https://ukraina.ru/20220728/1036934696.html

"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска

"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска - 28.07.2022 Украина.ру

"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска

Смотреть российские каналы по телевизору в Бердянске востребовано среди мирного населения не меньше, чем гуманитарная помощь с продуктовыми пакетами, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру

2022-07-28T07:30

2022-07-28T07:30

2022-07-28T07:30

бердянск

тв

новости

мирные жители

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Он рассказал, что в Бердянске появились российские каналы, которые все последние годы беспощадно выжигались из-за русскоязычной информации.По его словам, в Запорожской области пока есть сложности с газетами и с местной печатной информацией, а также не работает почта, но ее раздают вручную.С каждым днем проблемы решаются и все улучшается, заключил представитель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034109128.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бердянск, тв, новости, мирные жители