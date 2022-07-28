https://ukraina.ru/20220728/1036945597.html

Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters

Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters - 28.07.2022 Украина.ру

Египет отказался закупать украинскую пшеницу — Reuters

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года. Об этом 27 июля сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники

2022-07-28T07:56

2022-07-28T07:56

2022-07-28T07:56

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зерно

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Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.По данным агентства, власти Египта в декабре прошлого года закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. В связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки. По словам главы МИД Сергея Лаврова, подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчеркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию.

https://ukraina.ru/20220727/1036933237.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, египет, украина, зерно