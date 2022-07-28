https://ukraina.ru/20220728/1036945116.html

В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ

В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ - 28.07.2022 Украина.ру

В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ

Около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии. Об этом сообщило на днях издание Daily Express

2022-07-28T07:31

2022-07-28T07:31

2022-07-28T07:27

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"Около 5000 закусочных (фиш-энд-чипс - ред.) могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены", - говорится в материале.Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.По словам владельца ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.

https://ukraina.ru/20220726/1036868016.html

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новости, санкции, ресторан, британия