сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники
Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.
По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.
Открытие координационного центра в Стамбуле по транспортировке зерна с Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 16:00
Хроника событий на Украине на 16:00 27 июля: вывоз зерна, ремонт моста, генпрокурор
 
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