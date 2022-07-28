"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска - 28.07.2022 Украина.ру
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"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска
"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска - 28.07.2022 Украина.ру
"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска
Смотреть российские каналы по телевизору в Бердянске востребовано среди мирного населения не меньше, чем гуманитарная помощь с продуктовыми пакетами, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
2022-07-28T07:30
2022-07-28T07:30
бердянск
тв
новости
мирные жители
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Он рассказал, что в Бердянске появились российские каналы, которые все последние годы беспощадно выжигались из-за русскоязычной информации.По его словам, в Запорожской области пока есть сложности с газетами и с местной печатной информацией, а также не работает почта, но ее раздают вручную.С каждым днем проблемы решаются и все улучшается, заключил представитель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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бердянск, тв, новости, мирные жители

"Востребовано как продуктовые пакеты": Лящук рассказал о потребностях жителей Бердянска

07:30 28.07.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
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Смотреть российские каналы по телевизору в Бердянске востребовано среди мирного населения не меньше, чем гуманитарная помощь с продуктовыми пакетами, сказал представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района Павел Лящук в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в Бердянске появились российские каналы, которые все последние годы беспощадно выжигались из-за русскоязычной информации.

Показатели отношения к российской информации следующие – запустили российские каналы в марте, числа двадцатого марта, и у нас эти приставки Т-2 стоили 300 гривен, потом они начали расти – 500-800, затем почти до 2 тыс. гривен. А потом их вообще не стало. Пошел спрос. В данной ситуации у населения просто не было возможности покупать их, вот почему пошла гуманитарная помощь - и это востребовано не меньше, чем продуктовые пакеты.

Павел Лящук интервью
Павел Лящук
Представитель пресс-службы Военно-гражданской администрации Бердянского района
По его словам, в Запорожской области пока есть сложности с газетами и с местной печатной информацией, а также не работает почта, но ее раздают вручную.
С каждым днем проблемы решаются и все улучшается, заключил представитель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Повседневная жизнь в Бердянске - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 17:05
Бердянский порт: морские ворота Запорожской областиВ пятницу, 3 июня, президент России Владимир Путин сообщил, что порты Азовского моря, Бердянск и Мариуполь, находятся под контролем РФ. А также что Россия готова обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна. В тот же день в районе порта прогремел мощный взрыв, но власти города успокоили: это было завершение разминирования объекта
 
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