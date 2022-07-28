В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ - 28.07.2022 Украина.ру
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В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ
В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ - 28.07.2022 Украина.ру
В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ
Около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии. Об этом сообщило на днях издание Daily Express
2022-07-28T07:31
2022-07-28T07:27
новости
санкции
ресторан
британия
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"Около 5000 закусочных (фиш-энд-чипс - ред.) могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены", - говорится в материале.Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.По словам владельца ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.
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новости, санкции, ресторан, британия

В Британии половина закусочных может закрыться из-за антироссийских санкций — СМИ

07:31 28.07.2022
 
© Navy Binning / flickr
© Navy Binning / flickr
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Около половины британских ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде фиш-энд-чипс, могут закрыться из-за введенных в отношении РФ санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии. Об этом сообщило на днях издание Daily Express
"Около 5000 закусочных (фиш-энд-чипс - ред.) могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены", - говорится в материале.
Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.
По словам владельца ресторана фиш-энд-чипс в Ланкашире Эндрю Крука, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.
Ранее владельцы британских кафе и ресторанов фиш-энд-чипс сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ.
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